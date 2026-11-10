Sarah Kuttner: Diese Woche startet ihre Chemotherapie

Sarah Kuttner steht vor einem neuen Abschnitt ihrer Krebsbehandlung. Diese Woche soll die Chemotherapie der Berliner Moderatorin und Schriftstellerin beginnen. In einem Instagram-Beitrag kündigte sie an, ihre Erfahrungen während der kommenden Monate in einem Vlog auf YouTube festhalten zu wollen. Damit möchte sie ihre Follower auch weiterhin an ihrem Alltag mit der Erkrankung teilhaben lassen.

Der Befund ist „ein bisschen rumpeliger als gedacht“

Bereits seit Ende September spricht die frühere Viva-Moderatorin ungewöhnlich offen über ihre gesundheitliche Situation. Damals hatte eine routinemäßige Krebsvorsorge einen auffälligen Befund ergeben. Wenige Wochen später bestätigte Kuttner die Diagnose Brustkrebs. Der Tumor befindet sich in ihrer rechten Brust und ist etwa drei Zentimeter groß.



Zunächst hatte die 47-Jährige gehofft, dass eine Antihormontherapie und eine anschließende Operation ausreichen würden. Doch weitere Untersuchungen ergaben, dass der Tumor aktiver ist als ursprünglich angenommen. In ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“, den sie gemeinsam mit dem Journalisten Stefan Niggemeier moderiert, erklärte Kuttner Anfang November, der Befund sei „ein bisschen rumpeliger als man dachte“.

Sarah Kuttner rechnet mit Haarausfall

Die Chemotherapie soll rund viereinhalb Monate dauern. Anschließend ist die operative Entfernung des Tumors vorgesehen. Auf mögliche Nebenwirkungen bereitet sich Kuttner bereits vor. Besonders der erwartete Haarausfall beschäftigt sie. In ihrem Podcast erklärte sie, dass sie an Heiligabend vermutlich keine Haare mehr haben werde. Eine Perücke wolle sie sich deshalb rechtzeitig besorgen.



Trotz ihrer Sorgen begegnet Kuttner der Erkrankung immer wieder mit schwarzem Humor. Schon ihre ersten Instagram-Videos nach dem auffälligen Vorsorgebefund waren von einer Mischung aus Sarkasmus und Offenheit geprägt. Mit dem angekündigten Vlog will sie nun auch die Zeit der Chemotherapie öffentlich begleiten.



Beruflich hat die Erkrankung bereits Konsequenzen. Ihre Lesereise zum Roman „Mama & Sam“ musste die Autorin absagen. Auch ein Teil der für Frühjahr 2027 geplanten Live-Tour ihres Podcasts fällt aus. Das Gesprächsformat mit Niggemeier möchte sie jedoch fortsetzen.



Bekannt wurde Sarah Kuttner Anfang der 2000er-Jahre als Moderatorin des Musiksenders Viva. Später arbeitete sie für MTV, die ARD und ZDFneo. Seit ihrem Romandebüt „Mängelexemplar“ im Jahr 2009 ist sie auch als Schriftstellerin erfolgreich. In ihren Büchern beschäftigt sie sich immer wieder mit psychischen Belastungen, familiären Beziehungen und persönlichen Krisen. Nun macht sie eine weitere einschneidende Erfahrung zum Gegenstand ihrer öffentlichen Erzählung.

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