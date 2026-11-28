Der Verteidigungspakt von Mekka sieht gegenseitigen Beistand im Angriffsfall vor. Türkische Oppositionsparteien warnen vor einer Verwicklung in regionale Kriege.

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Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif (v. l.) bei der Unterzeichnung des Verteidigungsabkommens am 7. August in Mekka.

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Die saudische Luftabwehr hat nach Angaben der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition erneut einen Angriff der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf die Hauptstadt Riad abgewehrt. Ein Sprecher der Koalition meldete am Samstag den Abschuss eines Marschflugkörpers, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.



Medien der Huthis berichteten unterdessen über einen saudischen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa, bei dem 13 Menschen verletzt worden seien.

Erst am Freitag hatten die Türkei und Pakistan bei einem Treffen in Islamabad ihre Beistandszusagen für Saudi-Arabien bekräftigt. Bereits am Donnerstag billigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan das gemeinsame Verteidigungsabkommen der drei Staaten. Mit der Veröffentlichung des Beschlusses am Freitag wurde die Ratifizierung abgeschlossen.

Verteidigungspakt sieht gegenseitigen Beistand vor

Das im August in Mekka unterzeichnete Abkommen sieht vor, dass ein Angriff auf einen der drei Vertragsstaaten als Angriff auf alle gilt. Das türkische Parlament hatte dem Vertrag bereits am 5. November zugestimmt.

Pakistans Außenminister Ishaq Dar erklärte nach den Beratungen in Islamabad, die drei Staaten verurteilten die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthis auf die Zivilbevölkerung und zivile Einrichtungen in Saudi-Arabien.

Laut der Nachrichtenagentur AP erwägt die türkische Regierung militärische Unterstützung für Saudi-Arabien. Türkische Regierungsvertreter betonten jedoch, dass keine türkischen Soldaten für Kampfeinsätze im Jemen oder Angriffe auf die Huthis entsandt werden sollten. Pakistan bezeichnet das Abkommen als rein defensiv und betont, es richte sich gegen keinen anderen Staat, auch nicht gegen den Iran.

Oppositionsparteien im türkischen Parlament hatten davor gewarnt, dass das Land in regionale Kriege hineingezogen werden könnte. Die Türkei verfügt über die zweitgrößten Streitkräfte innerhalb der Nato. Pakistan ist der einzige muslimisch geprägte Staat mit Atomwaffen.

Tödlicher Angriff auf saudische Erdölraffinerie

Bei einem Angriff auf eine Erdölraffinerie in der Hafenstadt Dschazan im Südwesten Saudi-Arabiens war am Donnerstag ein Arbeiter aus Nepal getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden nach Angaben des saudischen Energieministeriums verletzt. Die Raffinerie musste ihren Betrieb teilweise unterbrechen.

Die saudisch geführte Militärkoalition machte die Huthis für den Angriff verantwortlich und drohte mit militärischer Vergeltung. Bereits am Mittwoch hatten sich die Huthis zu Angriffen auf weitere saudische Erdölanlagen und Häfen bekannt.

Hunderttausende Menschen im Jemen auf der Flucht

Seit dem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs im Jemen im Sommer bombardiert die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition regelmäßig Gebiete, die von den Huthis kontrolliert werden. Die Koalition unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen. Die Huthis greifen ihrerseits fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.

Seit Anfang August mussten wegen der Kämpfe im Jemen knapp 380.000 Menschen ihre Wohnorte verlassen, wie die Uno am Freitag mitteilte.

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