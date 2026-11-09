Angriff auf Hormus-Alternative: Saudi-Arabien meldet Feuer an Ost-West-Ölpipeline

Die Leitung ist eine zentrale Ausweichroute zur Straße von Hormus. Bereits im September wurde sie beschädigt. Diesmal soll der Betrieb weiterlaufen.

Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist erneut angegriffen worden. In der Region Medina sei dabei am Montag ein begrenzter Brand ausgebrochen, teilte ein Vertreter des saudischen Energieministeriums nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA mit. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben. Der Betrieb der Pipeline sei nicht beeinträchtigt und der Brand inzwischen gelöscht worden.



Einsatzkräfte und technische Spezialteams seien unmittelbar nach dem Angriff ausgerückt, schreibt die englischsprachige saudische Tageszeitung Arab News unter Berufung auf das Ministerium. Sie hätten das Gelände gesichert und die Sicherheit der Anlage überprüft. Wer für den Angriff verantwortlich war und wie er ausgeführt wurde, blieb zunächst offen.

Zentrale Ausweichroute zur Straße von Hormus

Die rund 1200 Kilometer lange Leitung führt quer über die Arabische Halbinsel zum Hafen Yanbu am Roten Meer. Sie ermöglicht Saudi-Arabien, Rohöl zu exportieren, ohne es durch die Straße von Hormus transportieren zu müssen. Die Meerenge zwischen dem Iran und Oman verbindet den Persischen Golf mit dem offenen Meer und ist ein zentraler Transportweg für die Ölproduzenten der Region.



Seit der Krieg im Nahen Osten die Transporte durch die Straße von Hormus beeinträchtigt, hat Riad laut Reuters täglich etwa vier Millionen Barrel Rohöl auf die Pipeline umgeleitet. Das entspricht rund vier Prozent des weltweiten Ölangebots. Die Verbindung zum Roten Meer hat den weltweit größten Ölexporteur damit vor einem Teil der Folgen geschützt, unter denen die Nachbarstaaten wegen der unterbrochenen Exporte leiden.

Bereits im September nach Angriffen abgeschaltet

Die Pipeline war bereits im September Ziel von Drohnenangriffen geworden und anschließend mehrere Tage außer Betrieb. Saudi-Arabien machte damals irakische Milizen verantwortlich. Satellitenaufnahmen zeigten später Reparaturarbeiten und den Bau einer Umgehungsleitung nahe Al Dhekra in der Provinz Medina.

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