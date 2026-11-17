Zwei mutmaßlich russische Flugzeuge sind am Dienstagmorgen in den japanischen Luftraum eingedrungen, wie die Nachrichtenagenturen Kyodo News und Reuters berichteten. Japanische Kampfflugzeuge stiegen auf, um die Maschinen zu warnen. Tokio legte daraufhin scharfen Protest bei Moskau ein.



Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums ereigneten sich die beiden Luftraumverletzungen zwischen 4.07 Uhr und 4.12 Uhr Ortszeit. Sie dauerten jeweils etwa drei Minuten und fanden über Gewässern nordwestlich der Insel Okinoshima in der Präfektur Fukuoka statt, berichtete Kyodo News. Eine Reaktion aus Russland lag zunächst nicht vor.

Regierungssprecher Minoru Kihara bezeichnete den Vorfall als schwerwiegenden Eingriff in die japanische Souveränität. „Die Verletzung unseres nationalen Luftraums durch russische Flugzeuge ist nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität unseres Landes, sondern auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit und völlig inakzeptabel“, sagte er laut Kyodo News. Reuters zufolge fügte er hinzu: „Wir haben bei Russland einen scharfen Protest eingelegt und es dringend aufgefordert, ein erneutes Auftreten zu verhindern.“

Auch Taiwan meldet russische Militärflugzeuge

Auch Taiwan registrierte am Dienstag zwei russische Militärflugzeuge in seiner Luftverteidigungsüberwachungszone. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums kamen die Maschinen aus nordöstlicher Richtung, flogen östlich an der Insel vorbei und verließen die Überwachungszone südlich des Landkreises Taitung, berichtete Reuters.

Das Ministerium erklärte laut Reuters, es habe den gesamten Flugverlauf mit Aufklärungs- und Überwachungsmitteln verfolgt und angemessen reagiert. Nähere Angaben zu den Maßnahmen machte die Behörde demnach nicht. Die Luftverteidigungsüberwachungszone ist größer als der nationale Luftraum und dient der militärischen Überwachung des Flugverkehrs, wie AFP berichtet.

Auch Südkorea hatte dem Bericht zufolge am Dienstag russische Militärflugzeuge in seiner Luftraumüberwachungszone gemeldet. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs schickte das Militär vorsorglich Kampfjets in die Luft. Die Flugzeuge seien dabei nicht in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen.

Spannungen zwischen Japan und Russland

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Tokio und Moskau. Wie Kyodo News berichtete, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin im August erstmals eine von Japan beanspruchte Insel vor der Küste Hokkaidos besucht. Moskau lehnt zudem die von Japan verhängten Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs ab, berichtete die Nachrichtenagentur.



Im Oktober wurde zudem ein japanischer Journalist in Russland unter Spionageverdacht festgenommen. Zudem stellte Russland Vermögenswerte des japanischen Tabakkonzerns Japan Tobacco unter staatliche Kontrolle. Die letzte bestätigte Verletzung des japanischen Luftraums durch ein russisches Flugzeug hatte sich nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums am 23. September 2024 über Gewässern nördlich der Insel Rebun vor Hokkaido ereignet, berichtet Kyodo News.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema