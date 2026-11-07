Schattenwelten der Berliner Linken: Ein Abend bei der Neuköllner Basis

Mittwochabend, 28. Oktober, 18.30 Uhr, die Geschäftsstelle der Linken in Neukölln. Zwölf bis 15 Menschen sitzen beisammen, drei von ihnen sind Frauen, die Autorin dieses Textes eingerechnet. Mit dabei ist Ahmed Abed, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung und umstrittener Kandidat für das Amt des Bezirksbürgermeisters. Als kleine Geste hat er für die Anwesenden eine Packung Sesamkekse mitgebracht. Es geht los.



An diesem Abend gründet sich die neue Basisorganisation Karl-Marx-Straße, eine von mehreren lokalen Gruppen der Neuköllner Linken.

Bevor es politisch wird, werden die Regeln erklärt: zwei bis drei Minuten Redezeit, eine quotierte Redeliste, damit möglichst alle zu Wort kommen. Auf seine basisdemokratische Struktur ist man hier stolz. Bei den größeren Bezirksmitgliederversammlungen dürfen alle Mitglieder mitentscheiden, nicht nur gewählte Delegierte. Eine solche Versammlung könne „ruhig auf 250 Leute aufwachsen“, sagt ein Mitglied, „und hoffentlich bald auch noch mehr“.

In dieser Struktur liegt möglicherweise ein Teil der Antwort auf eine Frage, die die Berliner Politik- und Medienlandschaft seit Monaten beschäftigt: Warum gelingt es der Berliner Linken nicht, ihren Neuköllner Bezirksverband auf eine gemeinsame Linie zu bringen – insbesondere im Streit um Antisemitismus? In Neukölln habe man sich immer gegen eine Partei gewehrt, in der vor allem die Abgeordneten den Kurs bestimmen, heißt es an diesem Abend. Das erzeuge manchmal Chaos, aber es sei ein gutes Chaos, so Ahmed Abed. Er lächelt.

Ahmed Abed (Die Linke), Bürgermeisterkandidat für Neukölln, am 28. Januar 2026 in Berlin. © Maurizio Gambarini/imago

Ein Bezirk, der über Berlin mitentscheidet

Neukölln ist für die Linke Hochburg und Problemzone zugleich. Bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September holte sie im Bezirk 33 Prozent der Zweitstimmen, berlinweit wurde sie mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Der Bezirksverband hat sich in anderthalb Jahren auf rund 3000 Mitglieder verdreifacht, Ferat Koçak holte hier 2025 das erste Direktmandat der Linken in einem westdeutschen Wahlkreis.



Und aus Neukölln kommen die meisten Konflikte, die nun die Regierungsbildung belasten: Am 29. August sang ein Rapper auf einer Wahlkampfbühne der Neuköllner Linken „Yalla Yalla Intifada“ – ein Aufruf zum Aufstand, der auch als Gewaltaufruf gegen Israel verstanden wird. Am 20. September tauchten auf der Wahlparty des Bezirksverbands Issa Remmo, Oberhaupt des berüchtigten Remmo-Clans, und Ibrahim Ibrahim auf, den der Verein democ als langjährigen Aktivisten der terroristischen Palästinensischen Volksbefreiungsfront (PFLP) bezeichnet.



Seit dem 2. November verhandeln Linke, SPD und Grüne über eine Koalition. Im Mittelpunkt des Streits steht eine Neuköllner Abgeordnete: Vanessa Emde. Zuvor, am Abend des 28. Oktober, hatte SPD-Landeschef Steffen Krach in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ klargemacht, was ihr Verbleib in der Linksfraktion bedeuten würde: „Dann werden wir keine Koalition haben.“ Dahinter steht eine größere Frage: Wer bestimmt die Linie der Berliner Linken – die Spitze um Elif Eralp oder die Basis in Neukölln?

Ibrahim Ibrahim nimmt an einer propalästinensischen Demonstration unter dem Slogan „Stoppt den Gaza Genozid. Stoppt den Krieg“ in Berlin-Mitte am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel teil. Die Veranstaltung wurde von Ibrahim angemeldet. © Sven Kaeuler/dpa

„Da gehen wir voll mit. Aber …“

An diesem Abend ist die Antwort in der Geschäftsstelle der Linken in der Wipperstraße 6 eindeutig. Drei Tage vor dem Sonderparteitag geht es um das Sondierungspapier, vor allem um die Vereinbarung zum Antisemitismus, die Linke, SPD und Grüne am 8. Oktober geschlossen haben. Natürlich sei man gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, sagt ein Mitglied, „da gehen wir voll mit“. Alle nicken, auch Abed.



Doch kaum geht es um die konkreten Vereinbarungen, hört die Einigkeit mit der Parteiführung auf. Der „Bekenntniszwang“ zum Existenzrecht Israels, die „Vermischung von Judentum und Israel“, die pauschale Verurteilung von Boykotten und ein Sanktionsmechanismus, der bis zum Fraktionsausschluss reichen kann – all das stößt auf Ablehnung. Wieder herrscht Einigkeit. Ausgerechnet die Vereinbarung, mit der die Parteiführung ihren Kampf gegen Antisemitismus bekräftigen will, sorgt hier vor allem für Unverständnis – und ein Schmunzeln.



Die eigene Führung kommt schlecht weg. Die Landesspitze sei gegenüber der SPD „eingeknickt“, obwohl die Linke die Wahl gewonnen habe, heißt es; das sei „ziemlich peinlich“. Und die versprochene Rückkopplung an die Basis während der Vorsondierung? „Spoiler: Das ist nicht passiert.“

Abed, die Grünen und das Rathaus

Ahmed Abed spricht an diesem Abend vor allem über Mehrheiten. Die Linke hat in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 19 Sitze, die Grünen neun, zusammen 28 – genug für eine Mehrheit. Er sei wohl der Bürgermeisterkandidat, der am meisten recherchiert wird, sagt der Rechtsanwalt, der für seine palästinensischen Wurzeln einsteht.



Ob die Grünen ihn tatsächlich mitwählen, ist offen. Die Bürgermeisterwahl wurde auf Ende November oder Dezember verschoben. Am Tag nach dem Treffen tritt die neue BVV erstmals zusammen, gewählt wird dort noch niemand. Bis ein Nachfolger gefunden ist, bleibt der bisherige Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) geschäftsführend im Amt.



Bei den Grünen gebe es einen Kampf zwischen jenen, die eine offene Politik gegenüber Palästinensern und Muslimen verträten, und anderen, die sich vor allem auf Clankriminalität konzentrierten, erzählt Abed. Dann wirft jemand ein: „Ja, die Scharia kommt.“ Im Raum wird laut gelacht. Es klingt nach Spott über die Warnungen vor einer möglichen linken Bezirksregierung mit ungeklärten Kontakten zur Organisierten Kriminalität.



Auch der Begriff Clankriminalität stößt an diesem Abend auf Ablehnung und Gelächter. Menschen würden allein wegen ihres Nachnamens vorverurteilt, argumentiert Abed sinngemäß. Nur weil jemand Remmo heiße, dürfe er nicht auf einer Wahlparty erscheinen?! Die Klausel zur Bekämpfung Organisierter Kriminalität im Sondierungspapier sei allerdings nicht das allergrößte Ding, erklärt Abed den Anwesenden.

Issa Remmo (l.) und Ibrahim Al-Zein bei der Beisetzung von Mohamed Rabieh am 5. Mai 2022 auf dem Zwölf-Apostel-Kirchhof in Berlin. © Olaf Wagner

Abed selbst steht seit längerem in der Kritik. Im Oktober 2025 bezeichnete er den Bürgermeister der israelischen Neuköllner Partnerstadt Bat Yam als „Völkermörder“. Der Landesvorstand der Linken distanzierte sich von der Äußerung. Der Neuköllner Bezirksverband nominierte Abed dennoch als Bürgermeisterkandidaten.



Am 2. November, dem Tag, an dem Linke, SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen aufnahmen, schaltete sich auch Franziska Giffey in die Debatte ein. Die SPD-Politikerin, die von 2015 bis 2018 selbst Bezirksbürgermeisterin von Neukölln war und mit ihrem Widerstand gegen Rot-Rot-Grün in der eigenen Partei gescheitert ist, stellte im Focus-Podcast „Machtmenschen“ infrage, wie Abed die Partnerschaft mit Bat Yam pflegen oder glaubwürdig für den Schutz jüdischen Lebens eintreten könne.



Giffey erhob noch weitergehende Vorwürfe. Bereits im Bundestagswahlkampf 2025 sei auf großen Hochzeiten und in Moscheen für die Linke geworben worden. „Das ist unsere Partei. Die sind als Einzige für Gaza und gegen Israel“, zitierte sie die damaligen Wahlaufrufe. Auch der Besuch von Issa Remmo und Ibrahim Ibrahim auf der Neuköllner Wahlparty sei aus ihrer Sicht kein Zufall gewesen, sondern ein „Schaulaufen“. Giffey vermutet, dass die Partei von diesem Milieu nun unter Druck gesetzt werde.

Drinnen Jubel, draußen Protest

Vanessa Emde (2.v.l, Die Linke) steht zwischen den Teilnehmern einer Kundgebung unter dem Motto „Gewählt für Palästina, verraten für den Senat!“ vor dem Dong Xuan Center, Tagungsort des Landesparteitags von Die Linke Berlin. © Sven Kaeuler/dpa

An jenem Abend in Neukölln sind auch der Sonderparteitag und seine Gegendemo Thema. Als Gast solle man diesmal lieber nicht hineingehen, rät ein Mitglied – zum Protest vor der Halle aber gern kommen. Dazu mobilisiert das Internationalistische Bündnis, an dem sich nach dessen Angaben auch Mitglieder der Linken beteiligen. Eine Frage aus der Runde gilt Vanessa Emde: Wie wird am Samstag mit ihr umgegangen? Das komme in der Generaldebatte, lautet die Antwort, „100-prozentig“.



Am 31. Oktober – drei Tage nach dem Abend –, im Dong Xuan Center in Lichtenberg, stimmen die Delegierten mit großer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen. Eralp wird gefeiert, ein Antrag der Linksjugend, die Verhandlungen abzulehnen, scheitert. Vor der Halle schwenken rund 100 Aktivisten Palästinafahnen, darunter viele Linke. Mittendrin: Vanessa Emde, die gegen den Kurs der eigenen Partei demonstriert. Anders als am Abend in der Geschäftsstelle von Abed prognostiziert, ist Emde auf der Bühne überhaupt kein Thema.



Fragt man in der Halle bei der Linksjugend und bei Delegierten aus Neukölln nach, hört man Loyalität und Unbehagen zugleich. An sich stehe man hinter Eralp. Zugleich ist da die Angst, dass Emde rausgeworfen wird, und der Satz von ihren Befürwortern: „Wäre schon besser gewesen, wenn Emde hier gewesen wäre.“ Sie war Delegierte.

November 2026: Schaufenster der Linke-Geschäftsstelle in der Wipperstraße 6. Oben links: Ein Flyer mit Vanessa Emde. © Jana Hermann/Berliner Zeitung

Ängste beim Sonderparteitag

Am 31. Oktober kreisen die Gespräche um zwei Ängste, die aus entgegengesetzten Richtungen kommen. Die eine: den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen und damit am Ende die AfD stärker zu machen. Die andere: an der Macht die eigenen Forderungen zu verraten. „Ich vertraue nicht der SPD“, sagt ein Neuköllner Mitglied. Die meisten in ihrem Kiez wünschten sich trotzdem eine Regierungsbeteiligung.



Beim Antisemitismus werden die Antworten vage. Darüber werde in Arbeitsgemeinschaften debattiert, heißt es. „Natürlich habe man ein Antisemitismus-Problem, aber es kommt auch immer drauf an, was gemeint ist. Antisemitismus ist ja ein großer Begriff.“ Ein anderes Mitglied ist überzeugt: „Wir in der Linken sind pluralistisch.“ Über den Parteitag selbst fällt das Urteil knapp aus: „Ist eh nur Show“.

Eindeutige Mehrheit: Die Abstimmung für die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD beim Sonderparteitag der Berliner Linken. © Volodymyr Sindieiev/dpa

Was genau das Problem ist

Der Kern des Streits zwischen der Parteiführung und Teilen der Basis liegt wohl in unterschiedlichen Beschlüssen. Im Mai 2025 stellte sich der Bundesparteitag in Chemnitz mit knapper Mehrheit hinter die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus: 48 Prozent stimmten dafür, 40 Prozent dagegen. Die Erklärung unterscheidet sich insbesondere bei der Bewertung von Israelkritik von der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die in Deutschland von staatlichen Stellen verwendet wird.



Im Juni 2026 bezeichnete der Bundesparteitag in Potsdam Israels Vorgehen im Gazastreifen erstmals offiziell als Völkermord, bekannte sich zugleich aber ausdrücklich zum Existenzrecht Israels. Die Berliner Vereinbarung mit SPD und Grünen lehnt dagegen Boykottaufrufe wie die BDS-Kampagne ab und sieht bei Verstößen gegen gemeinsame Grundsätze Konsequenzen bis hin zum Fraktionsausschluss vor.



Der Neuköllner Bezirksverband hielt kurz vor dem Sonderparteitag mit einem eigenen Antrag dagegen. Darin heißt es: „Kritik an der Politik der israelischen Regierung, an Apartheid und Völkermord ist kein Antisemitismus.“ Eine pauschale Verurteilung der BDS-Kampagne, die mit Boykotten, Desinvestitionen und Sanktionen Druck auf Israel ausüben will, halte man nicht für sinnvoll. Auch Polizei und Verfassungsschutz solle man nicht unkritisch vertrauen. Was beim Basistreffen zu hören war, findet sich damit auch in einem offiziellen Antrag des Bezirksverbands wieder.

Anhänger der BDS-Kampagne aus ganz Europa protestieren mit einer Kundgebung vor dem Berliner Reichstagsgebäude erneut gegen den Beschluss des Bundestags von 17. Mai 2019 mit dem Titel: BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen. © F.Boillot/imago

Wie tief der Graben innerhalb der Partei reicht, zeigte Anfang Oktober eine öffentlich gewordene interne Chatgruppe der Berliner Linken. Die stellvertretende Landesvorsitzende Martha Kleedörfer, frisch ins Abgeordnetenhaus gewählt und beim Sonderparteitag am 31. Oktober nicht anwesend, schrieb demnach, man habe sich mit der Vereinbarung „unterworfen“. Fraktionschef Tobias Schulze hielt dagegen, viele jüdische Familien säßen seit dem Wahlsieg auf gepackten Koffern. Am deutlichsten tritt dieser Konflikt jedoch im Umgang der Partei mit Vanessa Emde zutage.

Der Fall Emde

Vanessa Emde ist seit 2022 in der Partei, Mitgründerin der Neuköllner AG Palästinasolidarität und wird dem trotzkistischen Netzwerk Marx21 zugerechnet. Im Mai sagte sie, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, nur Menschen hätten ein Recht zu existieren. Im Wahlkreis Neukölln 1 holte sie 46,2 Prozent der Erststimmen.



Am Wahlabend ließ sie sich mit dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim fotografieren. Ibrahim hatte laut Spiegel den Chefplaner des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 einen „Märtyrerhelden“ genannt; Eralp äußerte in versehentlich an das Magazin geschickten Anmerkungen Angst vor Leuten wie ihm.



Am 13. Oktober unterschrieb Emde mit allen anwesenden Abgeordneten eine Erklärung, die das Existenzrecht Israels bekräftigt. Zwei Tage später nannte sie die Erklärung in einem Video lückenhaft und ihre Aufnahme in die Fraktion einen „Geländegewinn gegen die Staatsräson“. Seitdem sieht der Fraktionsvorstand keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr.



Zur Fraktionssitzung am 3. November erschien Vanessa Emde in Begleitung von Hannah Bruns, einer zentralen Stimme der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Palästinasolidarität, gegen die ein Parteiausschlussverfahren läuft. Ein Antrag auf Ausschluss Emdes aus der Fraktion wurde nicht gestellt. Am 6. November beriet der Landesvorstand darüber, Emde zum Mandatsverzicht aufzufordern. Auch Gregor Gysi fordert ihren Fraktionsausschluss.



Sollte Emde ihr Mandat nicht freiwillig niederlegen, könnte die Fraktionsführung am Dienstag, dem 10. November, einen Ausschlussantrag einbringen. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Da zwischen Beratung und Abstimmung mindestens eine Woche liegen muss, dürfte Emde bei der Plenarsitzung am 12. November weiterhin der Linksfraktion angehören. Ihr Direktmandat könnte sie auch nach einem Fraktionsausschluss behalten.

Vanessa Vedi Emde im Plenarsaal bei der konstituierenden Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses im Oktober 2026. © Chris Emil Janßen/imago

Clans: Was belegt ist

Am Wahlabend erschien Issa Remmo, Oberhaupt des Remmo-Clans, auf der Neuköllner Wahlparty. Eralp sagte, er sei nicht eingeladen gewesen und hinausgeschickt worden; der Bezirksverband bestreitet jede politische oder persönliche Beziehung. Kurz darauf veröffentlichte Remmos Sohn Firas Chatnachrichten mit dem Neuköllner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Koçak hatte darin Grüße an den Vater ausrichten lassen und um die Verbreitung einer Rede gebeten, in der er den Begriff Clankriminalität kritisierte.

Koçak bestätigte den Chat, entschuldigte sich und verließ den Innenausschuss des Bundestags. Belegt sind damit Einzelkontakte, keine strukturelle Verbindung; Hinweise auf Geldflüsse oder organisierte Wahlhilfe finden sich in den bekannten Quellen nicht. Remmo selbst sagte der Morgenpost, die seine Anwesenheit auf der Party zuerst veröffentlicht hat, er fühle sich erstmals in Deutschland von einer Partei unterstützt. Das steht gegen die Darstellung des Bezirksverbands.



In Gesprächen der Berliner Zeitung mit Mitgliedern der Linkspartei wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht merkwürdig sei, dass ausgerechnet bei jener kleinen Wahlparty, auf der auch Issa Remmo erschien, ein Journalist der Berliner Morgenpost anwesend war. Der Versuch, den Blick von den Gästen der Feier auf die Berichterstattung darüber zu lenken, blieb bislang ohne Erfolg.

Ferat Koçak (Die Linke), spricht in der Debatte zu Antifa-Verboten im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Ein alter Streit

Wer glaubt, der Streit über das Verhältnis der Linken zu Israel und die Grenzen zwischen Israelkritik und Antisemitismus sei neu, irrt. Schon die PDS rang um diese Fragen. Durch die Fusion mit der WASG 2007 kamen westdeutsche antiimperialistische Strömungen hinzu, darunter die Trotzkisten, die sich in der Partei als Marx21 formierten. 2008 erklärte Gregor Gysi, Antizionismus könne für die Linke keine vertretbare Position sein. 2011 beschloss die Bundestagsfraktion, sich weder an Boykottaufrufen noch an Initiativen für eine Ein-Staaten-Lösung zu beteiligen. Ein Drittel der Abgeordneten blieb der Abstimmung fern.

In Berlin hielt der Reformflügel um Klaus Lederer die Linie lange. Der Bruch kam nach dem 7. Oktober 2023. Auf dem Landesparteitag im Oktober 2024 wurde ein Antrag gegen Antisemitismus, der auch Judenhass von links benannte, so verändert, dass ihn die Antragsteller zurückzogen. Lederer, Elke Breitenbach und drei weitere prominente Mitglieder traten aus. Im Dezember 2024 schloss die Partei den Neuköllner Aktivisten Ramsis Kilani aus; der Bezirksverband kritisierte das scharf.

Die Linken-Bundesvorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken bei der Großdemonstration „Zusammen für Gaza“ am 27. September 2025 in Berlin. © Christian Ditsch/imago

Die Gegenrede

Die Linke weist den Vorwurf immer wieder zurück, als Partei antisemitisch zu sein. Parteichef Luigi Pantisano verweist auf klare Beschlüsse gegen jeden Antisemitismus und lehnt Pauschalurteile ab; Eralp hat einen Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus vorgelegt, Co-Chefin Ines Schwerdtner nannte Emdes Position legitim, ohne sie zu teilen. Auch unter Berliner Jüdinnen und Juden gehen die Urteile auseinander. Rund 150 von ihnen verteidigten die Partei gegen eine Instrumentalisierung des Vorwurfs, der Zentralrat der Juden warf ihr antisemitische Grenzüberschreitungen vor. Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, lehnt Emdes Ausschluss ab, hält aber den Völkermordvorwurf für antisemitisch.

Der Historiker Meron Mendel sieht in den Vorwürfen berechtigte Kritik und Instrumentalisierung zugleich. Innerhalb der Partei stehen sich zwei Arbeitsgemeinschaften gegenüber. Die LAG Palästinasolidarität initiierte einen offenen Brief gegen die Antisemitismus-Vereinbarung. Die LAG Shalom beklagt ein wiederkehrendes Ritual aus Eklat, Distanzierung und folgenlosem Ruf nach Konsequenzen.

Reichweite, Geld, Räume

Dass sich der Bezirksverband nicht einfach einhegen lässt, hat auch mit Ressourcen zu tun. Das Instagram-Konto der Neuköllner Linken sei binnen Monaten von 9000 auf 13.700 Abonnenten gewachsen, die Reichweite liege bei zwei Millionen Menschen im Monat, berichtet das Mitglied, das sich um die sozialen Medien kümmert, am Abend in der Wipperstraße; dafür stünden 17 Stunden pro Woche zur Verfügung. Kommuniziert wird über langjährige Telegram-Kanäle; man wolle auf verschlüsselte Dienste umsteigen, auch zum Schutz gegenüber staatlichen Stellen.

Mit dem Wahlerfolg kommen Geld und Räume. Die Hälfte der Aufwandspauschalen aus der BVV fließe an die Partei, heißt es. Mit den Kostenpauschalen der Abgeordneten suche man Büros, in denen sich auch die Basis treffen kann. Das müsse man noch gegen illegale Parteienfinanzierung absichern, meint ein Mitglied.

Ein Drahtseilakt

Gegen Ende des Abends spricht das für soziale Medien zuständige Mitglied aus, worum es in den kommenden Jahren gehen wird. In den vergangenen Wochen habe man aus strategischen Gründen versucht, den Fokus von Neukölln wegzulenken. Das solle sich nun ändern. Man sei Teil einer Partei, die womöglich regiert, wolle bei der Palästina-Solidarität aber nicht „mundtot“ sein. Beides zu bedienen, werde ein „Drahtseilakt“.

Dann wird ein Termin für das nächste Treffen gesucht, Dienstag oder Mittwoch, wieder 18.30 Uhr. Zum Schluss gibt es ein Gruppenfoto, „als Erinnerung“. Ob Eralps Linke den Drahtseilakt aushält, entscheidet sich nicht in Neukölln allein. Aber an Neukölln führt kein Weg vorbei.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema