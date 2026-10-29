Im Alter von 85 Jahren ist Elke Sommer gestorben. Sie wurde in den 1960er Jahren bekannt - unter anderem durch „Das Mädchen und der Staatsanwalt“.

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Die in Berlin geborene Schauspielerin Elke Sommer ist offenbar gestorben. Am fünften November wäre die gebürtige Berlinerin 86 Jahre alt geworden.

Sommer wurde im November 1940 in Berlin als Elke Schletz geboren. Sie wuchs in Erlangen auf. 1964 siedelte sie nach Beverly Hills über und heiratete den Journalisten und Schriftsteller Joe Hyams.

Elke Sommer gelang der Sprung nach Hollywood

Ab 1959 war sie in über 100 Film- und Fernsehrollen zu sehen. In den 1960er Jahren gelang ihr der Sprung nach Hollywood – durch den Film „Das Mädchen und der Staatsanwalt“. Im Jahr 1964 erhielt sie den Golden Globe Award als beste Nachwuchsdarstellerin für „Der Preis“.

Im Juli war bereits Sommers zweiter Ehemann Wolf Walther gestorben. Beide pendelten lange zwischen ihrem Haus in Marloffstein in Bayern und Los Angeles. Zuletzt lebten sie nur noch in den USA.

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