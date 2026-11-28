Mehr Sparen oder mehr Ukraineunterstützung, entweder oder. In ihrer gegenwärtigen Ausrichtung ist die EU geostrategisch hoffnungslos überdehnt. Ein Kommentar.

Lächeln nur für die Kamera: Emmanuel Macron (l.), Christine Lagarde (M.) und Friedrich Merz vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel.

Man mag sich das Chaos nicht ausmalen, das unter dem Namen Europäische Union herrschen wird, wenn auch noch Georgien und die Ukraine, Moldawien, Montenegro, Serbien und Nordmazedonien dazugehören. Der am Donnerstagabend krachend gescheiterte EU-Sondergipfel ist Vorgeschmack genug.

Es ging um die Rahmenfinanzierung des EU-Haushalts 2028 bis 2034. Der portugiesische EU-Ratspräsident und Verhandlungsleiter António Costa hatte einen Entwurf von 1,7 Billionen Euro vorgelegt. Die Gruppe der „Sensible 7“ verlangte weitere Kürzungen.

Die sieben Sparfüchse – Deutschland, Niederlande, Österreich, Belgien, Schweden, Finnland und Dänemark – wollen eine wirtschaftlich starke und geopolitisch handlungsfähige Union. Dazu setzen sie auf Wettbewerbsfähigkeit und einen starken Binnenmarkt, Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und die weitere Unterstützung der Ukraine.

Vier der sieben Länder sind Ostseeanrainer und teilen, ebenso wie Österreich, die Erinnerung an historische Auseinandersetzungen mit Russland. Belgien und die Niederlande gehören zu den stärksten Säulen der westlichen Bündnisidee. Die schleichende Annäherung der EU an die Nato passt den politischen Eliten dieser Länder nahtlos ins Konzept. Ob das nun „sensible“ im Sinne von „vernünftig“ ist, steht auf einem anderen Blatt.

Weltfremde Vorstellung

Auch ohne die Aufnahme weiterer Mitglieder springt die geostrategische Überdehnung der EU-27 ins Auge. Die Länder der Iberischen Halbinsel sind historisch in Richtung Lateinamerika orientiert; Russland ist für sie tertiär. Frankreich und Italien haben ihre ganz eigenen Vorstellungen von Sicherheit, und im Südosten des Kontinents ist man mehr an der Nachbarschaft mit Russland interessiert als an der Gegnerschaft.

Die Vorstellung, man könne die EU zu einem monolithisch antirussischen Block zusammenschweißen, ist weltfremd. Erst recht nicht mit einer Erpressung: Indem der Bundeskanzler seine Zustimmung zur Rahmenfinanzierung ab 2028 mit der Zustimmung sämtlicher Mitgliedstaaten zur Ukraine-Unterstützung 2027 verknüpfte, war Deutschland effektiv isoliert. Friedrich Merz kann froh sein, dass die Öffentlichkeit nicht sein Ultimatum, sondern den Streit um die Agrarsubventionen als wesentlichen Grund des Scheiterns wahrnimmt.

Es ist nicht allein die fehlgeschlagene geopolitische Instrumentalisierung, die am gegenwärtigen Kurs der Union zweifeln lässt. Welche Ziele verbinden die Mitglieder mit dem Staatenbund? Aus deutscher – offizieller – Sicht gibt es nur eine Antwort. Europa wächst zusammen, irgendwann vielleicht zu einer „US of E“, und der Kontinent wird zum weltweiten Vorbild multilateraler Kooperation und liberaler Demokratie.

Daran glauben wir, und diese Ziele lässt sich unser Land auch richtig was kosten. Wir sind nicht nur Zahlmeister Nummer eins für den Freiheitskampf der Ukrainer. Die Bürger der Bundesrepublik finanzieren auch den Löwenanteil sämtlicher EU-Zahlungen an die nach 1990 neu aufgenommenen mittel- und osteuropäischen Mitglieder. Je nach Zählweise ist uns das jährlich mindestens 15 Milliarden Euro wert.

Doch die Politik nach dem Motto „Wir haben’s ja“ stößt an Grenzen – wenn man es eben nicht mehr so hat. Oder wenn man gewahr wird, dass manch andere weniger der hehren Ziele als des schnöden Mammons wegen brave Mitglieder sind.

Viele haben auch verstanden, dass es Deutschland und anderen führenden EU-Nationen gar nicht so zentral um die Ideen geht, die im Schaufenster stehen: Einigkeit, Werte und Beispielhaftigkeit. Es geht um westliche Geostrategie, um die Eindämmung Russlands und Chinas, um Interessen auf anderen Kontinenten. Wenn dann die Bevölkerungen, etwa in Portugal, Griechenland oder Rumänien, solche Ziele und Interessen weniger innig nachempfinden, lassen sie sich die Unterstützung dafür teuer abkaufen.

Kardinaler Fehler

Das erklärt den kardinalen Fehler des Bundeskanzlers, der glaubte, zeitgleich mit der Zustimmung zu seinen Sparplänen die Zustimmung zu mehr Ukraineunterstützung durchsetzen zu können. Ein Entweder-oder ginge vielleicht, ein Sowohl-als-auch geht nicht.

Nur Deutschland vollzieht den Spagat. Die Berliner Politiker finden genug Geld, um sowohl bei den Nettozahlungen an die EU als auch in Sachen Ukraineunterstützung der Spitzenreiter zu sein. Doch wie lange noch? Der Unmut wächst. Irgendwann ist Zeit für die bittere Erkenntnis: Ein Kontinent taugt nicht zum geopolitischen Subjekt, nicht Afrika, nicht Asien und auch nicht Europa.

Derweil zeichnet sich am Horizont eine mögliche Alternative ab. Mit einem neuen Vertrag zehn Jahre nach dem Brexit bewegen sich Großbritannien und die Union aufeinander zu. Perspektivisch sind weitere Annäherungen nicht ausgeschlossen. Vielleicht wird ja das künftige Miteinander Großbritanniens und der Union zur Blaupause einer Kern-EU mit geostrategischem Selbstverständnis und peripheren Staaten in einem mehrstufig vereinten Kontinent.

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