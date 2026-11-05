Die Besatzung überlebte nach dem Unglück mehr als zwei Monate auf einer abgelegenen Insel vor Feuerland. Aus Wrackmaterial baute sie ein Ersatzboot und segelte nach Chile.

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Auf der abgelegenen Isla de los Estados vor Feuerland untersuchen Archäologen mögliche Spuren eines Schiffbruchs aus dem Jahr 1873.

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Archäologen haben auf einer abgelegenen Insel vor Feuerland Schiffsreste und Spuren eines möglichen Lagers von Schiffbrüchigen aus dem 19. Jahrhundert untersucht.



Über die Funde und die ungeklärte Verbindung zum 1873 gesunkenen Segelschiff „Espora“ berichtete das Wissenschaftsportal Phys.org am Donnerstag mit neuen Aussagen des Studienleiters Nicolás Ciarlo. Die Untersuchung war bereits im Oktober in der Fachzeitschrift Antiquity veröffentlicht worden.

Glasperlen, Knöpfe und Schiffsteile entdeckt

Die Forscher um Nicolás Ciarlo von der spanischen Universität Cádiz untersuchten die Fundstellen an der Lacroix-Bucht auf der argentinischen Isla de los Estados im Januar 2026.



Neben hölzernen Schiffsteilen fanden sie Hinweise auf ein vorübergehend genutztes Lager. Dort entdeckten sie Glasperlen, Keramikknöpfe, eine Flasche und Metallbleche. Ein Glasprisma, das Tageslicht ins Schiffsinnere leitete, und ein Ruderscharnier deuten auf einen Zusammenhang mit der Seefahrt hin.

Mehr als zwei Monate auf der Insel

Der argentinische Seefahrer Luis Piedra Buena war 1873 mit seiner Mannschaft unterwegs, um Pinguine zur Ölgewinnung zu jagen. Dabei sank die „Espora“. Nach historischen Berichten überlebten die Männer mehr als zwei Monate auf der Insel. Sie bargen Material aus dem Wrack, bauten ein Ersatzboot namens „Luisito“ und segelten damit ins chilenische Punta Arenas.

Die Lage des Lagers und die gefundenen Gegenstände könnten zu diesen Berichten passen. Die Forscher halten es deshalb für möglich, dass sie Spuren von Piedra Buenas Mannschaft entdeckt haben.

Herkunft der Schiffsteile ungeklärt

Eine sichere Zuordnung zur „Espora“ ist bislang nicht möglich. Erhaltene Rumpfteile passen nicht zu historischen Darstellungen, nach denen das Schiff für den Bau des Ersatzbootes weitgehend zerlegt worden sein soll. Auch der Platz, an dem die Schiffbrüchigen die „Luisito“ gebaut haben sollen, wurde nicht gefunden.

Das Team dokumentierte drei hölzerne Wrackteile. Weitere Untersuchungen sollen klären, ob sie von einem oder mehreren Schiffen stammen.

Solche Fundorte könnten helfen zu verstehen, wie Schiffbrüchige an abgelegenen Orten überlebten, erklärte Studienleiter Ciarlo gegenüber dem Wissenschaftsportal Phys.org. Schiffsunglücke seien historisch vielfach dokumentiert. Über den Alltag der Überlebenden in ihren provisorischen Lagern gebe es dagegen deutlich weniger Aufzeichnungen.

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