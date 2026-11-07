Schimmel und Trauermücken im Topf: Dieser Winterfehler macht Zimmerpflanzen krank

Schimmel auf der Blumenerde und Trauermücken im Topf: So erkennen Sie den Befall, retten Zimmerpflanzen und beugen im Winter mit simplen Mitteln vor.

Weißer, flauschiger Belag auf der Blumenerde: So sieht Schimmel im Blumentopf aus. Abkratzen reicht meist nicht.

Erst liegt nur ein weißer Flaum auf der Erde. Ein paar Tage später steigt beim Gießen eine schwarze Wolke aus dem Topf.



Zufall ist das selten. Der Schimmel im Topf wirkt auf Trauermücken wie eine Einladung.



Trauermücken legen ihre Eier bevorzugt dort ab, wo Pilzgeflecht in feuchter Erde wächst. Das hat das Julius-Kühn-Institut in einem Forschungsprojekt zu Trauermücken im Topfpflanzenbau beschrieben. In Gewächshausversuchen fingen Fallen mit verpilzten Haferflocken rund 20-mal so viele Mücken wie Fallen ohne den Köder.



Wer Schimmel im Topf stehen lässt, macht ihn also zum Brutplatz. Wer ihn beseitigt, hat meist auch die Mücken bald los.

Warum Blumenerde im Winter schimmelt

Im Winter wachsen Zimmerpflanzen kaum und brauchen viel weniger Wasser. Gegossen wird oft trotzdem wie im Sommer. Die Erde bleibt dann wochenlang nass.



Steht der Topf noch auf der Fensterbank über der Heizung, wird es warm und feucht. Genau so mögen es Schimmelpilze und Trauermücken.



Auch die Erde spielt mit. Weiße Flecken deuten häufig auf viel minderwertigen Kompost hin, sagte Torsten Höpken vom Zentralverband Gartenbau gegenüber web.de. Solche Billigerde sackt im Nassen zusammen, die Wurzeln bekommen kaum noch Luft.

Schimmel oder Kalk? Der Löffel-Test

Nicht jeder weiße Belag ist Schimmel. Wo das Leitungswasser hart ist, bleibt beim Verdunsten oft Kalk auf der Erde zurück.



Fahren Sie mit einem Löffel über die Stelle. Bröselt sie hart und trocken ab, ist es Kalk. Der schadet weder Pflanze noch Mensch: abkratzen, frische Erde drauf.



Ist der Belag weich und flauschig und riecht die Erde muffig, ist es Schimmel. Kleine weiße Kugeln, die wie Styropor aussehen, sind dagegen Perlite – Vulkangestein, das gute Erde locker hält.

Ist Schimmel auf der Blumenerde gefährlich?

Für die meisten Menschen nicht akut. Ein Schimmelbelag auf Blumenerde sei zunächst weder schlimm noch ungewöhnlich, schreibt Öko-Test unter Berufung auf das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft.



Wer Allergien oder Asthma hat, sollte trotzdem nicht warten. Die Sporen verteilen sich im Raum. Ins Schlafzimmer gehört ein schimmelnder Topf deshalb nie.



Die Pflanze selbst wird durch den Pilz anfälliger für andere Krankheiten.

Schimmel im Blumentopf entfernen

Oben abkratzen bringt wenig. Wenn der Flaum sichtbar wird, hat das Pilzgeflecht den Wurzelballen meist längst durchzogen.

Schimmel im Topf: So retten Sie Ihre Pflanze in sechs Schritten Topf mit Handschuhen auf den Balkon oder nach draußen bringen.

Pflanze austopfen, alte Erde gründlich von den Wurzeln schütteln.

Braune, matschige Wurzeln abschneiden. Gesunde sind hell und fest.

Topf mit Essigwasser ausschrubben.

In frische Qualitätserde setzen. Waren die Wurzeln sehr nass, ein paar Tage nicht gießen.

Alte Erde in den Restmüll, nicht in andere Töpfe.

Kontrollieren Sie danach auch die Nachbarpflanzen.

Trauermücken: Die Larven fressen an den Wurzeln

Die Mücken selbst stechen nicht und übertragen keine Krankheiten. Sie leben nur wenige Tage.



Ein Weibchen legt in dieser Zeit aber bis zu 200 Eier. Daraus schlüpfen grauweiße Larven, sechs bis sieben Millimeter lang. Sie fressen an den Wurzeln, Stecklinge und Jungpflanzen können eingehen.



Bei Zimmertemperatur dauert es vom Ei bis zur neuen Mücke nur rund drei Wochen. So wird aus ein paar Fliegen schnell ein Schwarm.

Was gegen Trauermücken hilft

Am besten wirkt ein doppelter Angriff: auf die Fliegen und auf die Larven in der Erde.



Gelbtafeln in den Topf stecken. An den klebrigen Karten bleiben die Mücken hängen, bevor sie neue Eier legen. Larven erwischen sie nicht.



Nematoden sind winzige Fadenwürmer, die Trauermückenlarven befallen und töten. Das Pulver wird ins Gießwasser gerührt, die Anwendung läuft über zwei bis drei Wochen. Bei stärkerem Befall ist das die wirksamste Methode.



Quarzsand, ein bis zwei Zentimeter hoch auf die Erde gestreut, versperrt den Mücken den Weg zur Eiablage. Schon vorhandene Larven bleiben davon unberührt.



Gießpause: Bei leichtem Befall die Erde gut abtrocknen lassen. In trockener Erde sterben Eier und Larven ab. Besser über den Untersetzer gießen.



Ist der Topf durch und durch befallen, hilft nur frische Erde – wie beim Schimmel.

Hausmittel gegen Trauermücken: Was Zimt und Streichhölzer bringen

Zimt auf die Erde, Streichhölzer kopfüber in den Topf, verdünnter Kaffee ins Gießwasser: Solche Tipps machen im Netz die Runde. Schaden richten sie meist nicht an.



Belegt ist ihre Wirkung aber kaum. Die Verbrauchertester sehen darin höchstens eine Ergänzung. Wer die Plage wirklich loswerden will, nimmt Gelbtafeln und Nematoden.

Schimmel und Trauermücken vorbeugen Sparsam gießen: Im Winter erst, wenn die oberste Erdschicht trocken ist. Die Fingerprobe reicht.

Im Winter erst, wenn die oberste Erdschicht trocken ist. Die Fingerprobe reicht. Gute Erde kaufen: Billigerde schimmelt schneller und bringt mitunter Mückeneier mit.

Billigerde schimmelt schneller und bringt mitunter Mückeneier mit. Angebrochene Säcke trocken lagern , nicht feucht im Keller oder auf dem Balkon.

, nicht feucht im Keller oder auf dem Balkon. Wasser im Untersetzer nach einer Viertelstunde abgießen, Töpfe mit Abzugsloch verwenden.

nach einer Viertelstunde abgießen, Töpfe mit Abzugsloch verwenden. Neue Pflanzen ein paar Tage getrennt stellen. Trauermücken werden laut Umweltbundesamt oft mit Topfpflanzen oder Erde eingeschleppt.

Die wichtigste Regel passt in einen Satz: Wer im Winter seltener gießt, nimmt Schimmel und Trauermücken die Grundlage.

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