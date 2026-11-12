Die Forscher untersuchten den Schlafrhythmus über einen längeren Zeitraum. In monatlichen Befragungen gaben die Teilnehmer Auskunft über ihre psychische Verfassung.

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Mit Sensorringen lassen sich Schlafzeiten, Bewegungen und körperliche Aktivitäten erfassen.

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Menschen mit stark wechselnden Schlaf- und Aufstehzeiten berichten häufiger über ausgeprägte depressive Beschwerden und Angstsymptome. Diesen Zusammenhang zeigt eine am Donnerstag in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichte Beobachtungsstudie von Forschern der University of California in San Francisco und San Diego. Sie werteten Daten von rund 23.000 Erwachsenen aus.

Schlafrhythmus über Monate untersucht

Die Teilnehmer trugen Ringe mit Sensoren, die Bewegungen und Körperwerte erfassten. Daraus wurden ihre Schlaf- und Aufstehzeiten ermittelt. Pro Person standen durchschnittlich 154 Tage Schlafdaten zur Verfügung. Depressive Beschwerden, Ängste und Einsamkeitsgefühle erfassten die Forscher monatlich anhand von Selbstauskünften.

Die Forscher bewerteten die Regelmäßigkeit der Schlaf- und Aufstehzeiten auf einer Skala von null bis 100 Punkten. Je stärker die depressiven Beschwerden waren, desto unregelmäßiger schliefen die Teilnehmer im Durchschnitt. Auch Menschen mit schweren Angstsymptomen hatten weniger regelmäßige Schlafzeiten.

Ursache und Wirkung bleiben ungeklärt

Die Studie belegt nicht, dass unregelmäßige Schlafzeiten Depressionen oder Angstzustände verursachen. Ebenso könnten psychische Beschwerden dazu führen, dass Betroffene zu wechselnden Zeiten schlafen.

Die Schlafforscherin Ashley Mason von der University of California in San Francisco erklärte, regelmäßige Schlaf- und Aufstehzeiten unterstützten die innere Uhr des Körpers. Wechselnde Zeiten könnten diesen Rhythmus stören.

Ob feste Schlafzeiten psychische Beschwerden lindern können, wurde nicht untersucht. Nach Ansicht der Forscher sind dazu weitere Studien nötig.