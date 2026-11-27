In Zusammenhang mit dem Prozess gegen die ehemalige rbb-Intendantin und weitere Angeklagte wird offenbar gegen eine weitere Beschuldigte ermittelt. Ein anderes Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden.

In Zusammenhang mit dem sogenannten Schlesinger-Skandal ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen eine weitere Beschuldigte, wie der rbb am Donnerstag berichtete. Nach Informationen des Senders wird demnach eine ehemalige Leiterin der Intendanz von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt; auch gegen sie solle wegen des Verdachts der Untreue ermittelt werden.

Die Frau ist im Prozess gegen die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und drei weitere Angeklagte als Zeugin vorgesehen, hieß es. Laut der Richterin berief sie sich auf ihr umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht. Das Gericht prüfe derzeit, ob und in welchem Umfang sie aussagen muss. Der Sender berichtete zudem, dass ein Ermittlungsverfahren gegen eine ehemalige Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats eingestellt worden sei. Sie wird als Zeugin in dem Verfahren geführt.

Im Verfahren gegen Schlesinger und drei weitere Angeklagte geht es unter anderem um die Einführung eines variablen Vergütungssystems für die rbb-Geschäftsleitung. Nach Angaben des rbb konnten Führungskräfte damit zusätzliches Geld erhalten, sofern sie vereinbarte Ziele erreichten. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Verwaltungsrat nicht ausreichend informiert worden sei und die nötige Zustimmung gefehlt habe.

Vergütungssystem im Fokus

Die dpa berichtete am 19. November, dass das Vergütungssystem von einer externen Unternehmensberatung entwickelt worden war. Ein damals zuständiger Projektleiter habe vor Gericht ausgesagt, der Impuls für das neue System sei nach seiner Information vom Verwaltungsrat gekommen. Das Konzept sollte demnach ein bereits bestehendes variables Vergütungssystem für Hauptabteilungsleiter reformieren und auf die Direktorenebene ausweiten. Später sei auch die Intendantin einbezogen worden.

Der rbb berichtete außerdem, dass zwei Mitarbeiter der Unternehmensberatung die Gehaltserhöhungen vor Gericht als angemessen bezeichnet hätten. Die Berater hätten dem Sender 2018 empfohlen, die Vergütung der Geschäftsleitung im Zuge der Einführung des Systems anzuheben. Eine solche Erhöhung sei bei der Einführung eines variablen Vergütungssystems üblich, erklärten die Zeugen demnach.

Nach Angaben des rbb sind inzwischen sechs von insgesamt 56 geplanten Hauptverhandlungstagen am Landgericht Berlin vergangen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten demnach vor, das Vermögen des Senders zwischen Januar 2018 und Juli 2022 in unterschiedlicher Weise geschädigt zu haben. Neben dem Vergütungssystem geht es laut rbb unter anderem um Zulagen und die Abrechnung von Abendessen in Schlesingers Privatwohnung. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe laut dpa zurück; für sie und die weitere Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung.

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