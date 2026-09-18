Schlimmer als befürchtet: 1. FC Union Berlin geht bei den Bayern unter

Die Köpenicker verlieren vor der dreiwöchigen Länderspielpause mit 0:7 bei den Bayern und können am Sonnabend auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Ein Punkt aus vier Spielen: Trainer Mauro Lustrinelli steckt mit dem 1. FC Union Berlin tief in der Krise.

Der 1. FC Union Berlin hat zum Auftakt des vierten Spieltags in der Fußball-Bundesliga eine heftige Klatsche kassiert. Beim FC Bayern unterlagen die Köpenicker mit 0:7 (0:3). Jamal Musiala brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Tor aus der Distanz in Führung (18.), Harry Kane erhöhte per verwandeltem Foulelfmeter (39.) und Michael Olise erzielte noch vor dem Seitenwechsel den dritten Bayern-Treffer (43.).



Im zweiten Durchgang legte Kane für die Bayern nach (54.), der eingewechselte Ismael Saibari (70.) und erneut der alles überragende Olise (73., 76.) trafen zum Endstand.

Lustrinelli setzt auf geballte Erfahrung

Mauro Lustrinelli hatte seine Startelf im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Schalke auf drei Positionen verändert. Kapitän Christopher Trimmel kam rechts in der Viererkette zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison, Janik Haberer und András Schäfer durften ebenfalls von Beginn an ran. Josip Juranovic stand wie im Vorfeld angekündigt gar nicht im Kader, Livan Burcu und Aljoscha Kemlein saßen auf der Bank. Der Trainer setzte damit auf geballte Erfahrung.

In der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena entwickelte sich einen Tag vor der Eröffnung des Oktoberfests dennoch die erwartet einseitige Angelegenheit. Union kam kaum aus der eigenen Hälfte, die Bayern suchten nach Lücken im Berliner Defensivverbund. 18 Minuten hielt das Bollwerk, dann fasste sich Musiala aus halblinker Position vor dem Strafraum ein Herz und traf unhaltbar für Frederik Rönnow genau ins rechte Eck.

Harry Kane machte gegen Union seine Bundesliga-Tore 100 und 101. © IMAGO/James Zabel

Der Bann war damit früh gebrochen und der Bayern-Motor kam mehr und mehr in die Gänge. Als Tom Rothe Olise im Strafraum leicht aber entscheidend am Fuß traf, gab es Strafstoß. Kane verwandelte mit seinem 100. Tor in der Bundesliga sicher. Olise traf vier Minuten später selbst auch noch sehenswert.

Janik Haberer scheitert an Manuel Neuer

Lustrinelli wechselte zur Pause, brachte Tim Skarke für Emmanuel Latte Lath und tatsächlich hatten die Eisernen die erste Chance nach Wiederanpfiff. Haberer scheiterte an der Fußbabwehr des ehemaligen Nationaltorhüters Manuel Neuer (50.). Auch im Anschluss an die folgende Eck war Neuer auf dem Posten. Es war letztlich das einzige Union-Hurra in der Offensive. Kane köpfte auf der Gegenseite eine Olise-Flanke zum 4:0 ein und spätestens mit diesem Tor brachen alle Dämme. Fast ohne Gegenwehr konnten die Bayern zaubern, Union war bis zum Schlusspfiff völlig überfordert.



Sollten Borussia Mönchengladbach (gegen Mainz) und der Hamburger SV (gegen Köln) am Sonnabend in ihren Heimspielen jeweils mindestens einen Punkt holen, würde die Lustrinelli-Elf die anstehende Länderspielpause auf dem letzten Tabellenplatz verbringen. Die nächste Aufgabe in der Bundesliga wartet erst am 10. Oktober (15.30 Uhr) auf Union. Gegen Aufsteiger SV Elversberg ist die Mannschaft nach dem katastrophalen Saisonstart zum Siegen verdammt.

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