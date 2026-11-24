Seit 2018 hat Romano auf dem Radiosender Fritz moderiert. Doch am 18. Dezember wird „Bei Anruf Romano“ eingestellt. Die finale Folge entsteht live in Köpenick.

Roman Geike alias Romano beim Fototermin mit der Berliner Zeitung (Archivbild): Im Dezember 2026 wird seine Fritz-Sendung „Bei Anruf Romano“ ein letztes Mal aufgenommen.

Mit „ey Leute“ begrüßt Romano seine Gefolgschaft. So beginnt sein neuestes Video auf Instagram. Er befinde sich im Kino Union in Köpenick, sagt er darin. Und dass er am 18. Dezember seine letzte Sendung „Bei Anruf Romano“ habe, gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin Claudia Kamieth.



Man wolle, so sagt der Köpenicker Musiker, der mit bürgerlichem Namen Roman Geike heißt, vor Live-Publikum senden. Per Link könnten sich Interessierte online kostenfrei anmelden und vorbeikommen, sogar mit Begleitung. Nach der Sendung gebe es Musik – und tanzen wolle man dann auch. „Kommt vorbei! Kommt zu mir nach Köpenick!“

Von Liebe über Trennung bis zu Glauben und Astrologie

Zustimmung wird geprüft...

„Bei Anruf Romano“ ist eine sogenannte Call-In-Sendung, bei der Hörerinnen und Hörer mit den Moderatoren am Telefon sprechen können. Sie lief seit 2018 etwa monatlich im spätabendlichen „Blue Moon“-Programm auf Fritz, dem Jugendradiosender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).



Es ging um verschiedenste Themen von Liebe und Sex über Trennungen und Abschiede bis hin zu Glauben und Astrologie. Die letzte Folge wird am Freitag, dem 18. Dezember, von 22 bis 24 Uhr in der Bölschestraße 69 in Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) aufgenommen. Laut Romano, der menschlich wie künstlerisch tief in seinem Heimatbezirk verwurzelt ist, ist die Bölschestraße der „Kudamm des Ostens“.



Auf der RBB-Webseite ist vom „Ende einer Ära“ die Rede. Nach Mitternacht gebe es Getränke und DJ-Musik an besagtem Abend. Zu den genauen Gründen für die Einstellung der Sendung haben sich bislang weder der RBB noch Romano öffentlich geäußert.

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