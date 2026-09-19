Man muss kein Fußballfan sein, um bei Jürgen Klopps erster Pressekonferenz als Bundestrainer mit Wehmut an die Defizite unserer politischen Führung zu denken. Klare Worte, klare Haltung, klare Kante – wie sehr wünscht man sich das in Krisenzeiten vom politischen Cheftrainer der Nation, dem Bundeskanzler.
Meinung
Mut zur klaren Kante: Was die verwaltete Politik von Jürgen Klopp lernen muss
Der neue Nationaltrainer liefert zumindest rhetorisch, wonach das Land hungert: Führungswille, Entscheidungsfreude und eine klare Ansage. Ein Kommentar.
5 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Schluss mit lustig: Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag.
© IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze