Mut zur klaren Kante: Was die verwaltete Politik von Jürgen Klopp lernen muss

Man muss kein Fußballfan sein, um bei Jürgen Klopps erster Pressekonferenz als Bundestrainer mit Wehmut an die Defizite unserer politischen Führung zu denken. Klare Worte, klare Haltung, klare Kante – wie sehr wünscht man sich das in Krisenzeiten vom politischen Cheftrainer der Nation, dem Bundeskanzler.