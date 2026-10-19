Schluss mit der Zeitumstellung: Hier bleibt die Uhr diesmal einfach stehen

Zeitumstellung 2026: Deutschland stellt am 25. Oktober zurück, British Columbia nicht mehr. Welche Länder ohne Umstellung leben und was die EU plant.

Wenn die Uhren in Deutschland in der Nacht zum Sonntag von 3 auf 2 Uhr zurückspringen, beginnt für Millionen Menschen wieder eine Woche Mini-Jetlag. In Vancouver passiert eine Woche später gar nichts.



Gefeiert hat das der Regierungschef von British Columbia mit einer Tanzeinlage.

Zeitumstellung in British Columbia abgeschafft

Die kanadische Provinz hat am 8. März zum letzten Mal an der Uhr gedreht. Seitdem gilt im größten Teil von British Columbia dauerhaft Sommerzeit, offiziell „Pacific Time“, also UTC−7.



Wenn die USA am 1. November zurückstellen, bleiben die Uhren in Vancouver, Victoria und Kelowna stehen. Nur einige Orte im Südosten nahe Alberta stellen weiter um.

Mit Daft Punk gegen die Zeitumstellung

Premier David Eby hatte den Schritt im März mit einer kleinen Show angekündigt. Laut dem Sender CP24 eröffnete er die Pressekonferenz mit dem Wortspiel „Thanks for making the time“ und tanzte danach mit Schulkindern zu Daft Punks „One More Time“. Die Kinder hielten Uhren aus Bastelpapier hoch.



Seine Begründung klang weniger nach Regierungserklärung als nach Familienalltag. Die Umstellung bringe alle möglichen Probleme, von Hunden, die zur falschen Zeit aufwachen, bis zu mehr Autounfällen. Jeder Elternteil kenne das Chaos, sagte Eby.

93 Prozent stimmten für das Ende

Ein Gesetz dafür gibt es schon seit 2019. In einer Online-Befragung hatten sich damals 93 Prozent von rund 223.000 Teilnehmenden für das Ende der Umstellung ausgesprochen.



Umgesetzt wurde es trotzdem nicht, weil die Provinz nur gemeinsam mit Washington, Oregon und Kalifornien aussteigen wollte. Die US-Staaten dürfen dauerhafte Sommerzeit aber nur mit Zustimmung des Kongresses einführen. Die gibt es bis heute nicht. Nach sieben Jahren hatte Eby genug vom Warten.

Plötzlich eine Stunde Zeitverschiebung nach Seattle

Ganz ohne Preis ist das nicht. Im Winter geht die Sonne in Vancouver erst gegen 9 Uhr auf, im Norden der Provinz gegen 9.30 Uhr. Schulkinder laufen im Dunkeln zum Bus.



An der Grenze wird es dann absurd. Von November bis März liegt British Columbia eine Stunde vor dem US-Bundesstaat Washington. Wer in Bellingham um 10 Uhr losfährt und eine Stunde bis Vancouver braucht, kommt dort laut Uhr um 12 Uhr an.



Die kanadische Grenzbehörde verschiebt deshalb an neun Übergängen ihre Öffnungszeiten, wie Daily Hive berichtet.

EU legt Zeitumstellung bis 2031 fest

Solche Sorgen hat Europa nicht, weil hier schlicht nichts passiert. Die EU-Kommission schlug die Abschaffung 2018 vor, das Parlament stimmte 2019 zu. Seitdem finden die Mitgliedstaaten im Rat keine gemeinsame Linie.



Im März veröffentlichte die Kommission dann die Umstellungstermine bis einschließlich 2031. Das ist Routine, die Daten werden alle fünf Jahre festgelegt. Nach Aufbruch sieht es trotzdem nicht aus. Eine neue Studie zu den Folgen soll bis Ende 2026 vorliegen.

Diese Länder stellen nicht mehr um

In Europa haben Island, Russland, Belarus und die Türkei die Umstellung längst abgeschafft. Für Türkei-Urlauber heißt das: Ab dem 25. Oktober beträgt die Zeitverschiebung zwei Stunden statt einer.



Kurios bleibt die Ukraine. Das Parlament stimmte 2024 für das Ende der Zeitumstellung, Präsident Selenskyj hat das Gesetz bislang nicht unterschrieben. Also wird auch in Kiew am Sonntag zurückgestellt.

Wann ist die nächste Zeitumstellung?

In Deutschland geht es am 28. März 2027 wieder eine Stunde vor, die Winterzeit 2027 beginnt am 31. Oktober. Termine, Eselsbrücken und Sonnenuntergangszeiten stehen in unserem Überblick zur Zeitumstellung. Was Sie vor Sonntag noch erledigen sollten, lesen Sie in unserer Checkliste.

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