Nach ukrainischen Angriffen auf die Krim-Brücke kündigt Putin eine Reaktion an. Einer möglichen Waffenruhe im Schwarzen Meer oder für Energieinfrastruktur erteilt er eine Absage.

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Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine nach den wiederholten Angriffen auf die Krim-Brücke mit Vergeltung gedroht. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen „weitaus schmerzhafter“ ausfallen würden als die Schäden, die Kiew an der Brücke verursacht habe, sagte er laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax.



Putin erklärte laut Reuters, er habe mit dem russischen Sicherheitsrat über einen möglichen Stopp der Angriffe im Schwarzen Meer und auf Energieanlagen gesprochen. Dabei habe er „alle gebeten, dies noch einmal zu überdenken und darauf zurückzukommen, in der Hoffnung, dass vielleicht eine Art Einigung erzielt werden könnte“. Er fügte hinzu: „Nach den Angriffen auf die Krim-Brücke wird es keine Vereinbarungen mehr geben. Wir werden auf diese Angriffe reagieren.“

Dritter Angriff innerhalb weniger Tage

Die Ukraine hatte die Krim-Brücke am Donnerstag zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen angegriffen. Der nächtliche Angriff führte zunächst zur Unterbrechung des Zugverkehrs über das Bauwerk. Am Nachmittag wurde dieser wieder aufgenommen, wie AP unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete.

Vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag veröffentlichte und von Reuters verifizierte Bilder zeigen demnach, dass der Hauptbogen der Straßenverbindung ins Meer gestürzt ist. Beim jüngsten Angriff wurden nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die Bahngleise mit im Inland hergestellten Neptun-Raketen beschädigt, berichtete AP.

Die rund 19 Kilometer lange Krim-Brücke verbindet das russische Festland mit der von Moskau 2014 annektierten Halbinsel. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP ist sie eine wichtige Route für militärische und zivile Güter.

Putin räumte ein, dass der Straßenabschnitt der Brücke erheblich beschädigt worden sei. Russland werde das Bauwerk wiederherstellen, kündigte er laut Reuters an. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, die Verbindung werde für militärische Transporte genutzt. Die Brücke werde ausschließlich für zivile Zwecke genutzt, so Putin.

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