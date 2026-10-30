Schnee ab 1000 Metern: In der Nacht zu Montag kommt die Glätte.

Zum Novemberstart wird es auf Deutschlands Straßen glatt. Am Sonntag schneit es im Südosten oberhalb von 1000 Metern, in der Nacht zum Montag fallen die Werte abseits des Nordwestens auf bis zu minus 2 Grad.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet dann örtlich Glätte – für den Weg zur Arbeit braucht es am Montag Eiskratzer und Geduld.

Nacht zu Montag: Erst minus 2 Grad, dann wird es glatt

Allerheiligen bleibt meist stark bewölkt, mehr als 5 bis 12 Grad sind tagsüber nicht drin. Im Südosten regnet es zeitweise, oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee, an den Alpen geht es in der Nacht zum Montag mit Regen oder Schnee weiter.



Dann kommt der Frost auf breiter Front: 5 bis minus 2 Grad, im höheren Bergland noch darunter. Nur im Nordwesten bleiben die Tiefstwerte bei 9 bis 5 Grad. Auch in den Nächten zum Dienstag und Mittwoch liegt der Süden nach aktuellen Prognosen um minus 1 Grad.



Der Schnee bleibt in den Bergen. Die Glätte kommt bis in die Städte.

Kritisch wird vor allem der Montagmorgen, wenn der Berufsverkehr auf überfrorene Fahrbahnen trifft. Zuerst frieren Brücken und schattige Nebenstraßen.



Ob und wo amtliche Glättewarnungen gelten, zeigen die Warnkarte des DWD und die WarnWetter-App.

Bis dahin Nebel unter 150 Metern Sicht: So wird Halloween

Der Freitag beginnt in der Mitte und im Süden in dichtem Nebel, die Sicht liegt gebietsweise unter 150 Metern. Im Süden und Südosten gab es in der Nacht Frost bis minus 2 Grad.



Tagsüber löst sich der Nebel vielerorts auf, bei meist 9 bis 14 Grad. Wo er sich im Süden hält, wird es kaum wärmer als 5 Grad. Auf dem Feldberg im Schwarzwald erreicht der Ostwind in der Nacht Böen bis 80 km/h.



Wer im Nebel fährt: Die Nebelschlussleuchte ist erst bei weniger als 50 Metern Sicht erlaubt, dann gilt laut Straßenverkehrs-Ordnung höchstens Tempo 50.



Halloween selbst bleibt meist grau, am Nordrand der östlichen Mittelgebirge fällt etwas Sprühregen. Freundlicher wird es im westlichen Bergland und in den östlichen Alpen, bei 6 bis 13 Grad.



In Berlin und Brandenburg kommen die Werte am Wochenende über 10 bis 12 Grad am Samstag und 8 bis 10 Grad am Sonntag nicht hinaus.

17 Grad weniger in sechs Tagen: Der Absturz in Zahlen

Am Dienstag waren zwischen Oberrhein und Alpenrand noch bis zu 21 Grad drin. Für den Montag erwartet der DWD landesweit nur noch 4 bis 12 Grad.



Im Alpenvorland kommen die Höchstwerte schon jetzt kaum über 7 Grad hinaus. Laut DWD setzt sich der Abwärtstrend in der neuen Woche fort, regional ist Frost in Bodennähe möglich.



Frost um Allerheiligen ist in Deutschland der Normalfall. Nach dem viel zu warmen Oktober fühlt er sich nur härter an.

Jeder dritte Oktobertag neblig: Warum dieses Hoch kein Sonnenhoch ist

Verantwortlich für das Grau ist Hoch „Jurij“. Unter ihm weht kaum Wind, die Nebelfelder aus den kalten Nächten lösen sich deshalb tagsüber nur schwer auf.



„So können sich Nebel und Hochnebel in einigen Regionen auch ganztags halten“, sagte ein DWD-Meteorologe der Deutschen Presse-Agentur. Die besten Chancen auf Sonne haben demnach der Westen und Südwesten.



Der Oktober ist ohnehin der Nebelmonat schlechthin. Statistisch gibt es an jedem dritten bis vierten Oktobertag Nebel mit weniger als 1000 Metern Sicht, so eine Auswertung von donnerwetter.de. Die Luft kühlt ab, während der noch warme Atlantik viel Feuchtigkeit liefert.

Kommt jetzt der Winter? Was die Modelle für den 10. November rechnen

In der ersten Novemberwoche dreht die Strömung auf Nordost. Laut wetter.com sind in den Mittelgebirgen einzelne Flocken bis auf etwa 600 Meter herab möglich.



Um den 10. und 11. November zeigt das europäische Wettermodell ECMWF ein kräftiges Hoch über der Nordsee und ein Tief über der Ostsee. Dazwischen würde trockene, kalte Luft aus Nordosteuropa einfließen, tagsüber wären meist nur 2 bis 5 Grad drin.



Der DWD rechnet noch nicht so weit, das Szenario kann sich bis dahin deutlich verschieben. Viel Schnee wäre ohnehin nicht zu erwarten, Hochdruck bringt meist trockene Kälte.



In 1500 Metern Höhe berechnet das Modell dann minus 6 bis minus 10 Grad. Üblich wären dort Anfang November etwa 0 Grad.

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