Schnee bis ins Flachland am 14. November, 16 Grad am 18. November: Was das Europäische Wettermodell zeigt und wie das Wetter in Deutschland wird.

Schnee und Raureif im Mittelgebirge: Nächste Woche könnte nasser Schnee sogar bis ins Flachland fallen, wenige Tage später zeigen die Wettermodelle bis zu 16 Grad (Symbolbild).

Ein lilafarbener Wirbel über der Mitte Deutschlands: So sieht die Wetterkarte des Europäischen Wettermodells für den kommenden Samstag, den 14. November, aus. Meteorologe Dominik Jung liest darin nassen Schnee bis in tiefe Lagen.



Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes gibt es dafür noch nicht, und vier Tage später zeigen dieselben Karten schon wieder 16 Grad.

Nasser Schnee am 14. November: Diese Karte zeigt den Wintereinbruch

Am kommenden Wochenende könnte ein Schwall kalter Luft aus Nordwesten nach Deutschland strömen. Mitten in dieser Kaltluft läge das nasse Schneefallgebiet.



Für Jung zählt vor allem die Wiederholung. Genau diese Lösung rechne das Modell seit Tagen in sehr vielen Einzelläufen durch. „Für nächsten Samstag zeigt das Modell schon wieder kräftige, nasse Schneefälle bis in tiefe Lagen – zumindest vorübergehend“, sagt der Meteorologe von wetter.net.



Das Zeitfenster reicht über die gesamte zweite Novemberdekade, also vom 10. bis 20. November. In mittleren Lagen hält Jung Schnee für gut möglich, im Flachland für denkbar.



Wer am Samstag mit dem Auto unterwegs ist, sollte die amtlichen Warnungen des DWD im Blick behalten. Bei Schneematsch oder Glätte gilt die situative Winterreifenpflicht. Erlaubt sind dann nur noch Reifen mit Alpine-Symbol, das alte M+S-Zeichen allein reicht seit Oktober 2024 nicht mehr.

Ab Dienstag Regen: In den Bergen fallen die ersten Flocken

Bis dahin bleibt das Wetter zäh und grau. Der Samstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken bei 5 bis 10 Grad, im Westen und Süden ist etwas leichter Regen möglich.



Am Sonntag hängt alles am Nebel. Unter Dauergrau bleibt es bei vier bis fünf Grad, wo die Sonne durchkommt, sind bis zu elf Grad drin. Auch der Montag bleibt weitgehend trocken.



Am Dienstag zieht dann der angekündigte Regen auf. In den Hochlagen der Mittelgebirge, etwa im Erzgebirge, kann er bei kalter Höhenluft in Schnee übergehen.



Für den Martinstag am Mittwoch und den Karnevalsauftakt um 11.11 Uhr heißt das nach dem Trend von wetter.net: eher Regenschirm als Handschuhe.

16 Grad am Buß- und Bettag: Vier Tage nach dem Schnee kommt Frühlingsluft

Die verrückteste Karte folgt direkt nach dem Schnee. Für Mittwoch, den 18. November, zeigt das Modell flächendeckend mehr als 10 Grad, im Südwesten sogar 16 Grad.



„Frühlingserwachen“ nennt Jung das. Es sind Werte, wie man sie eher im April erwarten würde, ausgerechnet am Buß- und Bettag, der in Sachsen ein Feiertag ist.



Damit lägen zwischen nassen Flocken und Frühlingsluft gerade einmal vier Tage. Für alle, die auf Winter hoffen, ist das die schlechte Nachricht: Selbst wenn am Samstag Schnee fällt, hätte er kaum Zeit, sich zu halten.



Der Grund für den Sprung ist ein Strömungswechsel. Statt kalter Luft aus dem Norden würde dann milde Luft aus Südwesten das Wetter bestimmen.

Minus 10 Grad, dann Westwetter: Warum die Modelle so wackeln

Dass die Karten so springen, hat einen Grund. Über Deutschland liegt ein Hoch, um das mehrere Tiefs mit ihren Ausläufern kreisen. Schon kleine Verschiebungen kippen die Prognose, teils mehrmals am Tag.



Wie schnell das geht, zeigen die vergangenen zwei Wochen. Ende Oktober rechnete das US-Modell GFS für die Zeit ab dem 10. November eine Schneedecke bis ins Flachland, im Süden bis zu zehn Zentimeter, dazu Nachtfrost bis minus 10 Grad. Jung selbst nannte den Trend damals wackelig.



Am 3. November sah wetter.net für denselben Zeitraum bereits mildes, nasses Westwetter. Jetzt taucht der Schnee wieder auf, diesmal im europäischen Modell und einige Tage später.

Bleibt der Schnee liegen? Die ehrliche Prognose für den Winter

Ob am Samstag wirklich Flocken fallen, ist offen. Klarer dürfte das Bild erst im Laufe der kommenden Woche werden.



Ungewöhnlich wäre der Termin nicht. Die ersten zaghaften Flocken fallen im Flachland im langjährigen Mittel meist im November, sagte Jung schon im September. Oft schmelzen sie, kaum dass sie den Boden berühren.



Beim Schnee streiten die Modelle. Beim Winter sind sie sich einig: Er dürfte deutlich wärmer ausfallen als das Klimamittel.



Noch im Oktober hatte Jung nasse Flocken im Flachland frühestens für Anfang bis Mitte Dezember erwartet. Das US-Langfristmodell CFS sieht den November bis zu drei Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Für Weihnachten sind die Aussichten ohnehin schlecht: Im westlichen Flachland liegt laut DWD-Daten nur in zehn Prozent der Jahre Schnee.

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