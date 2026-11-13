Schnee bis 700 Meter und 10 Zentimeter Neuschnee: Heute beginnt in den Bergen der Winter

Wetter am Freitag: In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter, bis 10 Zentimeter Neuschnee. Dazu warnt der DWD vor Sturmböen an der Küste.

Tief verschneite Fichten im Mittelgebirge: In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze heute auf 700 Meter, bis zu 10 Zentimeter Neuschnee sind möglich. (Symbolbild)

An der Nordsee peitschen Sturmböen über die Deiche, an den Alpen fällt der erste Schnee bis 700 Meter herab: Ausgerechnet am Freitag, dem 13. November, bekommt Deutschland einen Vorgeschmack auf den Winter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Böen bis 85 km/h, vor einzelnen Graupelgewittern und vor Glätte. Wer heute früh losfährt, muss in der Mitte des Landes mit dichtem Nebel rechnen.



Das Land liegt zwischen zwei Tiefs, eines über Skandinavien, eines über dem Mittelmeer. Von Nordwesten strömt kalte Meeresluft herein.



Im Norden treibt der Wind Graupel und nasse Flocken von der Nordsee bis ins Tiefland. Zwischen Eifel und Erzgebirge beginnt der Morgen dagegen windstill, frostig und grau.

Sturmböen bis 85 km/h: An diesen Küsten gilt die Warnung bis 18 Uhr

An den Küsten bleibt es den ganzen Tag stürmisch. Der DWD erwartet Böen aus West bis Nordwest mit Windstärke 8, vereinzelt 9. Das sind bis zu 85 km/h.



Am Morgen trifft es auch noch die Gipfel von Brocken und Fichtelberg. Mittags und nachmittags greifen steife Böen vorübergehend auf das nordostdeutsche Binnenland über.



Für Helgoland sowie die Küsten Nordfrieslands, Dithmarschens und Ostholsteins gelten laut Meteozentrale amtliche Sturmböenwarnungen bis 18 Uhr.

Dazu können sich an den Küsten und im angrenzenden Binnenland einzelne Graupelgewitter bilden. Auch sie bringen Sturmböen der Stärke 8 bis 9 mit.



Für Pendler in der Mitte Deutschlands ist der Morgen das größere Risiko. Dort sank die Sicht in der Nacht stellenweise unter 150 Meter, bei Frost bis minus 3 Grad ist lokal Glätte möglich.



Welche Warnungen im eigenen Landkreis gelten, zeigt der DWD auf seiner Warnkarte und in der kostenlosen WarnWetter-App.

Nach dem Sturm: So kalt wird das Wochenende

Am Abend lässt der Wind rasch nach, zuletzt weht er noch an der vorpommerschen Ostseeküste. Tagsüber kommt der Norden kaum über 8 bis 10 Grad hinaus, für Hamburg nennt der DWD laut t-online rund 9 Grad.



In Berlin und Brandenburg fällt kein Schnee. Nach klaren Nächten gibt es dort aber leichten Frost um minus 1 Grad, am Vormittag halten sich Dunst und Nebel.



Am Samstag setzt sich ein Zwischenhoch durch. Es wird ruhiger und vielerorts sonnig.



Der Wind geht. Die Kälte bleibt.



Die Nächte können am Wochenende verbreitet bis auf minus 5 Grad abkühlen. Ab Sonntag ziehen neue Wolken auf.

10 Zentimeter Neuschnee: In den Alpen beginnt die Wintersaison

An den Alpen hat es bis zum Morgen kräftig geregnet, stellenweise fielen um 25 Liter pro Quadratmeter in zwölf Stunden. Danach sinkt die Schneefallgrenze auf 900 bis 700 Meter.



Oberhalb davon rechnet der DWD mit 1 bis 5 Zentimetern Neuschnee, in Staulagen mit rund 10 Zentimetern. Im südlichen Alpenvorland kann nasser Schnee bis in die Täler fallen.



Das Portal wetter.com sieht die Schneefallgrenze sogar bei etwa 600 Metern. Wer heute in Oberbayern über Land fährt, braucht Winterreifen.



In den Alpen sind bis zum Wochenende nach einem Wettermodell sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Blitze im November: Warum die Nordsee jetzt Gewitter macht

Die Nordsee speichert die Wärme des Sommers bis tief in den Herbst. Strömt kalte Polarluft darüber, steigt die feuchte, mildere Luft von der Wasseroberfläche rasch auf.



So entstehen hochreichende Schauerwolken, in denen Graupel wächst und sich Blitze entladen. Meteorologen sprechen von Wintergewittern, an der Küste kommen sie in fast jedem Spätherbst vor.



Meist sind sie kurz und lokal begrenzt. Gefährlich sind vor allem die Böen, die sie begleiten, und der Graupel, der Straßen und Radwege in Sekunden glatt macht.

Kommt jetzt der Winter? Ab Montag frischt der Wind wieder auf

Für das Wochenende erwartet der DWD in seiner Wochenvorhersage keine markanten Wettererscheinungen. Zum Wochenstart deutet sich aber der nächste Wechsel an.



Laut news.de rechnet der DWD für Montag und Dienstag mit zunehmendem Südwest- bis Westwind.



An den Küsten werden dann erneut stürmische Böen wahrscheinlicher. Im höheren Bergland sind Sturmböen der Stärke 9 möglich, das sind bis zu 88 km/h.

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