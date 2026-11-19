Zum 1. Advent läuft eine unsichtbare Grenze durch Deutschland: Im Osten und in den Mittelgebirgen ist Schnee drin, im Rheinland kaum. Den Ausschlag gibt ein Hoch über Skandinavien, das eisige Festlandsluft heranholen kann oder vorher zusammenbricht.



Ob der Deutsche Wetterdienst für den 29. November vor Frost und Glätte warnen muss, zeigt sich in den Modellläufen bis Sonntag.

Ostwind zum 29. November: Dieses Hoch holt die Kälte

Bleibt das Hoch über Skandinavien und dem Nordmeer stehen, dreht der Wind auf Ost. Dann fließt trockene Kälte aus Russland und Polen ins Land, und nur mit dieser Luft wird es auch unten in den Städten winterlich.



Schon eine kleine Verschiebung reicht, um alles umzuwerfen. Wandert das Hoch ein paar hundert Kilometer nach Westen oder Norden, bleibt die Kaltluft an der Ostgrenze hängen. Fällt es in sich zusammen, rollen wieder Tiefs vom Atlantik heran.



Wer am Adventswochenende früh mit dem Auto los will oder verreist, sollte die amtlichen Warnungen des DWD prüfen. Bei Ostwind kann es regional sehr unterschiedlich glatt werden.

Minus 6 oder plus 8 Grad: Die Modelle streiten

Mehrere Läufe des europäischen Wettermodells zeigen für die letzten Novembertage Höchstwerte um 0 Grad und Nachtfrost bis minus 6 Grad, über frischem Schnee noch tiefer.



Das amerikanische Modell kippt dagegen von Lauf zu Lauf. Einmal liegt fast ganz Nord- und Ostdeutschland unter Schnee, beim nächsten Durchgang biegt die Kälte ab und Anfang Dezember kommt Südwestluft mit bis zu 8 Grad.



Nimmt man alle Rechenvarianten zusammen, fällt das Monatsende im Mittel sogar etwas zu mild aus. Nur eine Minderheit rechnet richtig kalt. Den ersten Wintergruß bekommen am 22. November Schwarzwald und Allgäu, wie es bisher lief, steht in unserem letzten Wettertext.

70 Prozent am Arber, 5 in Köln: Hier wird es weiß

Die Meteorologen des Wetterportals Meteored haben geschätzt, wie wahrscheinlich am Morgen des 1. Advent eine geschlossene Schneedecke liegt. Oben in den Bergen stehen die Chancen gut.

Schnee-Chance zum 1. Advent im Bergland Bayerischer Wald (Arber): rund 70 Prozent

Brocken im Harz: rund 65 Prozent

Hochlagen des Schwarzwalds: rund 60 Prozent

Thüringer Wald: rund 55 Prozent

In den Tälern dieser Regionen liegen die Werte deutlich darunter. In den großen Städten wird es eng:

Schnee-Chance zum 1. Advent in den Großstädten Berlin: rund 20 Prozent

München: rund 20 Prozent

Hamburg: rund 15 Prozent

Frankfurt: rund 10 Prozent

Köln: rund 5 Prozent

Berlin bekäme die Ostluft zuerst und am längsten ab. München hofft auf ein Tief aus dem Süden, in Hamburg dämpft die Nordsee. Das Rheinland läge am äußersten Rand der Kaltluft.

Polarwirbel taumelt, El Niño hält dagegen

Rund 30 Kilometer über dem Nordpol ist der Polarwirbel so früh aus dem Takt geraten wie selten, zeitweise wehte der Wind dort sogar aus Osten. Die bisher früheste kräftige Störung dieser Art fiel laut einer Auswertung des Portals auf einen 28. November, diesmal kam sie rund drei Wochen früher.



Solche Störungen erreichen das Wetter am Boden oft erst Wochen später, und dieses Fenster öffnet sich jetzt.



Fachleute bremsen trotzdem. Das britische Met Office hält die Störung laut wetter.net für eher schwach und kurzlebig. Ein Forscher des Alfred-Wegener-Instituts sieht laut dpa keine Grundlage, daraus schon einen eisigen Winter abzuleiten.



Gegen die Kälte arbeitet ein außergewöhnlich starker El Niño, der milde Westlagen begünstigt. Dazu haben Böden und Seen noch Wärme gespeichert. Schnee kann bis ganz runter fallen. Liegen bleibt er im Tiefland kaum.

Weißer Advent? Die Läufe bis Sonntag entscheiden

Hält das Skandinavienhoch in den Berechnungen von Freitag bis Sonntag, steigen die Chancen überall noch einmal deutlich. Kippt es, beginnt die Adventszeit grau und nass.



Eine Hintertür bleibt dem Süden: Trifft ein Mittelmeertief auf die Kaltluft, kann es dort kräftig schneien. Einen tief verschneiten Advent bis in alle tiefen Lagen sieht das Portal derzeit nur bei rund 5 Prozent.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema