Schockanrufe bei Senioren: Polizei schaltet größte Plattform von Telefonbetrügern ab

Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt haben eine Plattform abgeschaltet, die Betrügern Anrufe mit gefälschten Rufnummern ermöglicht haben soll. Nach Angaben der Ermittler dürfte es sich um den größten Anbieter solcher Dienste im deutschsprachigen Raum handeln.



Am Dienstagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen zweier Beschuldigter im Alter von 23 und 41 Jahren in Charlottenburg-Wilmersdorf und in Hessen. Domains, Server, Telegram-Accounts und weitere technische Infrastruktur der Plattform wurden beschlagnahmt und abgeschaltet.

Insgesamt richtet sich das Berliner Verfahren gegen fünf Beschuldigte zwischen 23 und 41 Jahren. Gewissermaßen als Dienstleistung sollen sie ihren kriminellen Kunden ermöglicht haben, potenzielle Opfer über Internettelefonie (Voice over IP) mit manipulierten, sogenannten gespooften Rufnummern anzurufen. So erscheint zum Beispiel auf dem Telefondisplay eines Angerufenen die Nummer des Polizeinotrufs 110, damit er glaubt, tatsächlich die Polizei sei am anderen Ende.



Vor allem sollen die Beschuldigten Anrufe falscher Bankmitarbeiter und falscher Polizeibeamter unterstützt haben. Nach bisherigen Ermittlungen gingen mindestens 600.000 Anwahlversuche von der Infrastruktur aus. Die Verdächtigen sollen mit dem Dienst mehr als 1,6 Millionen Euro eingenommen haben.

Auch in Serbien wurden Wohnungen durchsucht

Meist handelt es sich bei den Opfern um hochbetagte Menschen. Sie werden am Telefon unter Druck gesetzt, indem die Betrüger behaupten, es gebe Pläne, die Angerufenen demnächst auszurauben. Deshalb müssten sie schnell ihre Wertsachen der Polizei übergeben. Auf diese sogenannten Schockanrufe fallen die Opfer oft herein und händigen Wertsachen und Geld an kriminelle Abholer aus, die sich als Polizisten ausgeben.



Bereits am 7. Oktober hatten Berliner Polizisten gemeinsam mit serbischen Behörden in Serbien die Wohnungen dreier weiterer Beschuldigter durchsucht: zweier Männer im Alter von 26 und 27 Jahren sowie einer 25-jährigen Frau.



Ihnen wird Beihilfe zum Computerbetrug in mehr als 18.000 Fällen vorgeworfen. In 70 Fällen ist nach derzeitigem Stand bereits ein Schaden von insgesamt rund 764.000 Euro nachgewiesen. Gegen die beiden Männer wurden bestehende Haftbefehle vollstreckt. Sie sollen nach Deutschland überstellt werden. Ein entsprechendes Ersuchen will die Berliner Staatsanwaltschaft an Serbien übermitteln.

Parallel zur Razzia am Dienstagmorgen durchsuchten Ermittler die Wohnungen von 14 weiteren Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen. Diese Durchsuchungen erfolgten im Auftrag der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln und stehen nach Behördenangaben im Zusammenhang mit dem Berliner Verfahren. Die Ermittlungen laufen seit Februar 2025.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema