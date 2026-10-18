Wefox-Gründer Julian Teicke erklärt im Interview, was Investoren aus Berlin vertreibt – und bei welchem Problem er der Linken recht gibt.

Rund 5000 Start-ups haben ihren Hauptsitz in Berlin. In diesem Jahr erhielt die Szene 1,7 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt.

Die Berliner Linke steht nach ihrem Wahlsieg vor einer möglichen Regierungsverantwortung. Damit könnten Forderungen praktisch werden, die Teile der Tech-Szene alarmieren: Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände, strengere Bedingungen für öffentliche Start-up-Förderung und eine Wirtschaftspolitik, die Milliardengewinne von FinTech- und Start-up-Unternehmern ausdrücklich kritisch sieht.



Julian Teicke kennt die Branche aus eigener Erfahrung. Der Wefox-Gründer sammelte für sein Versicherungs-Start-up mehr als eine Milliarde Dollar ein. Im März 2024 gab er nach neun Jahren den CEO-Posten ab; kurz darauf geriet das Unternehmen in eine schwere Krise und musste restrukturiert werden. Die hohe Kapitalbewertung bezeichnete Teicke später selbst als großen unternehmerischen Fehler. Heute will er mit der Initiative „Berlin auf die 1“ und dem Gründer-Campus The Delta Berlin zur führenden europäischen Start-up-Metropole machen.



Was erwartet Teicke von einer möglichen Linken-Regierung – und welche Reaktionen erlebt er bereits bei Investoren und Gründern?

Schon beim Policy Pitch von Bitkom im August 2026 hatte Teicke die Berliner Spitzenkandidaten auf seinem Delta Campus mit der Start-up-Szene zusammengebracht. © Stefan Zeitz/imago

Herr Teicke, die Linke hat die Wahl gewonnen und warnt vor Start-up-Unternehmern, die „Milliarden machen und sich die Stadt kaufen“. Wie groß ist die Sorge in der Szene vor diesem politischen Kurs?

Ich nehme derzeit viel Verunsicherung in der Branche wahr. Das liegt vor allem daran, dass Start-ups, Innovation, Wachstum und Wirtschaft bei der Linken bislang kaum eine Rolle spielen. Dabei gehören Start-ups zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftsfaktoren der Stadt. Fast 100.000 Menschen arbeiten direkt in der Branche, indirekt sind es noch deutlich mehr. Wenn ich mir aber den jüngsten Parteitagsbeschluss anschaue, kommen Start-ups praktisch nicht vor. Das macht uns Sorgen. Gleichzeitig sehen wir, mit welcher Geschwindigkeit sich Technologien und internationale Standorte weiterentwickeln. Berlin kann es sich nicht leisten, diese Themen zu vernachlässigen.

Aber die Linke hat sich nicht gegen Innovationen ausgesprochen. Was stört Sie konkret?

Bislang fehlt vor allem der Austausch. Mit den meisten anderen Parteien haben wir uns vor der Wahl sehr ausführlich zusammengesetzt und unsere Forderungen diskutiert – außer mit Elif Eralp, die aus Termingründen abgesagt hatte. Auch mit einem AfD-Kandidaten kam es nicht zum Austausch. Auf einer Veranstaltung von The Delta Campus hat Elif Eralp sich allerdings schon dafür ausgesprochen, Berlin zur Nummer eins für Start-ups zu machen. Aber das ging eben nicht in die Tiefe.

Und hat die Unsicherheit Folgen?

Bei uns am Campus sind rund 900 junge Gründerinnen und Gründer. Dort spüre ich eine Art Schockstarre und Skepsis. Natürlich sagen einige, sie gehen dann eben weg, aber konkrete Abwanderungspläne habe ich bislang nicht wahrgenommen. Bei Investoren ist die Reaktion greifbarer. Einige führende europäische und amerikanische Venture Capitalists haben sich in der vergangenen Woche die Frage gestellt, ob sie ihre Berliner Büros noch offenhalten wollen.

Sie erzählen außerdem von einem geplanten Projekt, aus dem ein Investor nach der Wahl ausgestiegen ist. Was war passiert?

Dabei ging es um ein befristetes Wohnprojekt. Dort sollten junge Talente für eine bestimmte Zeit günstig wohnen und gleichzeitig an Firmen- und Technologieprojekten arbeiten können. Für das Projekt war bereits ein größeres Finanzierungsvolumen zugesagt, der Notartermin stand unmittelbar bevor. Dann ist der Investor zurückgetreten und hat gesagt, dass er zunächst nicht weiter in Berlin investieren wolle. Das sind jetzt erst einmal Anekdoten. Aber auf jeden Fall ist die Unsicherheit groß und ich glaube, es wird auf ein Zeichen gewartet, wie der Umgang mit Start-ups in Zukunft aussehen soll.

Vor der Wahl haben zahlreiche Gründer die Vergesellschaftungspläne der Linken kritisiert, darunter auch Sie. Start-ups wären davon doch gar nicht betroffen. Warum sollte ein Venture Capitalist, der in Software oder Robotik investiert, deshalb Berlin meiden?

Es geht weniger darum, ob die konkrete Investition betroffen wäre. Der Schaden entsteht für die Investorenmarke Berlin. Für internationales Kapital ist entscheidend, wie sicher und berechenbar ein Standort wahrgenommen wird. Wenn schon der Eindruck entsteht, Eigentum könne politisch infrage gestellt werden, beschäftigen sie sich häufig nicht mit allen juristischen Details, sondern investieren einfach anderswo, wo sie die Lage als sicherer empfinden.

Gleichzeitig ist fehlender bezahlbarer Wohnraum eines der größten Probleme für junge Gründer, die nach Berlin kommen. Insofern adressiert die Linke ein Problem Ihrer Branche.

Das Wohnungsproblem ist real und muss gelöst werden. Für internationale Talente spielt bezahlbarer Wohnraum eine enorme Rolle. Wir glauben aber, dass andere Wege sinnvoller sind. Neubau oder die Umwandlung leer stehender Gewerbeflächen etwa. Durch eine Vergesellschaftung entsteht zunächst keine einzige zusätzliche Wohnung. Im Gegenteil – ein jahrelanger juristischer Streit über die Maßnahme und die Höhe der Entschädigung könnte Investitionen in den Neubau bremsen. Für einen Standort wie Berlin wäre das aus unserer Sicht das falsche Signal.

Die Spitzenkandidatin von Die Linke, Elif Eralp, hat die Wahl am 20. September mit einem Schwerpunkt auf das Thema Wohnen für sich entschieden. © Christoph Soeder/dpa

Die Linke argumentiert auch, dass ein Start-up nicht allein deshalb gesellschaftlich wertvoll ist, weil Investoren ihm eine Milliardenbewertung geben. Hat sie damit recht?

Das denke ich nicht. Wir befinden uns bei Technologie in einem globalen Wettbewerb. Amerikanische und chinesische Unternehmen sind sehr stark kapitalisiert und können selbstverständlich auch auf den europäischen Markt kommen. Wir können nicht einfach entscheiden, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Dann werden unser Alltag und unsere Wirtschaft noch stärker von amerikanischen und chinesischen Technologien abhängig.

Über Wefox haben Sie rückblickend gesagt, mehr als eine Milliarde Dollar einzusammeln, sei Ihr „größter Fehler“ gewesen. Bestätigt das nicht zumindest einen Teil der linken Kritik an immer höheren Bewertungen und Finanzierungsrunden?

Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Bei Wefox ging es um konkrete geschäftsstrategische Entscheidungen. Rückblickend wäre eine kapitaleffizientere Struktur wahrscheinlich klüger gewesen. Daraus folgt aber für mich keine grundsätzliche Kritik an Venture Capital oder hohen Investitionen in Technologieunternehmen.

Dennoch bedeutet eine hohe Bewertung nicht automatisch, dass hochwertige Arbeitsplätze oder gesellschaftlicher Mehrwert entstehen.

So ein Unternehmen wie WhatsApp zum Beispiel, das bei einer Milliardenbewertung nur wenige Arbeitsplätze schafft, wäre die große Ausnahme. Normalerweise wird das eingesammelte Kapital für Beschäftigte, Kundenakquise oder Hardware ausgegeben. Dieses Geld fließt also wieder in die Volkswirtschaft. Und es gibt dafür zahlreiche Beispiele: Zalando, Trade Republic oder im Deep-Tech-Bereich Unternehmen wie Isar Aerospace oder Helsing.

Sie nennen Helsing als Beispiel für ein Unternehmen mit Mehrwert. Die Berliner Linke will keine Waffenproduktion fördern. Kann Berlin Deep-Tech-Metropole werden, wenn Defense ausgeschlossen wird?

Der Defense-Bereich ist in den letzten Jahren leider ein sehr relevanter Technologiebereich geworden. Alle Gründer, die ich kenne, engagieren sich in diesem Bereich aus den richtigen Gründen. Wir sollten in Berlin offen sein, Unternehmen aus dem Bereich willkommen zu heißen – nicht zuletzt, weil oftmals die bahnbrechendsten technologischen Innovationen für die zivile Nutzung aus dieser Forschung entstehen. Defense ist ein wichtiger Bestandteil, um Berlin zu einem Deeptech-Hub zu entwickeln.

Die Partei warnt außerdem vor einer Spaltung in der Arbeitswelt. Hoch bezahlte Tech-Jobs auf der einen Seite und niedrig bezahlte und schlecht abgesicherte Kurierdienste und Lagerarbeit auf der anderen. Hat die Branche tatsächlich eine Schattenseite?

Ja, diese Form der Arbeit gibt es. Ich halte diese Kategorie aber nicht für repräsentativ für die Start-up-Szene insgesamt. Die Zukunft liegt aus meiner Sicht stärker bei Deep Tech, künstlicher Intelligenz und Robotik – also in Bereichen mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Berlin hat schon einmal eine KI-Welle verschlafen. Das sollte nicht noch einmal passieren.

Die Linke will öffentliche Start-up-Förderung unter anderem an Tarifbindung, sozial-ökologische Kriterien, zivile Ziele und die Sicherung von Beschäftigung knüpfen. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Wettbewerbsnachteil?

Grundsätzlich nicht. Wenn staatliches Geld eingesetzt wird, ist es wichtig, die richtigen Anreize zu setzen. Man muss allerdings sehen, dass öffentliche Förderung nur einen kleinen Teil der Start-up-Finanzierung ausmacht. Gerade nach der sehr frühen Phase kommt der größte Teil des Kapitals von privaten Investoren.

Sie sagten, Berlin habe bereits eine KI-Welle verschlafen und würde jetzt noch eine zweite Chance bekommen. Was meinen Sie damit?

Im Wettstreit um die Entwicklung großer Sprachmodelle haben Deutschland und Europa gegenüber den USA an Boden verloren. Die nächste große Welle wird aus meiner Sicht die physische KI sein. KI-Systeme und Robotik, die auf realen Industrie- und Produktionsdaten basieren. Dort haben Deutschland und Berlin aufgrund ihrer industriellen Basis und starken Forschungslandschaft große Chancen.

Was könnte eine Berliner Landesregierung zur Förderung der dritten Welle konkret tun?

Vor allem Universitäten und Start-ups viel enger miteinander verbinden und Ausgründungen erleichtern. Gründungen in der EU müssten mit der geplanten Rechtsform EU Inc. vereinfacht werden. In unseren Hochschulen steckt enorm viel Forschung, aber wir schaffen es noch zu selten, daraus Unternehmen zu machen. Dazu kommen die bekannten Standortthemen: weniger Bürokratie, schnellere Verfahren für internationale Talente, englischsprachige Verwaltung und ausreichend Wohnraum. Die Start-up-Szene in Berlin ist eigentlich immer trotz der Politik und nicht unbedingt ihretwegen erfolgreich gewesen. Die Probleme unserer Gesellschaft werden auch in Zukunft nicht durch die Politik gelöst, sondern durch das Unternehmertum.

Welches große gesellschaftliche Problem hat ein Berliner Start-up aus Ihrer Sicht zuletzt gelöst?

Natürlich gibt es auch Start-ups, die gesellschaftliche Probleme geschaffen haben. Doch gerade im Energiebereich gibt es auch gute Gegenbeispiele. Nehmen Sie Enpal, das dabei hilft, dass Haushalte schneller zu Solaranlagen und Wärmepumpen kommen, indem es auch den bürokratischen Aufwand übernimmt. Unternehmen wie Isar Aerospace oder Sunfire zeigen, welches Potenzial in der Branche steckt. Schon heute gehören Start-ups zu den wichtigsten Arbeitgebern Berlins und sorgen für zusätzliche Steuereinnahmen. In anderen Start-up-Ökosystemen werden bis zu 30 Prozent der gesamten Wertschöpfung von jungen Unternehmen generiert.

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