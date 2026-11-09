„Schön zum Italiener“: Merz feiert seinen 71. in Berlin – und lässt den Klimagipfel sausen

Merz fehlt bei der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya. Am Gipfeltag wird der Kanzler 71 und geht mit Familie in Berlin zum Italiener.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Mittwoch 71 und feiert in Berlin beim Italiener. Den Klimagipfel in Antalya lässt er aus. (Archivbild)

Einen Grund für die Absage hat das Kanzleramt nicht genannt. Was Friedrich Merz am Mittwoch stattdessen vorhat, erzählte der Kanzler dann selbst: Er geht „schön zum Italiener“.



Am 11. November treffen sich bei der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya gut 70 Staats- und Regierungschefs. Am selben Tag wird Merz 71.



Er feiert in Berlin, mit Frau und Tochter, die zu Besuch kommen. Das verriet der CDU-Chef am Freitagabend bei einer Veranstaltung der Westfalenpost in Hagen.

Erst Philharmonie, jetzt Italiener: Merz’ Geburtstagsplan

Eigentlich wollte Merz seinen Geburtstag in der Berliner Philharmonie verbringen. Wegen des Familienbesuchs wird daraus nun ein Abendessen.



Dass er überhaupt Zeit mit einem Teil der Familie haben könne, sei „ein wunderbares Geburtstagsgeschenk“, sagte Merz. Am Vormittag tagt noch das Kabinett.

Regierungssprecher: Kanzler sei „sehr, sehr voll“

Mit dem Geburtstag hat die Bundesregierung die Absage nie begründet. Ein Regierungssprecher verwies vergangene Woche auf „anderweitige Verpflichtungen“. Es gebe „immer verschiedene Interessen und verschiedene Terminlagen“.



Regierungssprecher Stefan Kornelius schob nach, der Kalender sei „sehr, sehr voll“. In ihrer Klimapolitik sei die Regierung trotzdem „unerschüttert“. Als Grund genannt wurde auch die Haushaltswoche im Bundestag.



Für Deutschland verhandeln in Antalya Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD). Schneider hat in der zweiten Konferenzwoche das volle Mandat.

Neubauer spottet über „Bella-Italia-Abwesenheit“

Bei Klimaschützern kommt der Abendplan schlecht an. Luisa Neubauer von Fridays for Future nannte das Fernbleiben „das denkbar schlechteste Signal an die Weltgemeinschaft“. Die „Bella-Italia-Abwesenheit“ untergrabe Deutschlands Anspruch, ein verlässlicher Partner zu sein.



Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nannte die Absage am Montag im ZDF „ein wirklich schlechtes Signal“. Erst ein Kanzler gebe dem Gipfel das Gewicht, dass Deutschland das Thema „von der Spitze ernst nimmt“. Dröge wirft Merz schon länger vor, er wolle Außenkanzler sein, scheitere aber am eigenen Anspruch.



Greenpeace sprach von einer „Blamage“. Fridays for Future projizierte in der Vorwoche Bilder des Kanzlers an ein Bundestagsgebäude, Slogan: „Merzloser Klimagipfel“, wie die dpa berichtete.

Fünf Jahre lang war der Kanzler immer beim Klimagipfel

In den vergangenen fünf Jahren waren deutsche Kanzler stets beim Treffen der Staats- und Regierungschefs dabei.



Auch Merz flog vor einem Jahr zur COP30 nach Belém. Er blieb rund 20 Stunden und löste danach diplomatischen Wirbel aus.



Auf einem Handelskongress erzählte er, er habe mitgereiste Journalisten gefragt, wer gern in Belém bleiben würde. „Da hat keiner die Hand gehoben.“ Brasilien reagierte empört, Präsident Lula riet dem Kanzler, er hätte dort besser tanzen gehen sollen.



Diese Umfrage unter seinen Begleitern kann sich Merz in diesem Jahr sparen.

COP31 in Antalya: Fast 200 Staaten verhandeln zwei Wochen

Bis zum 20. November beraten fast 200 Staaten bei der COP31, wie die Erderhitzung gebremst und ärmeren Ländern geholfen werden kann. Rund 100.000 Teilnehmer werden erwartet.



Beinahe wäre die Konferenz in Deutschland gelandet. Als sich die Türkei und Australien 2025 lange nicht auf einen Gastgeber einigten, drohte die Verlegung hierher, was die Bundesregierung unbedingt vermeiden wollte.



Im April hatte Merz beim Petersberger Klimadialog in Berlin versprochen, Deutschland bleibe in der internationalen Klimapolitik ein verlässlicher Partner. Den Beweis müssen in Antalya nun andere antreten.

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