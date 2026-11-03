Schöner als der Gardasee: Diesen See in Italien kennt kaum ein Deutscher

Blick über die Dächer von Orta San Giulio auf die Isola San Giulio: Der Ortasee im Piemont gilt als ruhige Alternative zum Gardasee.

Am Ortasee in Norditalien fließt der Fluss bergauf, zumindest sieht es so aus. Auf seiner einzigen Insel gilt ein Schweigegebot. Mitbekommen haben das die wenigsten Deutschen. Sie rauschen auf dem Weg zum Lago Maggiore einfach vorbei.



Am Gardasee dagegen zählte die Tourismusagentur Garda Unico 2025 knapp 28 Millionen Übernachtungen. In Sirmione mit seinen gut 8000 Einwohnern drängten sich an einem Mai-Wochenende laut Travelbook rund 75.000 Menschen.

Ortasee: Das Aschenputtel der Oberitalienischen Seen

In Mailand nennen sie den Lago d’Orta Cenerentola, Aschenputtel. Neben Gardasee, Lago Maggiore und Comer See geht er einfach unter.



Dabei liegt er gleich nebenan, im Piemont westlich des Lago Maggiore, nur getrennt durch den Monte Mottarone. Der See ist rund 13 Kilometer lang und höchstens 2,5 Kilometer breit. Die bewaldeten Ufer fallen so steil ab, dass für Bettenburgen schlicht kein Platz bleibt.

Orta San Giulio: Autofreies Dorf mit TV-Koch

Hauptort ist Orta San Giulio auf einer Landzunge am Ostufer. Autos müssen oben am Hang bleiben, durch Pflastergassen geht es hinunter zur Piazza Motta mit ihren Arkaden direkt am Wasser. Das Dorf gehört offiziell zu den „Borghi più belli d’Italia“, den schönsten Dörfern Italiens.



Am Ortsrand steht die Villa Crespi, ein maurisch anmutender Prachtbau von 1879 mit Minarett-Türmchen. Heute kocht dort Antonino Cannavacciuolo, in Italien als Juror von „MasterChef“ ein Star. Günstiger isst man mittwochs: Dann ist Markt auf der Piazza.

Von der Piazza Motta in Orta San Giulio setzen Boote in wenigen Minuten zur Insel über. © Imago

Isola San Giulio: Die Insel des Schweigens

Von der Piazza Motta setzen Boote in wenigen Minuten zur Isola San Giulio über. Die Insel liegt rund 400 Meter vor dem Ufer und ist nur etwa 275 Meter lang.



Der Legende nach vertrieb der heilige Julius hier Ende des vierten Jahrhunderts Drachen und Schlangen. Seine Gebeine liegen in der romanischen Basilika. Fast den ganzen Rest der Insel belegt die Abtei Mater Ecclesiae, in der seit 1973 Benediktinerinnen in Klausur leben.



Um die Insel führt eine einzige Gasse, die „Via del Silenzio“. Schilder an den Mauern bitten um Stille. Wer den Rundweg in Gegenrichtung geht, läuft auf der „Via della Meditazione“.

Die Isola San Giulio ist nur rund 275 Meter lang. Den größten Teil der Insel belegt die Benediktinerinnen-Abtei Mater Ecclesiae. © Imago/Frank Ludwig

Sacro Monte: Wo Nietzsche sich in Lou Salomé verliebte

Über Orta liegt der Sacro Monte d’Orta, ein heiliger Berg mit 20 Kapellen für den heiligen Franziskus. Seit 2003 gehört er zum Unesco-Welterbe, vom Dorf sind es etwa 45 Minuten zu Fuß.



Im Mai 1882 stieg Friedrich Nietzsche mit der jungen Lou von Salomé hinauf. Ihre Mutter wartete unten und war verstimmt, weil der Spaziergang bis in den späten Nachmittag dauerte. Lou Salomé behauptete später, sie wisse nicht mehr, ob sie Nietzsche dort oben geküsst habe. Er verliebte sich unglücklich, sie wies ihn ab, kurz darauf begann er „Also sprach Zarathustra“.

Omegna: Der Fluss, der in die Alpen fließt

Am Nordende liegt Omegna, mit rund 14.500 Einwohnern der größte Ort am See. Hier verlässt die Nigoglia den See, und zwar nicht Richtung Po-Ebene, sondern nach Norden, den Bergen entgegen.



Am Rathaus steht dazu das trotzige Motto der Stadt: „La Nigoeuja la va in su; e la legg la fèm nu!“ Die Nigoglia fließt bergauf, und die Gesetze machen wir selbst. Der Kinderbuchautor Gianni Rodari, 1920 in Omegna geboren, zitierte den Spruch in einem seiner Bücher.



Eine Espressokanne aus Omegna steht wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause. Im Ortsteil Crusinallo entwickelte Alfonso Bialetti die achteckige Moka, auch Alessi hat dort seinen Sitz und einen Fabrikverkauf.

Uferpromenade in Omegna am Nordende des Ortasees. Hier verlässt die Nigoglia den See Richtung Norden. © Imago

Der Ortasee war einmal tot

Ab den 1920er-Jahren leitete eine Kunstseidenfabrik in Gozzano Kupfer und Ammonium in den See. Fische und Plankton starben, bis 1989 galt der Ortasee als größter übersäuerter tiefer See der Welt.



Dann kippten Schiffe zwischen Mai 1989 und Juni 1990 rund 15.000 Tonnen Kalk ins Wasser, ein weltweit einmaliges Experiment. Laut einer Studie des italienischen Forschungsrats CNR stieg der Säurewert danach von 4,4 auf neutral. Heute wird wieder gebadet, meist von Holzstegen und in kleinen Strandbädern.

Heute ist das Wasser des Ortasees wieder klar. Bis 1989 galt er als größter übersäuerter tiefer See der Welt. © Imago

Monte Mottarone: Panorama bis zum Monte Rosa

Den besten Blick gibt es vom 1491 Meter hohen Monte Mottarone, von dem aus man beide Seen und bei klarer Sicht das Monte-Rosa-Massiv sieht. Hinauf geht es mit dem Auto oder zu Fuß. Die Seilbahn von Stresa steht still, seit am 23. Mai 2021 eine Kabine abstürzte und 14 Menschen starben.

Anreise und beste Reisezeit am Ortasee

Von Mailand sind es rund 90 Kilometer, nächster großer Flughafen ist Mailand-Malpensa. Mit dem Auto aus Deutschland führt die Route meist durch die Schweiz. Die Linienschiffe auf dem See fahren vor allem zwischen März und Oktober.



Am schönsten ist der See im Frühling zur Kamelienblüte und im September. An Sommerwochenenden kommen die Ausflügler aus Mailand und Turin, unter der Woche hat man Orta fast für sich.



Und wer auf der Insel laut telefoniert, wird schnell merken: Die Schilder an der Via del Silenzio hängen dort nicht zur Deko.

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