Schönhauser Allee: Was die Brücken-Baustelle für Autos, M1 und U2 bedeutet

Am S- und U-Bahnhof Schönhauser Allee beginnt eines der kompliziertesten Brückenprojekte Berlins. Seit Montag richten Bauarbeiter in Prenzlauer Berg die Baustelle für den Ersatzneubau der Schönhauser-Allee-Brücke ein, die die Bundesstraße 96a über die Ringbahn führt. Abgerissen wird vorerst nichts: Zunächst geht es um Verkehrssicherung und Leitungen. Der eigentliche Abriss ist nach dem derzeitigen Zeitplan erst für 2028 vorgesehen, fertig sein soll der Neubau voraussichtlich 2032.

Die ersten Einschränkungen betreffen die Dänenstraße westlich der Schönhauser Allee. Zwischen den Hausnummern 1 und 5 entsteht auf der Fahrbahn eine Fläche für die Baustelleneinrichtung. Für Autos ist die Straße damit nicht mehr durchgehend befahrbar. Fußgänger erreichen die Hauseingänge über den Gehweg entlang der Wohnhäuser. Der Überweg zwischen Dänenstraße und den Schönhauser-Allee-Arcaden wird leicht verlegt und mit einer mobilen Ampel gesichert. Die Baustellenfläche soll nach bisheriger Planung bis zum Ende des Gesamtprojekts bestehen bleiben.

Es gilt Tempo 30

Am 13. November beginnen dann die Leitungsarbeiten auf der Westseite der Brücke und auf der Mittelpromenade unter dem U-Bahn-Viadukt. Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen, die bislang in der alten Brücke verlaufen, werden stillgelegt und umverlegt. So soll die Versorgung der angrenzenden Häuser auch während des späteren Abrisses gesichert sein. Diese Phase dauert voraussichtlich bis März 2027.

Für Autofahrer bleibt die Brücke in beiden Richtungen befahrbar, wird im Baustellenbereich aber teilweise auf einen Fahrstreifen je Richtung verengt und seitlich verschwenkt. Es gilt Tempo 30. Radfahrer werden in beiden Richtungen an den Absperrungen vorbeigeführt, die Fahrradständer auf der Westseite und auf der Mittelpromenade fallen vorübergehend weg. Der nördliche Zugang zum U-Bahnhof Schönhauser Allee wird gesperrt, die übrigen Zugänge bleiben offen. U2, Ringbahn und BVG-Busse fahren weiter, für den Nachtbus wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet. Gearbeitet wird werktags zwischen 7 und 19 Uhr. Die Verkehrsinformationszentrale rät, für Wege durch den Bereich mehr Zeit einzuplanen.

Für die M1 bedeutet das eine jahrelange Unterbrechung

Deutlich härter wird es ab den Hauptbauphasen. Die Brücke wird in zwei Hälften erneuert: Zuerst wird der westliche Teil abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut, danach der östliche. Autos, Radfahrer und Fußgänger sollen jeweils über die verbleibende Brückenhälfte geführt werden. Für die Straßenbahnlinie M1 bedeutet das eine jahrelange Unterbrechung: Die Linie wird am S-Bahnhof Schönhauser Allee geteilt, auf dem nördlichen Abschnitt soll die BVG einen Ersatzverkehr einrichten. Auch Sperrungen der Ringbahn und der U2 sind vorgesehen. Konkrete Termine dafür stehen noch nicht fest. Damit die Hochbahn trotz der Arbeiten weitgehend weiterfahren kann, muss das Viadukt der U2 mit einer Hilfskonstruktion aus Stahlträgern abgestützt werden.

Für die M1 ist das bereits die zweite Großbaustelle in Folge: Auch nach der geplanten Tram-Baustelle in der Kastanienallee kehrt die Linie damit nicht zum gewohnten Betrieb zurück. Der Fahrgastverband IGEB hatte schon 2024 gefordert, auf die mehrjährige Unterbrechung zu verzichten, und verwies auf fast 30.000 Fahrgäste täglich. Durchgesetzt hat er sich damit nicht. Betroffen sind auch Geschäfte, Arztpraxen und die Arcaden direkt an der Brücke. Ihre Zugänge sollen erhalten bleiben, notfalls über Provisorien und Übergänge über offene Baugruben.

Neue Brücke soll mehr Platz für den Radverkehr bieten

Die Brücke gilt seit Jahren als marode. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde mehrfach erweitert und saniert. Heute verknüpft sie drei Verkehrsebenen: unten die Ringbahn, auf Straßenniveau Autos, Tram, Rad- und Fußverkehr, darüber die U2. Die Kosten schätzt der Senat inzwischen auf rund 50 Millionen Euro, ursprünglich waren 34,5 Millionen veranschlagt. Die Mehrkosten gehen laut Senat vor allem auf bahnspezifische Arbeiten an Gleisen, Oberleitungen und Kabeln zurück. Bezahlt wird der Neubau aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Die neue Brücke soll mehr Platz für den Radverkehr bieten.

Wie es weitergeht, will die Senatsverkehrsverwaltung Anfang 2027 auf einer Informationsveranstaltung erläutern. Hinweise zu Lärm und Erschütterungen nimmt während der Bauzeit ein sogenannter Brückenläufer telefonisch und per E-Mail entgegen.

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