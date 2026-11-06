Schon mit 19 Jahren an seiner Seite: Das ist Laura Gallacher, die Frau von Russell Brand

Laura Gallacher stand im Prozess gegen Russell Brand fast täglich an seiner Seite und sagte für ihn aus. Wer ist die Frau des wegen Vergewaltigung verurteilten Schauspielers und Comedians?

Als in London der Schuldspruch fällt, ist sie wieder dabei: Laura Gallacher, die Ehefrau von Russell Brand. Eine Jury am Southwark Crown Court hat den 51-Jährigen am Donnerstag wegen Vergewaltigung in einem Fall und sexueller Übergriffe in drei Fällen schuldig gesprochen. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem versuchten sexuellen Übergriff wurde er freigesprochen.



Brand hat alle Vorwürfe bestritten. Gallacher begleitete ihn nach Berichten der Times praktisch an jedem Prozesstag. Schlicht gekleidet, machte sie sich zeitweise Notizen und sagte als Zeugin für ihn aus.

Laura Gallacher: Autorin, Illustratorin und Tochter einer Golflegende

Gallacher ist Autorin und Illustratorin und die Tochter des schottischen Golfprofis und früheren Ryder-Cup-Kapitäns Bernard Gallacher. Ihre Schwester ist die Moderatorin Kirsty Gallacher, die lange für Sky Sports arbeitete.



Als Geburtsdatum wird der 28. Juni 1987 genannt, sie ist also 39 alt. Öffentlich tritt sie nur selten auf, in einigen Videos ihres Mannes ist sie zu sehen.

Russell Brand und Laura Gallacher: Kennenlernen 2006, Hochzeit 2017

Vor Gericht schilderte Gallacher laut Variety den Beginn der Beziehung: Sie lernte Brand im August 2006 kennen, nachdem ihre Schwester Karten für eine seiner Shows besorgt hatte.



Sie war zu diesem Zeitpunkt 19, er 31. Brand sei es damals schwergefallen, monogam zu sein, sagte sie. 2007 trennte sich das Paar. Brand heiratete später die Sängerin Katy Perry (2010 bis 2012).



Nach dem Scheitern dieser Ehe fanden Gallacher und Brand 2015 wieder zusammen, wie das Gericht hörte. Im August 2017 heirateten sie laut BBC bei Henley-on-Thames. Das Paar hat drei Kinder.

Aussage im Brand-Prozess: „fürsorglich, freundlich, wunderbarer Vater“

Am 29. Oktober trat Gallacher als Leumundszeugin der Verteidigung auf. Ihre Aussage war ein zentraler Moment des Prozesses, da Russell Brand am Vortag selbst zugegeben hatte, dass er abseits seiner Familie keinen Freund oder ehemaligen Kollegen finden konnte, der bereit war, zu seiner Verteidigung auszusagen.



„Russell, mein Mann, ist fürsorglich, er ist freundlich, er ist ein wunderbarer Vater für unsere Kinder“, sagte Gallacher laut Medienberichten.



Die Ehe sei „sehr ehrlich, offen und klar“. Außerdem erklärte sie: „Ich fühle mich von ihm sehr gesehen.“ Ihre Aussage drehte sich um das gemeinsame Leben, nicht um die Vorwürfe der Frauen.



Sie kam einen Tag, nachdem Brand selbst im Zeugenstand eingeräumt hatte, seinen Ruhm zum Anbahnen von Beziehungen genutzt zu haben. Manches sei „im Rückblick falsch“ gewesen.

Schuldspruch: Gallacher verlässt erschüttert den Saal

Vor der Urteilsverkündung sagte Brand seiner Frau laut Evening Standard noch: „Ich liebe dich“. Als der Richter ankündigte, es werde eine Haftstrafe geben, sackte Gallacher nach Berichten nach vorn, anschließend wurde sie von Brands Bodyguard aus dem Saal geführt.



Richter Joel Bennathan kündigte eine „erhebliche“ Haftstrafe an und ließ Brand in Untersuchungshaft nehmen. Das Strafmaß soll am Montag (9. November) verkündet werden. Die Londoner Polizei erklärte, gegen Brand werde wegen weiterer Vorwürfe zweier Frauen ermittelt.



Nach deutschem Recht dürften Ehepartner von Angeklagten vor Gericht die Aussage verweigern (§ 52 StPO). Gallacher hat sich in London entschieden, als Zeugin der Verteidigung aufzutreten.



Nach Section 80 des britischen Police and Criminal Evidence Act 1984 sind Ehepartner grundsätzlich nicht ohne Weiteres dazu verpflichtet, gegen ihren Partner als Zeugen auszusagen. Sie können aber freiwillig als Zeugen der Verteidigung auftreten.

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