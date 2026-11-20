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Die „Caribbean Princess“ von Princess Cruises, hier 2023 im Hafen von Red Hook in New York: Auf dem Kreuzfahrtschiff sind erneut 148 Passagiere und Crewmitglieder an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt.

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Im Mai lagen auf der „Caribbean Princess“ 160 Menschen mit Norovirus flach. Jetzt, sechs Monate später, meldet dasselbe Schiff den nächsten Ausbruch: 148 Passagiere und Crewmitglieder sind an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt.



Am Buffet schöpft laut Gästeberichten inzwischen die Crew, Zuckertütchen und Würzmittel sind von den Tischen verschwunden. Bestätigt hat die Reederei das nicht. Die Fallzahlen stammen dagegen von der US-Gesundheitsbehörde.

148 Erkrankte: Das meldet die CDC

Von den 2936 Passagieren haben sich nach Angaben der CDC 134 krankgemeldet, das sind 4,6 Prozent. Unter den 1132 Crewmitgliedern sind 14 betroffen. Die meisten klagen über Durchfall und Erbrechen.



Welcher Erreger dahintersteckt, ist noch offen. Das Kreuzfahrt-Fachportal Cruise Hive berichtet, dass Stuhlproben unter anderem auf Norovirus und E. coli untersucht werden.



Krank waren die 148 Menschen nicht alle zur selben Zeit. Die CDC zählt sämtliche Fälle der Reise zusammen – bis zur Rückkehr kann die Zahl noch steigen.

Karibik-Route mit Panamakanal: Das Schiff fährt weiter

Die zwölftägige Reise begann am 11. November in Fort Lauderdale (Florida). Schon am 15. November ging die Meldung an das Vessel Sanitation Program der CDC, wie der Kölner Express berichtet.



Eine Änderung der Route gibt es bislang nicht.

Isolation an Bord: So reagiert die Crew

Erkrankte Gäste und Besatzungsmitglieder bleiben laut CDC isoliert, gereinigt und desinfiziert wird häufiger als sonst. Die Behörde verfolgt die Lage aus der Ferne und prüft die Hygienemaßnahmen.



Öffentlich gelistet wird ein Ausbruch, sobald mindestens drei Prozent der Passagiere oder der Crew erkranken. Mit 4,6 Prozent steht die „Caribbean Princess“ nun schon zum zweiten Mal 2026 in der CDC-Liste der Kreuzfahrt-Ausbrüche.

Vierter Ausbruch 2026 bei Princess Cruises

Im Mai erkrankten auf einer Karibik-Reise 145 Passagiere und 15 Crewmitglieder, Auslöser war laut CDC-Abschlussbericht das Norovirus. Anschließend wurde das Schiff in Port Canaveral gründlich desinfiziert.



Für die Reederei reißt die Serie damit nicht ab. Vier Ausbrüche in elf Monaten – das ist für Princess Cruises mehr als ein Hygieneproblem einzelner Reisen.

Liste: Magen-Darm-Ausbrüche bei Princess Cruises 2026 März: „Star Princess“, mehr als 150 Erkrankte, Norovirus

Mai: „Caribbean Princess“, 160 Erkrankte, Norovirus

Juni/Juli: „Ruby Princess“, Norovirus

November: „Caribbean Princess“, 148 Erkrankte, Erreger noch offen

Warum Noroviren auf Kreuzfahrtschiffen leichtes Spiel haben

Tausende Menschen teilen sich Restaurants, Handläufe und Aufzugknöpfe. Schon 10 bis 100 Viruspartikel reichen nach Angaben des Robert Koch-Instituts für eine Ansteckung, ein Impfstoff existiert nicht.



Der beste Schutz ist deshalb denkbar unspektakulär.

Liste: So schützen Sie sich auf Kreuzfahrten vor Magen-Darm-Viren Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser waschen, vor allem nach der Toilette und vor jedem Essen

Desinfektionsgel nur als Ergänzung nutzen, viele Mittel wirken gegen Noroviren schlecht

Bei Durchfall oder Erbrechen sofort das Bordhospital anrufen und in der Kabine bleiben

Viel trinken, um verlorene Flüssigkeit auszugleichen

„Caribbean Princess“: Platz für mehr als 3000 Passagiere

Gebaut wurde die „Caribbean Princess“ auf der Fincantieri-Werft im italienischen Monfalcone, seit 2004 fährt sie für Princess Cruises. Bei Doppelbelegung passen rund 3100 Passagiere an Bord, dazu kommen etwa 1100 Crewmitglieder.



Am 23. November soll das Schiff zurück in Florida sein. Ob es dann wie im Mai komplett desinfiziert wird, bevor die nächsten Gäste an Bord gehen, hat Princess Cruises bislang nicht mitgeteilt.

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