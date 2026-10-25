Schriftsteller Joachim Lottmann ist tot: Alles war Lüge – nur das Sterben nicht

Die Wahrheit war für Lottmann eher eine Anregung als eine Verpflichtung. Mit seinem Tod bekommt die Wirklichkeit jetzt doch noch das letzte Wort – ein Nachruf.

Das mit dem Tod ist jetzt ärgerlich. Joachim Lottmann hat Jahrzehnte versucht, die Wirklichkeit als eine ziemlich überschätzte Veranstaltung vorzuführen. Wer soll das jetzt übernehmen? Am 25. Oktober ist in Wien ausgerechnet das eingetroffen, was Lottmann sich seit Monaten vom Hals schreiben wollte.



Die Wahrheit, das Erfinden, das Zeitgeistarchiv, aber auch den Größenwahn. Erst kam das Sterben wie diese Art lästiger Partygast, der sich viel zu früh angekündigt hat und dann trotzdem nicht auftaucht. Man hat schon die lippenstiftverschmierten Weingläser in den Geschirrspüler geräumt und dann klingelt es doch noch an der Tür. Über die Schwelle tritt Lottmanns Tod und verlangt plötzlich Fakten.

Lottmann wurde 1956 in Hamburg geboren und ist nach eigenen Angaben in Bayerisch-Kongo aufgewachsen. Er war Schriftsteller, Journalist, Reporter, Hochstapler und der selbsternannte Erfinder der deutschen Popliteratur. Letzteres klingt leicht nach Selbstüberschätzung, bis einem doch auffällt, dass es stimmen könnte.



Lottmanns Debüt „Mai, Juni, Juli“ erschien 1987 und wurde kaum verstanden. Vielleicht, weil es mit diesem unbequemen Blick auf den Literaturbetrieb und die Nachkriegsliteratur seiner Zeit voraus sein wollte. Später wurde es zum Kultbuch erklärt und das passt gut zu Lottmann selbst: Erst ignoriert werden, dann recht behalten und sich gleichzeitig darüber beklagen, dass es keiner früh genug bemerkt hat.

Seine Werkliste liest sich wie die Anamnese der BRD

Es folgten Bücher mit Titeln wie „Deutsche Einheit“, „Die Jugend von heute“, „Der Geldkomplex“, „Endlich Kokain“ und „Alles Lüge“. Die Liste liest sich wie die Krankenakte der Bundesrepublik oder wie die Fieberkurve zwischen Silent Generation, Babyboomer, ersten und letzten Millennials. Doch das eigentliche Hauptwerk hieß Joachim Lottmann. Diese Formulierung hätte ihm gefallen, wenn sie nicht so polemisch wäre.

Diesen Anti-Helden schickte er durch Deutschland und Österreich, durch Redaktionen, Hotelzimmer, Partys, Preisverleihungen und Beziehungen. Er war ungerecht, empfindlich, begeisterungsfähig, beleidigt, ruhmgeil und immer bereit, aus noch so belanglosen Begegnungen Staatsaffären zu machen.



Andere Schriftsteller verstecken sich hinter ihren Erzählern – Lottmann stellte sich davor und versperrte die Sicht. Und gerade deshalb sah er manchmal mehr als manch anderer.

Solange etwas erzählt wird, ist es noch nicht vorbei

Er schrieb über Menschen, die unbedingt irgendwo dazugehören wollten, über Aufsteiger, Absteiger, Medienleute, Künstler, schöne Frauen und traurige Männer. Über Deutschland also. Er konnte Epochen an Frisuren erkennen und eine gesellschaftliche Verschiebung daran, wer auf einer Party plötzlich nicht mehr gegrüßt wurde.

Natürlich war alles ungerecht und aus Prinzip war die Persona Lottmann eitel – und belesen. Selbstverständlich war manches erfunden oder versteckte Hommage. Unverständlich ist, wer etwas anderes erwartete.



Wer Objektivität wollte, war bei Joachim Lottmann so gut aufgehoben wie ein Veganer in einer Sylter Fischbude. Aus seinem Krebs machte Lottmann deshalb Literatur, Worte und irgendwas mit Metaebenen. Die Mehrheit bekäme eine tödliche Diagnose – Lottmann bekam Stoff.

Er filmte und schrieb so sein Sterbetagebuch, ein „langweiliges“ hat er es genannt, und ließ sich beim Verschwinden beobachten. Dadurch verwandelte er seine eigene Endlichkeit kurz vor knapp in eine letzte Geschichte. Es war makaber, unterhaltsam und konsequent.

Möglicherweise bestand sein ganzes Werk aus diesem Trick: Solange etwas erzählt wird, ist es noch nicht vorbei. Jetzt ist Joachim Lottmann tot. Jedenfalls der Autor. Die Figur Joachim Lottmann dürfte noch eine ganze Weile überleben und behauptet mit ziemlicher Sicherheit gerade irgendwo, dass dieser Nachruf indiskutabel beschissen ist.

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