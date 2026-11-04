Erfinder der Tigerente: Schriftsteller und Künstler Janosch ist tot

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit Werken wie „Oh wie schön ist Panama“ prägte er über Jahrzehnte die Kinderliteratur.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der Kinderbuchautor und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben. Er starb am Dienstag, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil im Auftrag der Frau des Künstlers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Seit den 1970er Jahren erreichte Janosch mit liebevoll gestalteten Illustrationen und Geschichten ein Millionenpublikum. Seine Werke wurden in rund 40 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage geht in die Millionen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählt „Oh wie schön ist Panama“.

Tiger, Bär und Tigerente wurden zur Marke

Vor allem seine Figuren Tiger, Bär und Tigerente machten Janosch zu einer Marke. Sie wurden in Lizenz vermarktet und finden sich auf Tassen, Fahrrädern, Schnullern und zahlreichen weiteren Produkten. Nach dem Erfolg seiner Bücher zog sich der Künstler in den 1980er Jahren auf die spanische Kanareninsel Teneriffa zurück.

Kindheit in Oberschlesien prägte sein Werk

Janosch wurde 1931 als Horst Eckert geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Oberschlesien im heutigen Polen. Diese Zeit war nach eigenen Angaben von Armut, Gewalt und der Alkoholsucht seines Vaters geprägt. „Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person“, sagte er einmal der Süddeutschen Zeitung. Einblicke in diese Jahre gab er in Werken für Erwachsene, etwa im Roman „Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm“.

Seine Kindergeschichten stehen im Kontrast zu dieser Biografie: Sie seien lustig, frech und wehmütig, seine Figuren wehrten sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. „Bei Janosch werden die zu Helden, die sonst niemand beachtet“, schrieb Zeit-Redakteur Tillmann Prüfer im Nachwort zum Buch „Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!“. Der Band versammelt Janoschs Kolumnen im Zeit-Magazin, in denen sein Alter Ego Wondrak seit 2013 das Zeitgeschehen kommentierte.

Daneben verfasste Janosch auch Theaterstücke und illustrierte Geschichten des französischen Adligen Marquis de Sade. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema