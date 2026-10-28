In Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat am Dienstagabend ein Unbekannter auf einen 47-jährigen Mann geschossen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in die Nahariyastraße alarmiert.



Der 47-jährige Mann musste notoperiert werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen unter anderem zu einem derzeit unbekannten Tatverdächtigen übernommen. Die Mordkommission übernahm auch die Spurensicherung. Insgesamt wurden offenbar sieben Patronenhülsen festgestellt und gesichert.



Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, laut einem Zeugen könnte es zuvor vor einem Café zu einem Streit gekommen sein.

Zustimmung wird geprüft...

Immer wieder wird in Berlin scharf geschossen. Ende September wurde ein Mann vor einer Polizeiwache in Mitte aus einem Auto heraus angeschossen. Davor wurde ein 17-Jähriger in Steglitz durch Schüsse schwer verletzt. Ebenfalls im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.

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