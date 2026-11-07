Schüsse auf Passanten in Krakau: Mehrere Tote und Verletzte auf dem Hauptmarkt

Ein Angreifer feuerte aus einem fahrenden Auto auf Menschen im Stadtzentrum. Polizisten schossen auf den mutmaßlichen Täter und nahmen ihn fest.

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Polizei und Rettungskräfte sind auf dem Hauptmarktplatz im Einsatz.

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Bei Schüssen auf dem Hauptmarkt der polnischen Stadt Krakau sind am Samstag mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr schoss ein Angreifer aus einem fahrenden Auto auf Passanten.

Der polnische Sender RMF24 berichtete von fünf Toten und mehr als zehn Verletzten, darunter zwei Polizisten. Zuvor hatten Reuters und dpa unter Berufung auf Feuerwehrangaben zwei Tote und mindestens zehn Verletzte gemeldet.

Schüsse aus fahrendem Auto

Der Angriff ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers kam der Wagen aus Richtung der Sławkowska-Straße und hatte keine Kennzeichen.

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RMF24 berichtete, Polizisten hätten den mutmaßlichen Täter angeschossen und festgenommen. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auf dem Hauptmarkt waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete dort.

Tusk bestätigt Ermittlungen

Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, er werde vom Innenminister laufend über die Lage unterrichtet. Die Polizei untersuche die Hintergründe und sämtliche Umstände des Angriffs.

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