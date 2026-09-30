In Baumschulenweg (Bezirk Treptow-Köpenick) sind am Dienstagabend zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Wie die Berliner Polizei in einem Beitrag auf der Plattform X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr in den Berberitzenweg gerufen.
Beide nicht lebensgefährlich verletzten Männer kamen in Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen von vor Ort zufolge wurde auch ein dritter Mann durch ein Projektil an seiner Kleidung getroffen.
Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Eine Absuche auch mittels Hubschrauber verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.
Pistolenfeuer in der Feurigstraße: Mann wird von mehreren Schüssen getroffen
Schüsse aus fahrendem Auto in Berlin-Moabit: Mann am Bein verletzt
Immer wieder wird in Berlin scharf geschossen. In der Nacht zu Montag wurde ein Mann vor einer Polizeiwache in Mitte aus einem Auto heraus angeschossen. Vergangenen Donnerstag wurde ein 17-Jähriger in Steglitz durch Schüsse schwer verletzt. Im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.
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