In Charlottenburg sind am Samstagabend mehrere Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person auf der Krummen Straße von mindestens zwei Schüssen getroffen und schwer verletzt.
Die Person wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und sicherte zwei Patronenhülsen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.
Pistolenfeuer in der Feurigstraße: Mann wird von mehreren Schüssen getroffen
Schüsse am Sterndamm: Großeinsatz der Polizei in Treptow-Köpenick
Immer wieder werden in Berlin Menschen auf der Straße erschossen oder durch Schüsse verletzt. Am Mittwochabend wurde ein Mann durch Schüsse in Wedding (Bezirk Mitte) verletzt. Ende September wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt, ebenfalls im September wurde ein Mann in der Nacht auf der Sonnenallee erschossen. Auch hier wurden bisher keine Tatverdächtigen ermittelt.
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