Schufa-Urteil: Wann Sie eine Erklärung für Ihren Score verlangen können – und wie der BGH den Beweis erleichtert

Der Bundesgerichtshof hat in vier Verfahren präzisiert, wann die Schufa ihr Scoring offenlegen muss – und eine Beweisvermutung geschaffen, die Betroffenen erstmals praktisch hilft.

Der Bundesgerichtshof hat am 21. Oktober 2026 in vier Verfahren zur Schufa entschieden und dabei erstmals konkret festgelegt, unter welchen Bedingungen Verbraucher erfahren dürfen, wie ihr Score zustande kommt. Die Karlsruher Richter hoben zwar vier Berufungsurteile des Oberlandesgerichts Dresden auf, schufen aber zugleich eine neue Beweisvermutung: Wer nachweisen kann, dass kurz nach einer Score-Übermittlung ein Vertrag abgelehnt wurde, dem wird künftig der entscheidende Einfluss des Scores unterstellt. Damit stellt das Gericht klar, dass es keinen pauschalen Erklärungsanspruch gibt – wohl aber einen gangbaren Weg für alle, die konkret benachteiligt wurden.

Vier Klagen, ein Grundsatz – was der BGH entschieden hat

Die Urteile des I. Zivilsenats tragen die Aktenzeichen I ZR 227/25 bis I ZR 230/25. In allen vier Fällen hatten Privatpersonen von der Schufa verlangt, die Berechnung ihrer Scorewerte offenzulegen.

Die Kläger stützten sich auf Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe h der Datenschutz-Grundverordnung. Das OLG Dresden hatte ihnen in weiten Teilen recht gegeben – der BGH sah darin jedoch einen Fehler, weil das Berufungsgericht eine entscheidende Voraussetzung übersprungen hatte.

Warum das OLG Dresden zu früh geurteilt hat

Das Dresdner Gericht hatte die Schufa unter anderem zur Auskunft über die Gewichtung der wichtigsten Kriterien und über die für den Basisscore genutzten Daten verurteilt. Dabei stellte es aber nicht fest, ob der jeweilige Score tatsächlich eine Vertragsentscheidung eines Dritten maßgeblich beeinflusst hatte.

Genau diese Feststellung verlangt der BGH. Erst wenn ein Unternehmen – etwa eine Bank oder ein Mobilfunkanbieter – seine Entscheidung im Wesentlichen vom übermittelten Score abhängig gemacht hat und der Betroffene dadurch erheblich beeinträchtigt wurde, entsteht der besondere Auskunftsanspruch.

Die neue Beweisvermutung – und was sie für Betroffene bedeutet

Der praktisch wichtigste Teil der Entscheidung betrifft die Beweislast. Grundsätzlich müssen Kläger darlegen und beweisen, dass ihr Score eine Vertragsentscheidung maßgeblich bestimmt hat. Der BGH senkt diese Hürde jedoch deutlich.

Es genügt demnach, wenn jemand vorträgt, dass die Schufa einen Scorewert an ein Unternehmen übermittelt hat und in zeitlichem Zusammenhang damit eine nachteilige Entscheidung gefallen ist – etwa die Ablehnung eines Kredits oder eines Mietvertrags. Ist das dargelegt und gegebenenfalls bewiesen, greift laut BGH eine tatsächliche Vermutung zugunsten des Verbrauchers. Mehrere Oberlandesgerichte hatten zuvor strengere Anforderungen gestellt, die der BGH damit korrigiert.

Kein pauschaler Anspruch für alle Schufa-Kunden

Trotz der Erleichterung bleibt der Anspruch an eine konkrete Benachteiligung geknüpft. Wer lediglich seinen Score kennen möchte, ohne je eine ablehnende Entscheidung erlebt zu haben, kann sich auf dieses Urteil nicht berufen.

Die Schufa selbst bezeichnete die Aufhebung der Dresdner Urteile in einer Stellungnahme als Erfolg. Diese Darstellung greift allerdings zu kurz: Der BGH bestätigte die möglichen Auskunftsansprüche dem Grunde nach und öffnete den Verbrauchern einen erleichterten Nachweisweg.

Alte Auskünfte aus 2023 genügten nicht

Die streitgegenständlichen Auskunftsschreiben stammten aus dem Jahr 2023. Die Schufa hatte darin Scorewerte, Ratingstufen und Erfüllungswahrscheinlichkeiten tabellarisch aufgeführt und auf weitere Informationen im Internet verwiesen.

Sollte das OLG Dresden nach erneuter Prüfung feststellen, dass ein Anspruch besteht, wären diese Auskünfte nach der Einordnung des BGH inhaltlich nicht ausreichend gewesen. Die Auskunftei müsste dann aussagekräftigere Informationen über Logik, Einflussfaktoren und Auswirkungen des Scorings liefern – wie beck-aktuell erläutert, ist die rechtliche Kette zwischen Artikel 15 und Artikel 22 der DSGVO dabei entscheidend.

Alter Score, neues System – welche Werte betroffen sind

Die vier Verfahren betreffen ausschließlich ältere Scoremodelle. Seit dem 17. März 2026 bietet die Schufa einen neuen Score an, der nach eigener Darstellung stärker nachvollziehbar sein soll. Das alte System will die Auskunftei bis Ende 2028 ablösen.

Für Verbraucher, die in den vergangenen Jahren eine Absage nach einer Score-Abfrage erhalten haben, kann das Urteil dennoch relevant sein. Entscheidend ist, welcher Score wann an welches Unternehmen übermittelt wurde – eine Frage, die sich über die kostenlose Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO klären lässt.

Gesetzesänderung am 20. November 2026 könnte Lage verändern

Unabhängig vom Urteil soll am 20. November 2026 eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft treten, die weitergehende Transparenzvorgaben für Scoring-Verfahren enthält. Nach den vorliegenden Agenturberichten soll die Transparenzauskunft dann nicht mehr davon abhängen, ob zuvor ein konkreter Vertragsnachteil eingetreten ist.

Wie sich diese neue Regelung auf laufende Gerichtsverfahren, ältere Scores und bestehende Auskunftsanträge auswirkt, ist derzeit noch offen. Das BGH-Urteil beruht auf der am 21. Oktober 2026 geltenden Rechtslage.

Das sollten Sie jetzt tun

Fordern Sie bei der Schufa eine kostenlose Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO an und prüfen Sie, welche Scorewerte in den vergangenen Jahren an welche Unternehmen übermittelt wurden. Stellen Sie fest, ob in zeitlichem Zusammenhang mit einer Score-Übermittlung ein Kredit, ein Mietvertrag oder ein anderer Vertrag abgelehnt wurde – dieser Zusammenhang ist nach dem BGH-Urteil der Schlüssel zu einem möglichen Auskunftsanspruch.

Dokumentieren Sie ablehnende Entscheidungen mit Datum und Unternehmen, bevor Sie einen Auskunftsanspruch geltend machen. Beachten Sie, dass ab dem 20. November 2026 erweiterte gesetzliche Transparenzpflichten gelten sollen – bei Unsicherheit über den richtigen Zeitpunkt kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.

Wie es vor dem OLG Dresden weitergeht

Die vier Verfahren liegen nach der Zurückverweisung wieder beim Oberlandesgericht Dresden. Die Kläger erhalten dort Gelegenheit, Mängel an der Bestimmtheit ihrer Klageanträge zu beheben und den konkreten Einfluss des Scores auf Vertragsentscheidungen darzulegen.

Wann das OLG erneut verhandelt, ist offen – eine zeitliche Vorgabe des BGH gibt es nicht. Das Berufungsgericht muss dann auch über die Reichweite der geschuldeten Auskunft entscheiden, nachdem der BGH die bisherige Bestimmung in mehreren Punkten als fehlerhaft beanstandet hat.

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