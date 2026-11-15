Ein Kriminologe und ein Erziehungswissenschaftler, der selbst in Ankara zur Schule ging, erklären, was Schüler dort erleben und was das für Deutschland bedeutet.

Anfang März erstach ein 17 Jahre alter Elftklässler an einer berufsbildenden Schule im Istanbuler Bezirk Çekmeköy seine Biologielehrerin. Eine weitere Lehrerin und ein Mitschüler wurden verletzt. Sechs Wochen später erschoss ein Schüler im südtürkischen Kahramanmaraş acht Mitschüler und einen Lehrer, einen Tag nachdem ein ehemaliger Schüler in Siverek 16 Menschen verletzt hatte. Schulschießereien hatte es in der Türkei bis dahin kaum gegeben.



Schwere Gewalt an Schulen gibt es also auch in der Türkei. Wie aber geht es im Schulalltag am östlichen Mittelmeer zu, wo viele Familien in Deutschland ihre Wurzeln haben? Gibt es dort Überfälle unter Jugendlichen wie in Neukölln, Potsdam oder Frankfurt (Oder)?

Mobbing und Gewalt in der Gruppe beobachte man nicht nur in Deutschland, sagt der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak von der Fachhochschule Dortmund der Berliner Zeitung. In einem bestimmten Alter wolle sich der Stärkere durchsetzen, und das gelinge am besten gemeinsam mit anderen. Dabei gehe es um Macht und Dominanz, fair sei das selten.



Toprak kennt das aus eigener Erfahrung, er hat 1990 in Ankara Abitur gemacht. „Solche Fälle gab es vor unserer Schule regelmäßig.“

Belastbare Vergleichszahlen gibt es kaum. Befragungen von Schülern seien die einzig verlässliche Quelle, und nur die Pisa-Studie der OECD erlaube einen Vergleich zwischen den Ländern, sagt der Kriminologe Dirk Baier von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. In der Türkei gebe es zwar eigene Befragungen, deren Methoden seien aber nicht immer mit deutschen Studien vergleichbar.



Pisa fragt 15-Jährige unter anderem, ob sie von Mitschülern geschlagen oder herumgestoßen wurden. In der jüngsten Erhebung hätten das in Deutschland 4,7 Prozent bejaht, in der Türkei 3,8 Prozent und im Libanon 13,1 Prozent, sagt Baier. Zwischen der Türkei und Deutschland scheine also kein bedeutsamer Unterschied zu bestehen.

Türkei: Vom Schulhof in die Bande

Jugendliche geraten in der Türkei zunehmend auch in die organisierte Kriminalität. Nach einem Bericht des Innenministeriums ist die Zahl der Minderjährigen, die daran beteiligt sind, seit 2020 um mehr als 230 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr waren Kinder und Jugendliche an 266 von 1764 vorsätzlichen Tötungen beteiligt.



Rund 71 Prozent der straffällig gewordenen Jugendlichen waren 15 bis 17 Jahre alt, 29 Prozent zwischen zwölf und 14. Das Ministerium schlägt vor, Täter zwischen 15 und 18 Jahren bei schweren Verbrechen medizinisch begutachten zu lassen. Handelten sie mit dem Bewusstsein eines Erwachsenen, sollen sie keinen Strafnachlass mehr erhalten.



Ende vergangenen Jahres klagte die Istanbuler Staatsanwaltschaft 74 Minderjährige an. Sie sollen für die Bande Daltonlar und ein Netzwerk um Barış Boyun unter anderem an bewaffneten Angriffen beteiligt gewesen sein. Die Anführer sitzen in Russland und Italien in Haft.



Im Januar wurde in Istanbul der Jugendliche Atlas Çağlayan nach einer Auseinandersetzung vor einem Café erstochen, angeklagt wurde ein Minderjähriger. Auslöser war laut Anklage ein Streit um einen Blick.



Baier sieht die Ursache in der Lage der jungen Generation. Anwerbeversuche der Banden hätten nur Erfolg, wenn sie auf Menschen träfen, die wegen persönlicher oder sozialer Probleme dafür empfänglich seien. „Die Türkei hat große ökonomische Probleme, junge Menschen haben wenig Perspektiven.“ Kriminalität erscheine dann als Ausweg.

Ein Klassenzimmer in einer Schule in der Türkei. © unsplash

Der Lehrer hat das Sagen

Im Klassenzimmer selbst sieht Toprak große Unterschiede zu Deutschland. In der Türkei und in Syrien seien Schulen streng hierarchisch aufgebaut. Die Lehrkräfte hätten das Sagen, Disziplinprobleme würden massiv sanktioniert. Wer widerspreche, müsse mit Strafen rechnen, auch bei fachlichen Fragen.



Die Prügelstrafe sei zwar offiziell abgeschafft. „Das heißt aber nicht, dass alle Lehrkräfte sich daran halten.“ Kritisches Denken und eigenständiges Handeln würden vor allem auf dem Land kaum gefördert.



Ganz anders verhält sich die Debatte in Deutschland, wo der Fokus oft auf umgekehrten Vorzeichen liegt – hier sorgen vor allem Berichte über mangelnden Respekt und Übergriffe von Schülern auf Lehrkräfte für Schlagzeilen. Dass Schüler in Deutschland ihre Lehrer angreifen, hält Toprak jedoch für die Ausnahme. „Man muss betonen, dass dieses Verhalten eher sehr selten ist.“ Wo es doch dazu komme, treffe der Frust Bedienstete eines Staates, von dem sich manche Jugendliche im Stich gelassen fühlten. Lehrkräfte seien für sie im Prinzip leicht erreichbar. Einige ließen an Lehrern auch Wut über Benachteiligung und Rassismuserfahrungen aus.



Baier stützt das mit Zahlen. In Studien berichte weniger als ein Prozent der Lehrkräfte von körperlichen Übergriffen durch Schüler, ebenso wenige Schüler gäben an, Lehrer zu schlagen. Für verlässliche Aussagen über die Täter sei das Delikt zu selten. In einer eigenen Analyse habe er keinen signifikanten Einfluss der Herkunft auf Gewalt gegen Lehrkräfte gefunden.

Die al-Rushdi-al-Askari-Schule nahe der Zitadelle von Aleppo. Rund 40 Prozent der Schulen in Syrien waren im vergangenen Herbst noch zerstört. © Unsplash

Syrien: Schule zwischen Trümmern

In Syrien stellt sich die Frage nach Disziplin unter anderen Vorzeichen. Nach Unicef-Angaben von Anfang des Jahres gehen mindestens 2,45 Millionen Kinder nicht zur Schule, weitere 1,6 Millionen drohen den Unterricht abzubrechen.



Etwa 40 Prozent der Schulen waren nach Angaben des stellvertretenden Bildungsministers Youssef Annan im vergangenen Herbst noch zerstört. Viele Lehrer seien nicht zurückgekehrt, viele Kinder könnten sich nicht einmal Schulmaterial leisten, sagte die Unicef-Vertreterin in Syrien, Meritxell Relaño Arana.



Wie es seit dem Sturz Assads in den Klassenzimmern zugeht, ist wenig dokumentiert, neuere vergleichbare Befragungen zu Gewalt unter Schülern fehlen. Schon vor dem Bürgerkrieg stellte Unicef fest, dass die meiste Gewalt an syrischen Schulen von Lehrern und Schulpersonal ausging. Meist seien Schüler beleidigt und gedemütigt worden, häufig hätten sie aber auch Schläge bekommen.

Eine zerstörte Schule in Syrien. © unsplash

Libanon: Prügel im Klassenzimmer

Im Libanon ist der Pisa-Wert der höchste der drei Länder. Zwei besonders vom Krieg getroffene Regionen konnte die OECD dort nicht erfassen.



Wie viel Gewalt Schüler dort auch von Erwachsenen erfahren, hat Human Rights Watch dokumentiert. Nach Erhebungen zwischen 2011 und 2017 erlebten bis zu 76 Prozent der Schüler körperliche Strafen durch Lehrer. Das Bildungsministerium hat die Prügelstrafe an staatlichen Schulen bereits 1974 verboten, strafrechtlich verfolgt wurde sie nach den Recherchen von Human Rights Watch selten. Bis 2014 nahm das Strafgesetzbuch Lehrer ausdrücklich aus, wenn sie Kindern in einem gesellschaftlich akzeptierten Maß Schmerzen zufügten.



Besonders betroffen waren jüngere Kinder an staatlichen Schulen, darunter viele syrische Flüchtlingskinder. Deren Familien scheuten sich aus Angst vor Vergeltung oft, Übergriffe zu melden, zumal viele keinen legalen Aufenthaltsstatus haben.



Dazu kommt eine Dauerkrise. Seit die Landeswährung mehr als 98 Prozent ihres Werts verloren hat, haben Lehrer an staatlichen Schulen wiederholt für höhere Löhne gestreikt. Der Krieg im Frühjahr hat nach Angaben von Unicef fast eine halbe Million Schüler aus dem Unterricht gedrängt, mehr als 350 staatliche Schulen dienten als Notunterkünfte.

Abgehängt und auf Ehre bedacht

Die Gewalt zeigt sich in den Ländern also in unterschiedlicher Form. Im Libanon und in Syrien geht sie oft von Lehrern aus, in der Türkei zunehmend von Banden.



Toprak verweist auf Studien des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Sie legten einen Zusammenhang zwischen traditionellen Männlichkeitsbildern und Gewalt nahe, vor allem bei türkeistämmigen Jugendlichen und Russlanddeutschen. Gewalt gelte dann als legitim, um Familienmitglieder zu schützen, insbesondere Frauen.



Betroffen seien aber vorwiegend Jugendliche, die sozial und wirtschaftlich abgehängt seien. „Die Betonung der Männlichkeit ist in erster Linie eine Kompensationsstrategie.“



Baier gewichtet die soziale Lage geringer. Jugendliche mit Migrationshintergrund wüchsen zwar deutlich häufiger in Familien auf, die von staatlichen Leistungen leben. Die soziale Lage sei aber kein starker Einflussfaktor für Kriminalität. Nach seiner groben Schätzung erklärt sie höchstens 15 Prozent der Unterschiede im Gewaltverhalten zwischen deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen.



Einig sind sich beide in der Forderung an die Politik. An Schulen und in der Jugendarbeit dürfe nicht an Personal und Geld gespart werden, sagt Toprak. „Wer an der Präventionsarbeit spart, der fördert in erster Linie Jugendgewalt.“



Noch, sagt Baier, erzeuge Deutschland sehr viel weniger junge Verlierer als die Türkei und habe deshalb weniger Probleme mit diesem neuen Typ von Kriminalität. Junge Menschen müssten Schulabschlüsse machen, Lehrstellen finden und die reale Chance spüren, ein normales Leben mit Einkommen, Wohnung und Familie führen zu können. Dann kämen sie weit seltener auf die Idee, dass Gewalt ein legitimer Weg sei.

Binnenvertriebene im Hof der Hussein-Massoud-Schule in Bchamoun südöstlich von Beirut. Im März lebten dort rund 300 Menschen. Mehr als 350 staatliche Schulen dienten im Libanon zeitweise als Notunterkünfte. © Daniel Carde/Imago

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