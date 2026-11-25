Eine Zwei-Kilometer-Grenze würde laut Kreisverwaltung rund 240 Schülern helfen und 132.000 Euro im Jahr kosten. Der Nachbarkreis Saale-Orla hat sie schon.

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Im Saale-Holzland-Kreis gibt es ab Klasse 5 erst ab drei Kilometern Schulweg ein kostenloses Ticket. (Symbolbild)

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Für 243 Meter hat die Familie der 13-jährigen Sydney aus Weißenborn ihr kostenloses Schulticket verloren. Um diese Strecke bleibt ihr Schulweg laut einer Recherche des MDR unter den drei Kilometern, die im Saale-Holzland-Kreis ab Klasse 5 verlangt werden. Seit Beginn des Schuljahrs 2026/27 bezahlt die Mutter die Fahrkarte selbst: rund 50 Euro im Monat.

Bekannt ist der Fall seit dem 13. August 2026. Damals hat die Thüringische Landeszeitung (TLZ) erstmals über die gestrichene Gratis-Fahrt berichtet. Am 25. November hat der MDR nachgelegt: Weitere Familien beklagen dort unsichere Wege und ungleiche Behandlung. Nach Angaben des Senders haben Eltern Widerspruch eingelegt und sich mit einer Petition an den Thüringer Landtag gewandt.

Nach drei Gratis-Jahren: Landratsamt beruft sich auf einen Irrtum

Zuvor durfte Sydney drei Jahre lang kostenlos Bus fahren. Laut MDR erklärt die Verwaltung das mit einem Fehler, der offenbar über Jahre bestand. Zum neuen Schuljahr hat der Kreis ihn korrigiert.

Eine neue Vorschrift steckt nicht dahinter. Die Satzung über die Schülerbeförderung setzt zwei Kilometer bis einschließlich Klasse 4 an und drei Kilometer ab Klasse 5. Das Informationsblatt zur Fahrtkostenerstattung 2026/27 nennt dieselben Werte.

Fußweg nach Hermsdorf: Polizei und Kreis sehen keine besondere Gefahr

Im August haben Polizei und Landkreis den Weg von Weißenborn nach Hermsdorf gemeinsam in Augenschein genommen. Auf Nachfrage von MDR und TLZ erklärt das Landratsamt, eine besondere Gefahr habe sich dabei nicht gezeigt.

Laut einem TLZ-Bericht vom 18. August hält die Behörde rund 2,8 Kilometer zu Fuß für zumutbar. Genau darauf kommt es an: Die Satzung verzichtet nur dann auf die Mindeststrecke, wenn ein Weg Sicherheit oder Gesundheit besonders gefährdet. Normale Verkehrsrisiken reichen ausdrücklich nicht.

240 Kinder, 132.000 Euro: Was eine Zwei-Kilometer-Grenze kosten würde

Neu sind in der MDR-Recherche Zahlen zur Größenordnung. Würde der Kreis die Grenze auf zwei Kilometer senken, bekämen nach Berechnungen der Kreisverwaltung rund 240 Schüler zusätzlich freie Fahrt. Die Mehrkosten schätzt sie auf 132.000 Euro im Jahr.

Die Fraktion von Linke und Grünen hat eine Neuregelung angestoßen. Im September hat der Kreistag das Thema jedoch erst einmal an die Ausschüsse überwiesen. Eine Absenkung ist bislang nicht beschlossen.

Saale-Orla-Kreis: Beim Nachbarn genügen zwei Kilometer

Dass ein Landkreis großzügiger sein darf als vorgeschrieben, zeigt der Saale-Orla-Kreis. Dort reichen seit dem Schuljahr 2026/27 auch ab Klasse 5 zwei Kilometer. Nach Angaben des Kreises haben rund 120 Schüler etwas davon, die Mehrkosten liegen bei etwa 57.000 Euro jährlich.

Den Beschluss fasste der Kreistag am 15. Dezember 2025 mit 37 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme. Auf dieses Vorbild verweisen die Eltern im Saale-Holzland-Kreis.

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