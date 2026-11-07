Schwaben ertränken alles in Soße: Warum die schwäbische Küche maßlos überschätzt ist

Schnitzel in Soße, daneben Spätzle: So mögen es die Schwaben. Auf diesem Teller hat oben drauf sogar noch eine Orangenscheibe mit Sahnetupfer Platz.

Die Schwaben wollen uns das Essen beibringen. Die Schwäbische Zeitung hat am Samstag eine Kolumne veröffentlicht, die Bayern, Österreicher und den Rest der Republik auffordert, sich bei den Schwaben etwas abzuschauen.



Gemeint ist die Soße. Im Schwabenländle müssen Spätzle, Schnitzel, Pommes und sogar das Steak darin „schwimmen“. Ich habe das als Drohung gelesen.



Vor ein paar Wochen habe ich an dieser Stelle die osteuropäische Teigtasche zerlegt. Heute ist die schwäbische Eiernudel dran.

Schnitzel in Rahmsoße: Mord an der Panade

Ein Wiener Schnitzel hat genau eine Aufgabe: Es soll knuspern. Dafür wird es paniert und in reichlich Butterschmalz ausgebacken, dafür zahlen Touristen in Wien 30 Euro.



Der Schwabe nimmt die Kopie, das Schnitzel Wiener Art, und kippt eine Kelle Pilzrahm darüber. Drei Minuten später liegt ein nasser Waschlappen auf dem Teller, mit Champignons.



Die Kolumne bestreitet das nicht einmal. Das Schnitzel werde eben schnell weich, die Pommes auch, das nehme man hin. Wörtlich heißt es: „Schwaben gehen für Soße jeden Kompromiss ein, der von ihnen abverlangt wird.“



Ehrlicher hat noch keine Regionalküche ihr eigenes Scheitern zugegeben.

Spätzle: Eiernudeln mit EU-Gütesiegel

Nun zum Heiligtum. Spätzle bestehen aus Mehl, Eiern, Wasser und Salz. Man schabt den Teig vom Brett ins kochende Wasser, wartet, bis die Klumpen hochkommen, und fischt sie raus. Das schafft jeder mit einem Spätzlehobel für 9,99 Euro.



Trotzdem hat die EU die „Schwäbischen Spätzle“ 2012 als geschützte geografische Angabe eingetragen. Brüssel bewacht seitdem offiziell einen Teig, der vom Brett tropft. Wer ihn außerhalb Schwabens nachmacht, darf ihn bloß nicht unter dem geschützten Namen verkaufen.



Gegessen wird er natürlich mit Soße. Selbst Käsespätzle kommen in manchen Gegenden mit Bratensoße auf den Tisch. Wer geschmolzenen Bergkäse noch einmal mit Bratensaft übergießt, hat beim Kochen die Kontrolle verloren.

Maultaschen und Wurstsalat: Diese Küche ist eine Nasszelle

Trocken ist in Schwaben eigentlich nur der Humor. Die Maultaschen schwimmen in Brühe, und über den Wurstsalat kommen so viel Essig und Brühe, dass man das Brot darin eintunken kann. So steht es tatsächlich in der Kolumne, als Lob.



Die Maultasche heißt im Volksmund „Herrgottsbscheißerle“. Der Legende nach haben Mönche darin in der Fastenzeit das Fleisch vor dem lieben Gott versteckt. Heute verstecken die Schwaben einfach alles unter Soße.



Den eigentlichen Grund verrät der Kolumnist selbst: Von einer Portion wolle man schließlich satt werden. Soße streckt. Sie ist der Bausparvertrag auf dem Teller.

Wenn schon Südwesten, dann bitte Baden

Das wirklich Ärgerliche ist, dass es der Südwesten besser kann. Man muss nur ein Stück nach Westen fahren.



In Baden liegt das Elsass vor der Haustür. Es gibt Flammkuchen, Schäufele mit Kartoffelsalat, Spargel aus Schwetzingen und Spätburgunder vom Kaiserstuhl. Nichts davon schwimmt.



Die Badener haben sich bei den Franzosen abgeschaut, dass Soße ein Begleiter ist und kein Badewasser.



Die Mühle in Schluchsee im Hochschwarzwald ist im Guide Michelin 2026 wieder auf zwei Sterne gestiegen. Und bevor jetzt die Leserbriefe aus Freudenstadt kommen: Ja, Baiersbronn mit seinen zwei Drei-Sterne-Häusern liegt in Württemberg. Der Schwarzwald tut eben jedem gut.



Das Beste an Baden-Württemberg steht vor dem Bindestrich

Schwaben in Berlin: Weckle, Spätzle, Kehrwoche

Nun könnte man sagen, die Schwaben sollen essen, was sie wollen. Leider haben sie ihre kulinarischen Überzeugungen nicht in Stuttgart gelassen.



In Berlin kennen wir sie schließlich nicht nur vom Teller. Wir kennen sie aus dem Prenzlauer Berg, wo die Bäcker irgendwann „Weckle“ verkauften.



Wolfgang Thierse ärgerte sich zum Jahreswechsel 2012/13 öffentlich, wenn es beim Bäcker „keine Schrippen gibt, sondern Wecken“. Die Schwaben sollten begreifen, dass sie jetzt in Berlin sind und nicht mehr „in ihrer Kleinstadt mit Kehrwoche“.



Kurz darauf klebten Spätzle am Käthe-Kollwitz-Denkmal. Wenigstens einmal waren sie nicht in Soße ertränkt worden.

Thierses Vorwurf lief im Kern darauf hinaus: Die Zugezogenen kämen wegen Unordnung und Chaos nach Berlin und wollten es dann schnell ordentlich haben.



Es ist das Schnitzel-Prinzip. Man kommt wegen des Knusprigen und gießt so lange etwas darüber, bis alles weich ist.



Heute gibt es in Mitte sogar einen Spätzle Club. Gegen Heimweh hilft eben nur Teig.

Mein Urteil

Der Kolumnist der Schwäbischen Zeitung fragt zum Schluss, was andere Esskulturen von den Schwaben lernen können. Meine Antwort: Wie man mit viel Soße auch das letzte bisschen Geschmack ertränkt.



Dabei ist Soße etwas Wunderbares. Im Kännchen. Daneben.

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