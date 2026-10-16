Schwach gefüllte Gasspeicher: Wie belastbar ist das Sicherheitsversprechen der Regierung?

Die Bundesregierung erklärt die Versorgung für sicher. Doch die Speicher sind schwächer gefüllt als in den Vorjahren. Für den kommenden Winter bleibt die entscheidende Frage offen.

„Die Versorgung ist derzeit sicher.“ So antwortet das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Presseanfrage dieser Zeitung. Doch wie weit reicht dieses Versprechen? Der Winter 2026/27 steht bevor. Deutschlands Gasspeicher sind vergleichsweise schwach gefüllt. Neue Kraftwerke, die künftig Strom auch bei Dunkelflaute zuverlässig liefern sollen, befinden sich erst in Ausschreibungs- und Planungsverfahren. Die Sicherheit des kommenden Winters muss mit den heute verfügbaren Anlagen, Reserven und Importwegen gewährleistet werden.

Dieser Zeitung liegt ein vorab bekannt gewordener Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Einführung einer strategischen Gasreserve vor. In der Begründung ist von zunächst 24 Terawattstunden die Rede. Dieser Vorrat soll etwa einen 20-tägigen Ausfall norwegischer Pipelineimporte überbrücken. Bei vollständigem Importausfall soll er Haushalte und Gewerbe je nach Witterung zehn oder 18 Tage versorgen können – nicht ausdrücklich die gesamte Industrie.

Das Ministerium: „Es bestehen keine Versorgungslücken“

Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad teilte dieser Zeitung mit, das Haus werde das Leak nicht kommentieren; der Entwurf befinde sich in der Ressortabstimmung. Zur Versorgungslage erklärte sie dagegen unmissverständlich: „Es bestehen keine Versorgungslücken.“ Für die Wintervorsorge seien Händler, Lieferanten und Stadtwerke verantwortlich. „Die Versorgung ist derzeit sicher.“ Entscheidend ist das Wort „derzeit“: Eine uneingeschränkte Zusage für den gesamten Winter 2026/27 folgt daraus nicht.

Die Reserve soll für außergewöhnliche Risiken vorsorgen, etwa einen Angriff auf Pipelines, und Zeit für Ersatzimporte oder Reparaturen schaffen. Ungrad erläutert: „Eine solche staatliche Krisenvorsorge ist erforderlich, weil der Markt allein Extremrisiken dieser Art nicht absichern kann.“ Damit benennt die Ministeriumssprecherin die Grenzen der bisherigen Absicherung.

Die Bundesnetzagentur begrüßt das Vorhaben. Dessen Vorteil sei, „dass die Menge dauerhaft und ausschließlich für Krisenszenarien zur Verfügung steht“, erklärte Pressechef Fiete Wulff gegenüber dieser Zeitung. Die angenommenen Ausfallszenarien könne die Behörde „sehr gut nachvollziehen“. Auf die konkrete Frage, wie lange Deutschland dieselben Ausfälle heute ohne die neue Reserve durchstehen könnte, nannte die Bundesnetzagentur keine Zeiträume.

Genau das wäre für Bürger und Unternehmen aufschlussreich: Welchen Schutz bietet die bestehende Gasversorgung, bevor ein zusätzlicher staatlicher Vorrat angelegt wird? Speicherraum allein reicht nicht; die Gasmengen müssen eingelagert sein und im Ernstfall schnell genug in die betroffenen Regionen gelangen.

Die Speicherwirtschaft verlangt deutlich mehr

Sebastian Heinermann, Geschäftsführer des Speicherverbands INES, hält Deutschlands Speicherkapazitäten und Ausspeicherleistung grundsätzlich für ausreichend. Bedingung sei jedoch, dass die benötigten Gasmengen tatsächlich lagern und verteilt werden können. Der Verband fordert 78 statt der vorgesehenen 24 Terawattstunden strategische Reserve.

Gegenüber dieser Zeitung erklärte Heinemann zum möglichen Ausfall norwegischer Pipelines: „Wir halten es nicht für realistisch, dass ein solcher Ausfall im Winter verlässlich innerhalb von 20 Tagen behoben werden kann.“ Die größere Reserve könne nach Verbandsansicht den Kernwinter absichern. Die kleinere verschaffe vor allem Zeit, mögliche industrielle Abschaltungen vorzubereiten.

Heinermann zieht einen Vergleich: „Andernfalls wäre sie mit einer Versicherung vergleichbar, deren Deckung gerade im entscheidenden Schadensfall nicht ausreicht.“ INES beziffert die Mehrkosten des größeren Vorrats auf jährlich 150 bis 600 Millionen Euro. Der Verband vertritt Unternehmen, die an der Bereitstellung von Speicherkapazitäten wirtschaftlich interessiert sind.

Was ist für den Winter bereits verfügbar?

Am 9. Oktober meldete die Bundesnetzagentur einen Gasfüllstand von 59,4 Prozent – deutlich weniger als in den Vergleichszeiträumen vergangener Jahre. Sie bezeichnet diese Entwicklung als ernst, die Importe aber als stabil und das Risiko einer angespannten Versorgung nach aktuellem Erkenntnisstand als gering. Die niedrigen Vorräte sind damit ein Risikofaktor. Je nach Winterverlauf, Importen und Verbrauch kann sich die Lage verändern.

Wer bezahlt den zusätzlichen Schutz?

Das Ministerium hält dagegen: Eine größere staatliche Reserve könnte die Speicherkapazitäten für die normale, marktwirtschaftlich organisierte Wintervorsorge verknappen. Für die kleinere Reserve veranschlagt der Entwurf jährlich 247 bis 308 Millionen Euro; ihre Finanzierung ist über eine Umlage vorgesehen, die bei den Gaskunden ankommen kann.

Für den kommenden Winter ist diese geplante Reserve ohnehin noch kein fertiger Schutzschild: Sie soll erst über mehrere Speicherjahre aufgebaut werden. Die Gasfrage berührt zugleich die Stromversorgung. Gaskraftwerke stellen regelbare Leistung bereit, wenn Wind und Sonne wenig liefern. Doch die zusätzlich geplanten gesicherten Stromerzeugungskapazitäten sind für den Winter 2026/27 nicht fertig: 2026 laufen erst Ausschreibungen. Über den Winter helfen nur vorhandene Kraftwerke, Speicher und die europäischen Stromverbindungen.

Was lässt sich also für diesen Winter tatsächlich zusichern? Die Behörden halten die aktuelle Versorgungslage für sicher. Sie garantieren aber in den vorliegenden Aussagen nicht, dass selbst bei extremer Kälte, einer anhaltenden Dunkelflaute oder dem Ausfall wichtiger Gasimporte jederzeit genügend Energie verfügbar sein wird.

Die Grenzen der Gewissheit gehören zur Nachricht ebenso wie die beruhigende Lagebewertung. Wer Sicherheit verspricht, muss erklären, welche Belastungen das System aushält und wo es auf günstige Umstände angewiesen bleibt. Es scheint so, dass die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur diese Transparenz der Bevölkerung und den Unternehmen nicht geben möchten.

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