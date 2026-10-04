In dieser Woche wird nicht nur am Montag der Deutsche Buchpreis vergeben, sechs Titel stehen hier auf der Shortlist. Auch das Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen wird gewählt – aus einer fünf Titel umfassenden Kandidatenliste. Wir fragen David Mesche von der Berliner Buchbox, der einer der Initiatoren dieser Auszeichnung ist: Ist Ihnen als Buchhändler – wie einem Kaufmann die Ware – nicht jedes Buch gleich lieb?
Bücherfrage
Schwarmintelligenz statt Regalmiete: Wie Buchhändler ihr Lieblingsbuch küren
Unabhängige Buchhandlungen ehren ihr Lieblingsbuch. Fünf Titel umfasst die Shortlist. Wir fragen David Mesche von der Buchbox, wie die Auswahl zustande kommt.
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David Mesche, Buchhändler und Literaturvermittler, Buchbox Berlin
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