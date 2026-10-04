Bücherfrage

Schwarmintelligenz statt Regalmiete: Wie Buchhändler ihr Lieblingsbuch küren

Unabhängige Buchhandlungen ehren ihr Lieblingsbuch. Fünf Titel umfasst die Shortlist. Wir fragen David Mesche von der Buchbox, wie die Auswahl zustande kommt.

Foto von Autor/Autorin: Cornelia Geißler
Cornelia Geißler
3 Min
David Mesche, Buchhändler und Literaturvermittler, Buchbox Berlin

David Mesche, Buchhändler und Literaturvermittler, Buchbox Berlin

© Buchbox

Bei Google bevorzugen

In dieser Woche wird nicht nur am Montag der Deutsche Buchpreis vergeben, sechs Titel stehen hier auf der Shortlist. Auch das Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen wird gewählt – aus einer fünf Titel umfassenden Kandidatenliste. Wir fragen David Mesche von der Berliner Buchbox, der einer der Initiatoren dieser Auszeichnung ist: Ist Ihnen als Buchhändler – wie einem Kaufmann die Ware – nicht jedes Buch gleich lieb?

Mit einem Abo weiterlesen

Sie haben bereits ein B+ Abo?

*