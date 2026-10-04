Schwarmintelligenz statt Regalmiete: Wie Buchhändler ihr Lieblingsbuch küren

In dieser Woche wird nicht nur am Montag der Deutsche Buchpreis vergeben, sechs Titel stehen hier auf der Shortlist. Auch das Lieblingsbuch der Unabhängigen Buchhandlungen wird gewählt – aus einer fünf Titel umfassenden Kandidatenliste. Wir fragen David Mesche von der Berliner Buchbox, der einer der Initiatoren dieser Auszeichnung ist: Ist Ihnen als Buchhändler – wie einem Kaufmann die Ware – nicht jedes Buch gleich lieb?