Schwarz-Rot-Gold im Alltag? Warum sich Deutschland damit so schwertut

Als ich letzte Woche am Flughafen Kopenhagen ankam, erwartete mich dort ein seltsamer Anblick. Ich war zu einem Geschichtsfestival in die schöne dänische Kleinstadt Faaborg eingeladen worden und die Veranstalter sagten mir, dass jemand am Flughafenausgang auf mich warten wird, um mich dorthin zu bringen. Ich hatte also mit einer Person und nicht mit einem Begrüßungskomitee gerechnet. Nach letzterem sah es aber in der Ankunftshalle aus.



Überall waren Menschen, die kleine und große Dänemark-Fähnchen schwenkten. Sie hatten eine Art rot-weißes Spalier gebildet, durch das nun alle Ankömmlinge hindurchgingen. War etwa noch eine berühmte Persönlichkeit in meinem Flieger gewesen, für die das Bad im Flaggenmeer bestimmt war?