In Japan richten Schwarzbären immer wieder Schäden auf Maisfeldern an. Mithilfe der Haaranalyse wollen Forscher herausfinden, welche Tiere sich von den Feldfrüchten ernährt haben.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Japanische Forscher können anhand von Haarproben abschätzen, wann Schwarzbären wiederholt Mais gefressen haben. Die am Donnerstag in der Fachzeitschrift European Journal of Wildlife Research veröffentlichte Studie könnte helfen, die Nahrungssuche einzelner Bären auf Feldern genauer zu untersuchen. Bisher lässt sich oft schwer feststellen, ob ein gefangener Bär tatsächlich für Ernteschäden verantwortlich ist.

Mais gehört in Japan zu den Nutzpflanzen, die häufig von Schwarzbären gefressen werden. Die Tiere richten dabei Schäden auf Feldern an. Die neue Methode soll helfen, solche Nahrungsvorlieben bei einzelnen Bären nachzuweisen und damit Entscheidungen über den Umgang mit auffälligen Tieren besser zu begründen.

Die Forscher um Rumiko Nakashita vom japanischen Forschungsinstitut für Forstwirtschaft untersuchten das Wachstum der Bärenhaare und ihre chemische Zusammensetzung. Sie analysierten dazu das Verhältnis zweier Kohlenstoffisotope in den Bärenhaaren. Da Mais eine andere Isotopenzusammensetzung hat als viele natürliche Futterpflanzen, lässt sich daraus auf die Ernährung der Tiere schließen.

Haare speichern Spuren der Nahrung

Fütterungsversuche mit gehaltenen Bären zeigten, dass deren Deckhaare von Juni bis Ende Oktober wachsen. Im Winter wachsen sie nicht. Anhand einzelner Haarabschnitte lässt sich deshalb abschätzen, wann die Bären bestimmte Nahrung gefressen haben.

Anschließend untersuchten die Forscher vier wildlebende Bären. Sie verglichen deren Haarproben mit den per GPS erfassten Aufenthaltsorten. Je häufiger die Bären Maisfelder aufsuchten, desto höher waren die gemessenen Kohlenstoffisotopenwerte in ihren Haaren. Auch zeitlich stimmten die Veränderungen mit den Aufenthalten auf den Feldern überein. So lässt sich abschätzen, ob und wann ein Bär wiederholt Mais gefressen hat.

In Japan werden immer wieder Bären getötet, weil sie Felder verwüsten oder Menschen angreifen. Ende September wurde in der Präfektur Nagano ein Schwarzbär erschossen, der sich in einem Weinberg aufhielt. Nach Berichten örtlicher Medien soll der Bär über Jahre hinweg Weinberge und Geflügelbetriebe geschädigt haben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema