Schwarz-Rot-Gold: Eine Replik auf Katja Hoyer zur Debatte um die Nationalflagge

Über deutsche Geschichte, die Folgen der Wiedervereinigung und ein bis heute unterschiedliches Verhältnis zu den deutschen Farben in Ost und West.

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Rot und Grün sind Portugals Nationalfarben. Zwei Drittel der Flagge rot, ein Drittel grün. Das ist vorgeschrieben. Ironie der Geschichte oder eben auch nicht: Die Roten und die Grünen in Portugal treten bei Wahlen gemeinsam an, ihr Wahlbündnis heißt CDU. Das wirkt insbesondere auf Deutsche vielleicht etwas irritierend. CDU steht hier jedoch für Coligação Democrática Unitária.

Die rotgrüne Fahne gibt es seit 1911, als in Lissabon die Republik ausgerufen wurde, Portugals erste. Zuvor, in der Monarchie, waren Blau und Weiß die Nationalfarben. In der klerikalfaschistischen Diktatur, die 1974, nach fast einem halben Jahrhundert Terror und Unterdrückung, durch die Nelkenrevolution beseitigt worden war, blieb es bei Rotgrün. Diktator Salazar war der Meinung, dass man die Nationalflagge nicht durch parteipolitische oder ideologische Elemente ersetzen solle. Und so wehen denn seit über hundert Jahren auf portugiesischen Zinnen und Rathäusern stets die gleichen Fahnen.

Von den Nazis diffamiert

In Deutschland, mit fast ähnlicher Geschichte, gab es dergleichen Kontinuität nicht, wie wir unlängst in dieser Zeitung von der Historikerin Katja Hoyer erfuhren. Dem preußisch-kaiserlichen Schwarz-Weiß-Rot folgte nach der Novemberrevolution 1918 die erste deutsche Republik mit Schwarz-Rot-Gold – von den Nazis als „Schwarz-Rot-Senf“ diffamiert, 1933 abgeschafft und zwei Jahre später durch die Hakenkreuzflagge ersetzt.

Die Trikolore kehrte 1949 wieder, und zwar in zwei deutsche Republiken. Die DDR schmückte sie zur Unterscheidung alsbald mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz. Ein westdeutscher Koofmich wollte sich das Staatswappen nach der Wende patentieren lassen, sich also unter den Nagel reißen, um damit Kasse zu machen. Einige Ossis, auch ich, klagten damals gegen diese Frechheit und bekamen vom Gericht Recht: Seit 2008 sind das Staatswappen der DDR und andere ihrer Insignien wieder volkseigen.

Eine Fahne für zwei deutsche Staaten

Bekanntlich werden etwa bei Olympischen Spielen den ins Stadion ziehenden Mannschaften die Fahnen ihrer Länder vorangetragen und bei der Siegerehrung dieselben gehisst. Nun gab es plötzlich zwei deutsche Staaten mit den gleichen Nationalfarben. Da der Rest der Welt jedoch vom temporären Charakter der westdeutschen und der ostdeutschen Republik ausging, ließ das Internationale Olympische Komitee (IOC) lediglich eine einzige, eine gesamtdeutsche Mannschaft zu den Spielen zu. Deren Mitglieder sollten zuvor in bilateralen Wettkämpfen ermittelt werden. Und statt des Bundesadlers und des DDR-Emblems hätten die Athleten auf ihrer Brust die Trikolore mit den fünf olympischen Ringen zu tragen.

Bundeskanzler Konrad Adenauer widersetzte sich diesem Vorschlag vehement mit der Begründung, dass dann vielleicht die Fleischerinnung einen Schweinekopf auf der Fahne haben wolle und der Zirkus Sarrasani einen Elefanten. Im Frühsommer 1959 drückte er einen Kabinettsbeschluss durch, wonach es mit der „nationalen Würde“ unvereinbar sei, dass die „deutsche Olympiamannschaft“ ein anderes Symbol zeige als die „Bundesfahne“.

Die Sportfunktionäre aus Ost und West setzten sich über des Kanzlers Verdikt jedoch hinweg. Man kam in vier Gesprächsrunden überein, wie schon 1956 im australischen Melbourne auch bei künftigen Siegerehrungen statt des Deutschlandliedes oder der DDR-Hymne Beethovens „Freude, schöner Götterfunken“ zu spielen und Schwarz-Rot-Gold mit den neutralen olympischen Ringen zu verzieren.

Die gemeinsame Entscheidung fiel übrigens am 18. November 1959 im Gästehaus der DDR-Regierung „Johannishof“, welches sich hinterm heutigen Friedrichstadtpalast befand – einen Steinwurf weit vom Dietrich-Bonhoeffer-Haus, wo im Dezember 1989 der Zentrale Runde Tisch erstmals zusammenkam. Man sieht: ein Areal für vernünftige Kompromisse.

Olympische Spiele 1972 in München: Einmarsch des Teams DDR, angeführt vom Fahnenträger Manfred Wolke. © Werner Schulze/Imago

Der Kanute Detlef Lewe marschiert bei der Eröffnungsfeier der Spiele in München als Fahnenträger des Teams BRD vorneweg. © Sven Simon/Imago

Zwei deutsche Mannschaften und zwei Nationalfahnen

1972, in München, gab es dann erstmals zwei deutsche Mannschaften und zwei Nationalfahnen. Einmal mehr zeigte sich, dass die DDR-Athleten mit ihren Erfolgen bei internationalen Wettbewerben ihren Staat bekanntermachten als jede andere ostdeutsche Kreation. Weshalb die Propaganda sie als „Botschafter im Trainingsanzug“ rühmte. Doch auch im Innern stifteten die Siege Stolz und Identifikation. Unabhängig davon, dass Schwarz-Rot-Gold mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz in der westlichen Propaganda als Spalterflagge denunziert und gelegentlich vom Mast gerissen wurde. Hüben wie drüben.

Nur so nebenbei: Im Zusammenhang mit der nicht nur für die Sicherungskräfte beschämenden Fahnen-Aktion am 8. November 2026 vorm Bundestag erinnerten die Medien an den § 90a StGB, nach dem bestraft wird, wer „die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft“. Die DDR hatte in ihrem Strafgesetzbuch seit 1968 einen analogen Paragrafen, der die „Missachtung staatlicher und gesellschaftlicher Symbole“ unter Strafe stellte. Sowohl der westdeutsche als auch der ostdeutsche Paragraf fußte auf dem Gesetz zum Schutz der Republik aus dem Jahre 1922, also aus der Weimarer Republik.

Die emotionale Bedeutung

Zu „ihrer“ Flagge hatten und haben die meisten Ostdeutschen eine andere emotionale Beziehung als zur schmucklosen (bundes)deutschen Ausgabe. Darüber konnte weder das schwarz-rot-goldne Fahnenmeer bei Kohls Auftritt in Dresden am 19. Dezember 1989 hinwegtäuschen noch die bei Nachwende-Demonstrationen getragenen DDR-Flaggen, aus denen das Emblem herausgeschnitten worden war.

Katja Hoyer findet einige Erklärungen für ein heute fehlendes „entspanntes Verhältnis zur Nationalflagge“ und stellt sich gleichsam hinter die Forderung des Trainers der Fußballnationalmannschaft, man müsse sich die Fahne „zurückholen“. Von wem? Sie ist doch nicht einfach von irgendwelchen antidemokratischen Kräften usurpiert worden. Das natürlich auch!

Ich bekomme regelmäßig Gänsehaut, wenn vor meinem Fenster in der Friedrichstraße Deutschlandfahnen schwenkende Demonstranten mit Kriegstrommeln und nationalistischen Parolen vorbeiziehen. Oder wenn man über Land fährt und in vielen Vorgärten an Fahnenmasten die Banner flattern sieht, welche unschwer auf das Wählervotum und die Gesinnung ihrer Besitzer schließen lassen.

Die Fahne im Garten, so unser Autor, lässt durchaus auf die Gesinnung des Hausbesitzers schließen. © Harry Koerber/Imago

Die historische Verantwortung Deutschlands

Hoyer hat natürlich Recht, wenn sie in diesem Kontext die deutsche Vergangenheit ins Spiel bringt. Im Unterschied zu den von ihr zitierten Dänen haben wir Deutschen die europäischen Nachbarn unter die Wehrmachtsstiefel gezwungen und die Sowjetunion überfallen. Deutsche haben Gaskammern gebaut und vermeintlich unwertes Leben systematisch ausgelöscht. In deutschem Namen wurde vielfach Völkermord verübt, etwa Leningrad drei Jahre lang absichtsvoll ausgehungert. Eine Million Menschen gingen dort zugrunde. Mord verjährt nicht, beschloss der Bundestag am 3. Juli 1979.

Doch es ist nicht nur die moralische Hypothek, deren Last uns die Leichtigkeit nimmt, welche wir anderen Völkern neiden. Selbst Georges Marchais, Chef der französischen Kommunisten, beendete jede seiner Reden in der Nationalversammlung mit „Vive la France!“ Welcher verantwortungsvolle Politiker würde im Deutschen Bundestag sich getrauen auszurufen: „Es lebe Deutschland“? Nicht grundlos verzichten wir auf die erste Strophe des Deutschlandliedes.

Schwarz-Rot-Gold als Spalterflagge wahrgenommen

Es kommt nach meinem Eindruck auch noch eine andere Bürde hinzu, die insbesondere vielen Ostdeutschen Schwarz-Rot-Gold nicht unbedingt zur Herzensangelegenheit werden und sie auf Distanz gehen lässt. Diese Fahne ist die Fahne der Westdeutschen. Ihr Banner begleitete das Überrollen des Ostens, die Politik der Treuhand, das Bevormunden und Benachteiligen, die Anmaßung und Arroganz.

Es erfolgte in der Vereinigungspolitik gleichsam eine Übertragung der unterschwelligen emotionalen Ablehnung auf die Insignien des alt-neuen Staates. Ich glaube, dass weniger die Geschichte bis 1945 für Vorbehalt und Reserviertheit sorgt, sondern mehr die Erfahrung danach. Zumindest im Osten. Hier ist die Fahne ohne Hammer, Zirkel und Ährenkranz jedenfalls anders konnotiert. Da schwingen die Erfahrungen im Umgang mit der DDR wie auch bei deren Abwicklung mit.

Von nicht wenigen der durch die Einheit Verletzten wurde Schwarz-Rot-Gold als Spalterflagge empfunden. Und jeder Ossi weiß zudem: Positiver Patriotismus und andere Gefühle lassen sich nicht verordnen. Das haben schon ganz andere versucht und sind damit gescheitert.

Die Freundschaft der Umweltminister

In der späten DDR hieß es wie zur Selbstvergewisserung, die Roten seien die besten Grünen. Das war einerseits Reflex auf die Ökologiebewegung in der Bundesrepublik und andererseits Hinweis auf die Fortschritte beispielsweise bei der Wasserwirtschaft, was natürlich ein sehr kurzes Mäntelchen für die vielen anderen Umweltsünden war.

Doch die beiden Umweltminister – Klaus Töpfer in Bonn, Hans Reichelt in Berlin – kamen gut miteinander klar und bekannten sich nach dem Ende der DDR gar zu ihrer Freundschaft. Durch diese persönliche Beziehung ging es beim Umweltschutz wirklich ein wenig voran, was in Reichelts nachgelassenen Schriften zu lesen ist.

Am Ende wird es wohl doch zwangsläufig auf eine Ökodiktatur hinauslaufen, wenn diese Welt noch gerettet werden soll. Die Katastrophe lässt sich weder mit Versprechen noch mit Fahnen und Patriotismus aufhalten, wir gehen unter – wenngleich in Adenauerscher „nationaler Würde“. Kurz und gut: Die Welt setzt andere Prioritäten. Zwei Drittel rot, ein Drittel grün …



Frank Schumann ist Verleger des 1990 gegründeten Verlages Edition Ost, gelernter Spezialglasfacharbeiter und Diplomjournalist. Drei Jahre fuhr er zur See und war, Australien ausgenommen, auch auf allen Kontinenten unterwegs. Meist publiziert er unter seinem Namen, aber gern auch unter einem seiner fünf Pseudonyme.



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