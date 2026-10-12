Schweden holt jetzt das Bargeld zurück – warum Deutschland genau hinschauen sollte

In Schweden zahlt fast niemand mehr bar. Nur fünf von hundert Kunden haben ihren letzten Einkauf im Laden mit Scheinen oder Münzen bezahlt.



Trotzdem müssen Supermärkte und Apotheken dort seit dem 1. Juli wieder Bargeld annehmen. Die Regierung fürchtet den Tag, an dem Kartenterminals und Bezahl-Apps ausfallen, etwa nach einem Cyberangriff.



Für Deutsche ist das mehr als eine Kuriosität aus dem Norden. Auch hierzulande zahlt inzwischen die Mehrheit ohne Bargeld. Und die Frage, wie viel Geld man für den Ernstfall im Haus haben sollte, wird plötzlich sehr praktisch.

Bargeld-Vorrat: Was Schwedens Zentralbank rät

Anfang März 2026 hat die schwedische Zentralbank Riksbank ihre Empfehlung an die Bevölkerung erneuert. Jeder Erwachsene soll mehrere Bezahlwege parat haben und zusätzlich rund 1000 Kronen in bar zu Hause aufbewahren. Das sind etwa 90 Euro.



Die Summe soll reichen, um eine Woche lang das Nötigste zu kaufen. Schon im November 2024 hatte die Zivilschutzbehörde MSB eine Krisen-Broschüre an mehr als fünf Millionen Haushalte verschickt, mit dem Rat, Bargeld in verschiedenen Scheinen für mindestens sieben Tage bereitzuhalten.



Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine baut Schweden seine Zivilverteidigung massiv aus. Ein lahmgelegtes Zahlungssystem gilt dort als reales Szenario, nicht als Science-Fiction.

Bargeldpflicht in Schweden: Das regelt das Gesetz

Die neue Pflicht gilt für Lebensmittelgeschäfte und Apotheken mit besetzter Kasse. Wer nur Selbstbedienungskassen betreibt, muss kein Bargeld nehmen.



Ausnahmen gibt es auch, wenn die Sicherheit des Ladens gefährdet wäre oder die Kosten für den Bargeldbetrieb das Geschäft unrentabel machen würden. Im Einzelfall darf die Kasse ablehnen, etwa wenn sie voll ist. So steht es im Gesetzentwurf der Regierung.



Kunden können zudem nicht beliebig zahlen. Mehr als 25 Münzen pro Einkauf muss niemand annehmen, und für größere Beträge gilt eine Obergrenze. Der Reichstag hat das Gesetz mit den Stimmen aller Parteien beschlossen.

Bargeldpflicht ohne Bußgeld

Der eigentliche Clou: Wer sich nicht an das Gesetz hält, muss nichts befürchten. Es gibt keine Behörde, die kontrolliert, und keine Strafe.



Der Gesetzesrat, der in Schweden neue Gesetze vorab prüft, hat deshalb abgeraten. Die Regel sei unnötig und obendrein wirkungslos, weil die betroffenen Geschäfte ohnehin fast alle Bargeld annähmen.



Die Regierung hat das Gesetz trotzdem durchgezogen. Ihr Argument: Bargeld muss im Alltag funktionieren, sonst taugt es im Notfall auch nicht.

Nur noch 5 Prozent zahlen bar

Wie weit Schweden schon war, zeigen die Zahlen der Riksbank. Im Jahr 2025 bezahlten nur noch fünf Prozent ihren letzten Einkauf im Laden bar. Im Jahr 2010 waren es fast 40 Prozent.



Die Bezahl-App Swish nutzten laut dem Zahlungsbericht 2026 91 Prozent der Schweden innerhalb eines Monats. Unter den Nachbarn zahlt nur Norwegen noch seltener bar.



Die Stimmung kippt allerdings. Fast jeder zweite Schwede findet den Rückgang des Bargelds inzwischen eher oder sehr negativ, 2022 war es erst gut ein Drittel. Rund eine halbe Million Menschen kann nach Angaben aus der Reichstagsdebatte gar nicht digital bezahlen, viele davon im Rentenalter.

Wie viel Bargeld sollten Sie zu Hause haben?

In Deutschland wurden 2025 erstmals mehr Einkäufe ohne Bargeld bezahlt als mit. Scheine und Münzen kamen laut der Bundesbank-Studie nur noch bei 45 Prozent aller Zahlungen zum Einsatz.



Eine feste Summe für den Notfall nennt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bisher nicht. Konkreter ist die Schweiz: Dort raten die Behörden, so viel Bargeld in kleinen Scheinen zu Hause zu haben, dass es für einen Wocheneinkauf und eine Tankfüllung reicht.



Der schwedische Wert von rund 90 Euro pro Erwachsenem ist ein brauchbarer Richtwert. Viel mehr sollte es nicht sein: Hausratversicherungen ersetzen gestohlenes Bargeld oft nur bis zu einer niedrigen Obergrenze, wenn es nicht im Tresor liegt.



Schweden hat Jahre gebraucht, um das Bargeld fast abzuschaffen, und ruft es jetzt per Gesetz zurück. Ein Briefumschlag mit ein paar Scheinen in der Schublade ist der deutlich einfachere Weg.

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