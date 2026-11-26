In Schweinfurt sollen syrische Jugendliche eine 13-Jährige missbraucht haben. Auch Berlin kennt solche Fälle. Was seit Neukölln passiert ist – und was fehlt.

Ein Donnerstag im November. In Schweinfurt durchsuchen Ermittler Wohnungen, stellen Handys und Computer sicher, nehmen junge, syrische Männer vorläufig fest. Wenige Stunden später sind alle wieder frei. Der Vorwurf gegen sie wiegt schwer. Sie sollen ein Mädchen sexuell missbraucht haben, mehrfach und über Monate. Die Schülerin ist heute 13 Jahre alt.



Ist so etwas auch in Berlin möglich? Die ehrliche Antwort: Es ist bereits passiert.

Was von dem Fall in Schweinfurt bekannt ist

Die Verdächtigen aus Schweinfurt sind heute 16 bis 18 Jahre alt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sechs junge Männer wurden identifiziert und vorläufig festgenommen. Die Polizei spricht von einer weiteren, noch unbekannten Person. Laut dpa haben die Ermittler ihre Angaben inzwischen korrigiert; ob es einen siebten Verdächtigen gibt, werde noch geprüft.



Ins Rollen brachte den Fall das Mädchen laut den Angaben wohl selbst. Die Polizei habe die Ermittlungen „bereits vor einiger Zeit“ aufgenommen, nachdem sich die heute 13-Jährige bei den Beamten gemeldet hatte. Opfer und einige der Beschuldigten kennen sich, durch die Schule und das gemeinsame soziale Umfeld.

Nach bisherigem Stand soll es von Anfang 2025 bis April 2026 immer wieder zu Übergriffen auf das Mädchen gekommen sein. Wie alt die Schülerin zu Beginn des mutmaßlichen Tatzeitraums war, teilten die Behörden nicht ausdrücklich mit.

Am vergangenen Donnerstag durchsuchten Beamte die Wohnungen von sechs der Beschuldigten. Sie wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Identität des siebenten Tatverdächtigen wurde offenbar erst danach ermittelt. In Untersuchungshaft kam bislang niemand.

Einer der Vorwürfe: Im April 2025 sollen vier weitere Verdächtige das Kind in einer Wohnung missbraucht haben. Das Mädchen gab an, dabei mit einem Messer bedroht und möglicherweise gefilmt worden zu sein. Ursprünglich hatten die Behörden von Taten bis April 2026 gesprochen. Diese Angabe ist inzwischen überholt.

Warum niemand in Haft sitzt

Was viele empört: Die Beschuldigten sind auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft begründet es nüchtern: Es liege kein dringender Tatverdacht vor. Auch das Erziehungsregister enthalte bei keinem der Beschuldigten vergleichbare Eintragungen. Bisher stützt vor allem die Aussage des Mädchens den Vorwurf. „Bislang haben wir keinen Film gefunden, der dieses Geschehen darstellt“, sagte Oberstaatsanwalt Markus Küstner. Die sichergestellten Geräte werden nun ausgewertet. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Das heißt nicht, dass nichts passiert ist. Es heißt, dass der Rechtsstaat für Haft mehr verlangt als einen Anfangsverdacht. Für das Opfer ist das schwer auszuhalten. Die 13-Jährige und ihre Familie werden derzeit betreut.

Diese Fälle sind aus Berlin bekannt

Schweinfurt ist kein Einzelfall.

Neukölln, Jugendzentrum Wutzkyallee: Der Berliner Fall mit den deutlichsten Parallelen spielte in der Gropiusstadt. Dort soll Ende 2025 eine 16-Jährige im schlecht beleuchteten Garten des Jugendzentrums von einem Jugendlichen vergewaltigt und die Tat mit dem Handy gefilmt worden sein. Später sollen mehrere Jungen im Alter von 15 bis 19 Jahren die Schülerin erneut sexuell bedrängt haben.



Mit dem Video soll der mutmaßliche Täter das Mädchen unter Druck gesetzt haben. Er soll gedroht haben, die Aufnahmen an ihre Eltern zu schicken. Das Mädchen vertraute sich den Betreuern an. Das Jugendamt wurde am 28. Januar 2026 informiert, die zuständige Bezirksstadträtin erfuhr erst am 2. März davon. Bei der Kripo landete der Fall, als sich die Jugendliche einer Präventionsbeamtin der Polizei anvertraute. Diese erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt gegen acht Jugendliche.

Hellersdorf, Neue Grottkauer Straße: Im November 2025 wurde eine 17-Jährige schwer verletzt in einem Plattenbau gefunden. „Wir führen Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdelikts“, sagte damals ein Polizeisprecher. „In diesem Fall hat es eine Festnahme gegeben, der Mann befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.“



Medien berichteten von zwei oder drei Tätern. Die Polizei wollte von einer Gruppenvergewaltigung ausdrücklich nicht sprechen. Auf eine parlamentarische Anfrage verweigerte der Senat Auskünfte mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren und den Opferschutz. Anders als in Schweinfurt und Neukölln ist hier nicht bekannt, dass die Verdächtigen Jugendliche waren.

Beide Fälle sind keine Ausreißer. Die Berliner Polizei zählt Vergewaltigungen mit mehreren Tatverdächtigen gesondert. 2019 waren es 93 Fälle, 2023 waren es 111 und 2024 schon 123. Nicht jeder dieser Fälle ist eine Gruppenvergewaltigung im engeren Sinn. Für 2025 rechnet die Polizei mit einer leichten Abnahme. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern sind die Zahlen deutlich höher: 2025 wurden in Berlin 1017 Fälle erfasst, die Polizei zählte 927 Opfer. Wie viele Tatverdächtige selbst minderjährig waren, schlüsselt diese Statistik nicht auf.

Hier gibt es Hilfe Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530 (kostenfrei, anonym) Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 116 111/Polizei: 110

Was sich seit Neukölln verändert hat

Der Fall Wutzkyallee hat in Berlin eine Debatte ausgelöst. Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) forderte im März personelle Konsequenzen: Die Leiterin des Neuköllner Jugendamts und beteiligte Mitarbeiter müssten bis zur vollständigen Aufklärung freigestellt werden. Der Bezirk setzte eine unabhängige Kommission ein, geleitet von der früheren Chefin des Kinderschutz-Zentrums Berlin, Elke Nowotny.

Ihr Bericht liegt seit September vor. Das Urteil fällt zweigeteilt aus. Anhaltspunkte für eine bewusste Vertuschung durch die Fachkräfte des öffentlichen Trägers konnte die Kommission nicht feststellen. Doch die Befunde sind ernüchternd. Für das Jugendzentrum lag kein pädagogisches und kein einrichtungsbezogenes Schutzkonzept vor. Der Fall sei über mehrere Leitungsebenen im Jugendamt sehr viel besprochen worden, aber im Ergebnis seien keine kinderschutzrelevanten Entscheidungen im Einzelfall getroffen worden.

Die Kommission empfiehlt, das Jugendzentrum bald wieder zu eröffnen und zuvor ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Viel geredet, wenig entschieden - das ist der Kern des Neuköllner Versagens.

Was offen bleibt

Die Regeln gibt es. Die Zusammenarbeit von Schulen und Jugendämtern im Kinderschutz ist laut Senat in gemeinsamen Ausführungsvorschriften geregelt, dazu steht ein gesamtstädtischer Handlungsleitfaden zur Verfügung. Für die Umsetzung an Schulen sind die Schulleitung und die schulischen Gremien zuständig.

Aber wer prüft, ob die Schutzkonzepte im Alltag gelebt werden? Wie viele Fälle sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen gibt es an Berliner Schulen? Wie viele davon gehen von Gruppen aus?

Die Fälle aus Schweinfurt und Neukölln haben ein Muster gemeinsam. Die Opfer kannten zumindest einen Teil der Verdächtigen. Handyvideos sollen als Druckmittel eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen laufen.

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