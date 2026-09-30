Schweinsteiger gegen Matthäus: Was der Nationalmannschaft wirklich fehlt

Bastian Schweinsteiger hat zuletzt eine grundsätzliche Diagnose für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gestellt. „Wir sind keine Topmannschaft mehr. Wir sind im Mittelmaß angekommen“, sagte der Weltmeister von 2014 nach dem 0:1 gegen Griechenland als ARD-Experte. Vor allem fehle es Deutschland an Spielern, die eine Partie auf diesem Niveau im Alleingang entscheiden könnten.



Das Echo war dementsprechend groß, es gab auch gegensätzliche Meinungen. Lothar Matthäus etwa widerspricht Schweinsteiger, der Rekord-Nationalspieler sieht ausreichend Qualität im deutschen Kader. „Unsere Nationalmannschaft ist kein Mittelmaß! Wir haben genügend Unterschiedsspieler“, sagte er der Bild.

Jürgen Klopp bringt notwendige Mentalität mit

Für den heutigen TV-Experten liegt das Problem an anderer Stelle: Die Mannschaft habe kein Qualitäts-, sondern ein Mentalitätsproblem. „Unsere Nationalspieler müssen mehr Mentalität zeigen. Deutschland kann und muss wieder schwer zu schlagen sein, wie es in der Vergangenheit der Fall war und wofür wir gefürchtet wurden.“



Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp bringe diese Mentalität mit und lebe sie vor. „Wenn es einer kann, sie auf diese Mannschaft zu übertragen, dann er.“

Und er habe durchaus genug Qualität zur Auswahl. Spieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah hätten bei ihren Vereinen längst nachgewiesen, dass sie auf höchstem Niveau bestehen können.



Die interessante Frage ist deshalb weniger, wer von beiden mit seiner Diagnose recht hat. Sie lautet: Was konnte Jürgen Klopp in den ersten beiden Spielen überhaupt von seiner Mannschaft sehen?

Denn ausgerechnet zwei Spieler, die Matthäus zu Recht zu den potenziellen Unterschiedsspielern zählen würde, standen Klopp beim ersten Teil seiner Nations-League-Premiere nicht oder nur bedingt zur Verfügung. Jamal Musiala (noch vor dem ersten Spiel) und Kai Havertz (nach wenigen Minuten der Partie gegen die Niederlande) fielen nach der Kaderzusammenstellung verletzt aus.



Florian Wirtz war ursprünglich für das zweite Aufgebot vorgesehen, wurde nach Musialas Ausfall aber ebenso wie Jonathan Burkardt bereits für das Heimspiel gegen Griechenland vorgezogen.

Das ist keine Entschuldigung. Das 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande und noch deutlicher das 0:1 gegen Griechenland zeigen, dass Klopp noch weit davon entfernt ist, eine Mannschaft zu haben, die zuverlässig ihre individuelle Qualität in Dominanz und Torchancen übersetzt. Aber diese ersten beiden Spiele unter Klopp sind auch nur eine Momentaufnahme eines Umbruchs, den der neue Bundestrainer ausdrücklich größer angelegt hat.



Das zeigt schon die Größe seines ersten Aufgebots. Klopp nominierte 44 Spieler für die vier Nations-League-Partien – aufgeteilt auf zwei Gruppen. Für die Spiele gegen Serbien am Donnerstag und abermals Griechenland am Sonntag kommt nun ein Kader zum Einsatz, in dem neben etablierten Kräften zahlreiche jüngere Spieler stehen.

Darunter sind Namen, die eine andere Antwort auf Schweinsteigers Diagnose liefern könnten. Said El Mala gehört ebenso dazu wie Lennart Karl, der mit seinen 18 Jahren zu den jüngsten Spielern des Aufgebots zählt. Wirtz ist nach seiner vorzeitigen Beförderung ohnehin bereits dabei.



Dazu kommen Spieler wie Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Finn Jeltsch oder Nick Woltemade, die Klopp kennenlernen und in sein neues Gefüge integrieren will. Es geht damit um mehr als die Frage, ob Deutschland derzeit genügend Unterschiedsspieler besitzt. Klopp testet, wie groß die Auswahl solcher Spieler in Zukunft sein kann.

Das ist der wesentliche Unterschied zur reinen Bestandsaufnahme nach dem Griechenland-Spiel. Schweinsteiger beurteilt die Mannschaft, die er auf dem Platz gesehen hat. Matthäus verweist auf die Qualität, die grundsätzlich in Deutschland vorhanden ist. Klopp wiederum versucht gerade herauszufinden, welche Spieler aus diesem großen Pool seine Mannschaft der kommenden Jahre tragen können.



Auch deshalb wird das Spiel gegen Serbien interessant. Nicht, weil nach zwei Nations-League-Partien plötzlich alles infrage stünde, sondern weil Klopp sein Experiment fortsetzt. Der zweite Kader ist jünger und teilweise unerfahrener – gleichzeitig aber mit Spielern bestückt, denen eine große Zukunft zugetraut wird.

Deutschland tritt nicht automatisch wie ein Topteam auf

Die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass Deutschland nach dem Wechsel auf der Bundestrainer-Position derzeit nicht automatisch wie eine Topmannschaft auftritt. Sie haben aber noch nicht beantwortet, ob Deutschland tatsächlich zu wenig individuelle Qualität besitzt. Dafür fehlten Klopp unter anderem Musiala und Havertz – und für Wirtz war die ursprüngliche Planung ohnehin eine andere.



Die Antwort auf Schweinsteigers Mittelmaß-These muss deshalb nicht zwangsläufig ein einzelner Spieler liefern. Sie könnte in der Entwicklung einer Mannschaft liegen, die Klopp gerade erst zusammenstellt.

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