Schwere Vorwürfe gegen Ärzte ohne Grenzen: Schweiz stoppt Zahlungen

18 Beschäftigte wurden nach Missbrauchsvorwürfen entlassen. Nun hält die Schweiz eine Zahlung zurück, weil die Hilfsorganisation das Ausmaß der Fälle zu spät offengelegt haben soll.

Blick auf das Flüchtlingslager Aboutengué im Osten des Tschad nahe der Grenze zum Sudan. Hier leben etwa 47.000 Menschen, die aus West-Darfur geflohen sind.

Die Schweiz hält nach Missbrauchsfällen bei Ärzte ohne Grenzen im Tschad einen Teil ihrer Unterstützung für die Hilfsorganisation zurück. Gesperrt ist eine Zahlung von 1,25 Millionen Franken (rund 1,35 Millionen Euro). Eine Sprecherin des Schweizer Außenministeriums EDA bestätigte den Zahlungsstopp gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Organisation wird vorgeworfen, die Behörden nicht ausreichend über das Ausmaß der Fälle informiert zu haben.



Die zurückgehaltene Summe ist eine Tranche der insgesamt 6,25 Millionen Franken (rund 6,76 Millionen Euro), die die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) dem Hilfswerk für 2026 zugesagt hatte. Das Geld soll nach Angaben der EDA-Sprecherin so lange gesperrt bleiben, bis die Prüfung der inzwischen erhaltenen Informationen abgeschlossen ist.

18 Beschäftigte nach Untersuchung entlassen

Hintergrund sind Vorwürfe sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs im Osten des Tschad. Dort suchen zahlreiche Menschen Schutz vor dem Krieg im benachbarten Sudan. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen hatten sudanesische geflüchtete Frauen Ende 2024 schwere Anschuldigungen gegen Personal der Organisation erhoben.



Die anschließenden Untersuchungen erfassten 59 Vorwürfe von Fehlverhalten, darunter sexuelle Belästigung, Ausbeutung und Missbrauch. Nicht alle Vorwürfe konnten bestätigt werden. In einigen Fällen ließen sich weder Betroffene noch mutmaßliche Täter identifizieren. Nach festgestelltem schwerem Fehlverhalten wurden 18 Beschäftigte entlassen und von einer weiteren Tätigkeit für die Organisation ausgeschlossen.

Hilfswerk räumt verspätete Information ein

Die Schweizer Behörden erhielten laut einem Bericht der NZZ am Sonntag bereits im November 2024 erste Hinweise. Das volle Ausmaß sei ihnen jedoch erst durch die Berichterstattung der Nachrichtenagentur AP im Juni 2026 bekannt geworden. Die NZZ-Recherche stützt sich demnach auf interne E-Mails und Sitzungsprotokolle.



Ärzte ohne Grenzen erklärte gegenüber Keystone-SDA, stets mit der Deza in Kontakt gewesen zu sein. Zugleich räumte ein Sprecher ein, das volle Ausmaß der bestätigten Fälle und der damit verbundenen Entlassungen „nicht proaktiv und früh genug“ offengelegt zu haben.

Neue Schutzmaßnahmen angekündigt

In einer ausführlichen Stellungnahme vom August erklärte Ärzte ohne Grenzen, die Untersuchung sei Mitte 2025 abgeschlossen worden. Die Organisation habe daraufhin unter anderem die Personalauswahl und Referenzprüfungen verschärft, Beschwerdewege verbessert und zusätzliche Ressourcen für den Schutz vor Übergriffen bereitgestellt.



Laut NZZ prüft die Schweiz nun weitere Konsequenzen und behält sich eine externe Untersuchung vor. Ab dem Jahr 2027 sollen zudem strengere Meldepflichten für sämtliche Schweizer Partnerhilfswerke gelten.

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