Die Schweiz lehnt eine strengere Auffassung Neutralität ab. Laut Hochrechnung stimmen rund 71 Prozent bei der Volksabstimmung Nein.

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Die Schweizer haben bei einer Volksabstimmung den Vorstoß abgelehnt, eine striktere Neutralität in der Verfassung zu verankern

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Die Schweiz hat eine strengere Neutralität in ihrer Verfassung abgelehnt. Bei der Volksabstimmung am Sonntag stimmten nach der ersten Hochrechnung rund 71 Prozent gegen die Neutralitätsinitiative.



Das sagte Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern, im Schweizer Fernsehen SRF. Die Initiative wollte es der Regierung verbieten, Sanktionen gegen Kriegsparteien mitzutragen.

Was die Neutralitätsinitiative in der Verfassung verankern wollte

Hinter dem Vorstoß stand die Vereinigung Pro Schweiz, die der SVP nahesteht. Die Schweiz hält sich seit jeher aus bewaffneten Konflikten und Militärbündnissen heraus. Genau das reichte den Initiatoren jedoch nicht.

Sie wollten die Neutralität verschärfen und zusätzlich in der Verfassung festschreiben, dass sich das Land nicht an Sanktionen gegen Kriegsparteien beteiligt. Nach ihrer Argumentation wäre die Schweiz mit einer strikteren Linie sicherer.

Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine der Ukraine übernahm die Schweizer Regierung die EU-Sanktionen gegen Russland weitgehend. Mit der Initiative sollte ein solcher Schritt künftig ausgeschlossen werden.

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