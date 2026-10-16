Kriminalität

Passant findet Person mit Stichverletzungen auf Gehweg: Polizei ermittelt

Einsatzkräfte rücken am Donnerstagabend zu einer schwer verletzten Person aus. Was bisher bekannt ist.

Foto von Autor/Autorin: Eva Maria Braungart
Eva Maria Braungart
1 Min
Eine verletzte Person wurde in Charlottenburg-Wilmersdorf gefunden.

Eine verletzte Person wurde in Charlottenburg-Wilmersdorf gefunden.

© Axel Billig/Pressefoto Wagner

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Einsatzkräfte wurden am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu einer schwer verletzten Person nach Wilmersdorf alarmiert. An der Kreuzung Warsteiner Straße/Fechnerstraße fand ein Passant eine Person mit einer Stichverletzung aufge.

Der Notarzt behandelte die Person vor Ort und brachte diese dann in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist noch nicht bekannt. Auch die Hintergründe sind noch unklar.

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