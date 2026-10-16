Einsatzkräfte rücken am Donnerstagabend zu einer schwer verletzten Person aus. Was bisher bekannt ist.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Einsatzkräfte wurden am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu einer schwer verletzten Person nach Wilmersdorf alarmiert. An der Kreuzung Warsteiner Straße/Fechnerstraße fand ein Passant eine Person mit einer Stichverletzung aufge.



Der Notarzt behandelte die Person vor Ort und brachte diese dann in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist noch nicht bekannt. Auch die Hintergründe sind noch unklar.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema