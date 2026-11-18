Schwerdtner geht bei Maischberger auf Distanz zur Neuköllner Abgeordneten Emde. Beim Thema Enteignungen geraten Linke und CSU aneinander.

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Ines Schwerdtner, Parteivorsitzende der Partei Die Linke, war am Dienstagabend bei „Maischberger“ zu Gast.

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Die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner hat sich bei Maischberger deutlich von der Berliner Abgeordneten Vanessa Emde distanziert. „Wer sich daran nicht hält, der kann auch nicht mitmachen“, sagte sie am Dienstagabend in der ARD-Talkshow.

Nur Stunden zuvor hatte die Spitze der Berliner Linksfraktion den Ausschluss Emdes beantragt. Vor wenigen Wochen hatte Schwerdtner Emde noch verteidigt.

Was Schwerdtner bei Maischberger über Emde sagte

Auf die Abgeordnete angesprochen, fasste sich Schwerdtner kurz. „Es gab eine gemeinsame Erklärung mit SPD und Grünen. Und wer sich daran nicht hält, der kann auch nicht mitmachen“, sagte sie. „Insofern sind die Konsequenzen gezogen worden.“

Moderatorin Sandra Maischberger hakte nach: Wenn Emde ein Einzelfall sei, warum sei die Fraktionsmehrheit dann nicht sicher? Das werde sich zeigen, der Antrag sei erst an diesem Tag gestellt worden, erwiderte Schwerdtner.

Kehrtwende? Was Schwerdtner vor einem Monat noch sagte

So eindeutig klang die Parteichefin nicht immer. Vor rund einem Monat hatte sie in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“ Emdes Aussage, der Staat Israel habe kein Existenzrecht, als „absolut legitim“ bezeichnet – sie sei völkerrechtlich korrekt.

Wegen dieser Äußerung war Emde Antisemitismus vorgeworfen worden. Zugleich betonte Schwerdtner damals, die Linke stehe aus historischen Gründen für das Existenzrecht eines jüdischen Staates ebenso wie für das Palästinas. Es würden falsche Maßstäbe angelegt, wenn über eine einzelne Person so lange diskutiert werde.

Länderfinanzausgleich: Warum Huber eine Extremismusklausel fordert

Schwerdtner nutzte den Moment allerdings für einen Gegenangriff auf die CSU. Deren Generalsekretär Martin Huber bekräftigte in der Runde die Forderung von Parteichef Markus Söder, einer von der Linken geführten Berliner Regierung die Mittel aus dem Länderfinanzausgleich zu kürzen.

„Der Länderfinanzausgleich braucht eine Extremismusklausel“, sagte Huber. Bayerischen Steuerzahlern sei eine von Extremisten geführte Landesregierung nicht zuzumuten. Nach seiner Darstellung zahlt Bayern 60 Prozent des Ausgleichs, insgesamt zwölf Milliarden, vier davon gingen nach Berlin.

Die Vergesellschaftungspläne kritisierte Huber scharf und sagte: „Sie tun immer so, als wären die Pläne Robin Hood. Das ist nicht Robin Hood. Die Pläne sind eine Mischung aus Fidel Castro und Erich Honecker.“

Schwerdtners Konter: „Sie haben Angst vor den Linken“

Schwerdtner bezeichnete den Vergleich nur als „wirklich peinlich“. Weiter sagte sie, der Länderfinanzausgleich sei ein gerechter Ausgleich zwischen den Regionen, von dem früher auch Bayern profitiert habe.

Nach ihrer Darstellung erhielt der Freistaat zuletzt nur 3,6 Milliarden Euro, zahlte aber 130 Milliarden ein. Wer solle die BMW und Audi aus Bayern kaufen, wenn die Lebensverhältnisse bundesweit auseinanderdrifteten? „Die werden in Berlin eh angezündet“, warf Huber ein.

Die CSU wolle die Wähler für ihre Stimme bestrafen, sagte Schwerdtner – auch Innenminister Alexander Dobrindt wolle eine Vergesellschaftung per Gesetz verbieten. „Sie haben Angst vor den Linken!“, rief sie dem CSU-Mann zu.

Vergesellschaftung in Berlin – senkt die Linke wirklich die Mieten?

Hartnäckig fragte Maischberger, warum die Linke die Mieten erhöhen wolle, obwohl sie im Wahlkampf Senkungen versprochen habe. Das sei Wählertäuschung.

Die jährliche Erhöhung in landeseigenen Wohnungen solle bei maximal zwei Prozent liegen, erklärte Schwerdtner – deutlich weniger als bei privaten Konzernen wie Vonovia. Das Geld fließe in dringende Sanierungen und in die Instandhaltung statt in Dividenden für Aktionäre.

Ziel sei es, die insgesamt stark gestiegenen Mieten zu senken. Ein neues Amt solle gegen Wuchermieten und „die Mietmafia“ vorgehen; drei Viertel aller Berliner Mieten seien „illegal überhöht“. „Wir müssen einfach realistisch sein“, räumte sie ein.

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