Schwerdtner wirbt für die Vergesellschaftung – auch mit Mietsenkungen. Die Mieten sollen trotzdem um zwei Prozent steigen. Bei „Bosetti Late Night“ wird sie damit konfrontiert.

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Ines Schwerdtner, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, war bei „Bosetti Late Night“ zu Gast.

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Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat bei „Bosetti Late Night“ im Sender 3sat eingeräumt, dass die Mieten auch nach einer Vergesellschaftung weiter steigen sollen – pro Jahr um zwei Prozent. Als Moderatorin Sarah Bosetti nachfragte, ob sie die Mieten denn überhaupt nicht senken wolle, wich die Parteichefin aus.

Die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne soll den Mietenanstieg zwar bremsen, ein Versprechen auf sinkende Mieten gibt Schwerdtner aber ausdrücklich nicht.

„Das habe ich nie gesagt“: Der Schlagabtausch bei Bosetti

„Das heißt, Sie wollen die Mieten gar nicht senken?“, fragte Sarah Bosetti erstaunt. Schwerdtner antwortete: „Die Seriosität der Rechnung heißt: Natürlich müssen wir die Wohnungen instand halten. Wenn wir senken könnten, würden wir das sofort tun. Ich will nur den Leuten keinen Quatsch erzählen.“

Auf die Frage, ob das bei den Menschen angekommen sei, sagte sie: „Ich kann keiner einzelnen Mieterin versprechen, dass die Mieten sinken werden.“ Und ob sie je etwas anderes behauptet habe? Schwerdtners Antwort fiel knapp aus: „Das habe ich nie gesagt.“

Widerspruch zu früheren Linken-Aussagen zu Mietsenkungen

Diese Festlegung steht in einem Kontrast zu früheren Aussagen aus ihrer Partei. Im Stern-Podcast hatte Schwerdtner erklärt, man müsse „einen Teil der Wohnungen wieder der Marktlogik entziehen, um den Mietpreis wirklich langfristig zu senken oder zumindest stabil zu halten“.

Der wohnungspolitische Sprecher Niklas Schenker verwies zudem auf eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wonach die Mieten in vergesellschafteten Beständen im Schnitt um 16 Prozent gesenkt werden könnten.

Auf ihrer Themenseite wirbt die Berliner Linke außerdem damit, gesparte Dividenden an die Aktionäre „stattdessen z.B. für Mietsenkungen“ nutzen zu können. Im Mai 2025 verbreitete Jan van Aken, damals Co-Bundesvorsitzender, eine Pressemitteilung mit dem Titel: „Vonovia enteignen und Mieten senken!“

Was die Vergesellschaftung in Berlin kosten soll

Medienberichten zufolge sollen rund 16 Milliarden Euro aufgewendet werden, um etwa 160.000 Wohnungen zu verstaatlichen. Die Entschädigungen sollen über Kredite laufen, die aus den Mieteinnahmen zurückgezahlt werden.

Demzufolge müsste die durchschnittliche Nettokaltmiete von rund acht Euro auf 10,40 Euro je Quadratmeter steigen, um die Kosten zu decken – bei fünf Prozent Zinsen sogar auf 11,60 Euro.

Schwerdtner selbst stützt sich auf eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Deren Ökonomen rechnen mit 13,5 Milliarden Euro Entschädigung für rund 210.000 Wohnungen und halten eine Finanzierung ohne zusätzliche Belastung des Berliner Haushalts für möglich – abbezahlt wäre die Summe samt Zinsen demnach erst nach rund 40 Jahren.

Schwerdtners Plädoyer nach dem Wahlsieg in Berlin

Die Linke hatte die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen und strebt nun eine Regierungsbildung an. Die Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung ist ihr zentrales Vorhaben; das Ziel sind 220.000 zusätzliche Wohnungen in kommunaler Hand und ein gebremster Mietenanstieg.

Bei einem Parteitag der Berliner Linken warb Schwerdtner offensiv dafür: „Enteignen schafft keine einzige neue Wohnung. Es ändert nur, wem die Wohnungen gehören. Und genau das ist aber der springende Punkt.“ An die eigenen Reihen appellierte sie: „Wir dürfen keine Fehler machen. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir es können.“

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